Na vas preži nova prevara na Facebooku

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili ponudbo uporabnika, ki se izdaja za pooblaščenega serviserja podjetja Apple. Lastnikom starejših Applovih računalnikov iMac ponuja njihovo nadgradnjo z novejšim procesorjem i7, vgradnjo zmogljivejših grafičnih kartic, diskov SSD in pomnilniških kartic ter nadgradnjo operacijskega sistema.

Z izvedenimi posodobitvami obljublja vrhunski računalnik, katerega zmogljivosti bodo primerljive z najnovejšimi iMaci, za katere je treba odšteti tri tisoč evrov.

Serviser se na enem od profilov na Facebooku izdaja za žensko pod imenom Klara Novak, na drugem pa pod imenom Lara Lara. Šlo naj bi za osebo s Štajerskega, ki živi in dela v Beogradu.

Klasična "serviserska" prevara

Po prepričanju poznavalcev gre za spletno prevaro oziroma t. i. scam. Da nikakor ne gre za pooblaščenega serviserja, dokazujejo tudi lažen profil uporabnika, brisanje preteklih objav in grožnje drugim uporabnikom.

Da gre najverjetneje za prevaro, so nam potrdili tudi v podjetju Epl, ki je že 20 let uradni prodajalec izdelkov Apple in pooblaščeni serviser. Opozarjajo, da je tudi bližje kot v Beogradu kar nekaj servisov, ki se razglašajo za "uradni servis, pooblaščeni servis …". Nekateri izmed njih celo uporabljajo zavajajoče ime, ki ni v nikakršni povezavi z uradnim nazivom, npr. Apple servis, dejansko pa gre za nekega samostojnega podjetnika.

"Žal naš servis dnevno obišče več strank, ki so v dobri veri opravljali neko popravilo na servisih z raznimi iMeni in raznimi zelo nenavadnimi zgodbami," poudarjajo v Eplu.

Strinjajo se, da omenjena ponudba na Facebooku precej po domače rešuje zadeve, brez dvoma z neoriginalnimi ali v najboljšem primeru OEM-deli. Okrajšava OEM pomeni Original Equipment Manufacturer, torej gre za nadomestne dele, ki so narejeni po specifikacijah originala, vendar pa niso original.

Brez diagnostike na pravem servisu ni naročila ustreznega dela

V Eplu izpostavljajo, da se v omenjenih primerih pogosto pojavlja terminologija originalni rezervni deli, kar po njihovih besedah ni mogoče. Pojasnjujejo, da v postopku pooblaščenega servisa zamenjava okvarjenega dela poteka tako, da se najprej diagnosticira napaka, ki sploh omogoča naročilo nekega rezervnega dela. Brez napake naročilo rezervnega dela namreč ni mogoče.

"Večinoma se stranke zaradi ugodnejše cene odločijo za 'exchange' ceno, kjer okvarjeni rezervni del vrnemo v Apple, stranki pa vgradimo nov rezervni del, ki pa je primeren le in edino za računalnik, na katerem je bila opravljena diagnostika in od katerega okvarjeni rezervni del se vrača v Apple. Seveda je ta zamenjava zavedena tudi v Applovi servisni bazi, kjer se vidi vsa analitika (koliko časa je del na poti, kdaj je vgrajen, kakšna je diagnostika po vgrajenem delu …)," navajajo

Apple ne menja starih procesorjev za zmogljivejše

Apple tudi ne predvideva možnosti menjave starih procesorjev z zmogljivejšimi. V Eplu ugibajo, da gre verjetno za menjavo samega procesorja, očitno podnožje ustreza navadnemu PC-procesorju.

"Ker pa ni vse tako 'na prvo žogo', pa je to zagotovo primerno za zelo naprednega uporabnika, ki bi to verjetno znal sam napraviti. Namreč posledično bi moral precej uspešno krmariti med podporo aplikaciji, različici operacijskega sistema ... Aktualna verzija MacOS Catalina ali predzadnji Mojave zagotovo ne podpirata grafičnih kartic Radeon HD 5XXX in 6XXX, če dovolj dobro ugibamo, pa tudi nikoli ne bosta podprti, saj razen takšnih 'workaround' rešitev v nobeni podprti konfiguraciji nista na voljo," še opozarjajo.

Ko prevaranti začnejo groziti

Svoje izkušnje s sumljivim serviserjem je na Facebooku delil tudi Damijan Bremec iz Kopra. Potencialne interesente za njegove storitve opozarja, da jim lahko začne groziti, kot se je zgodilo njemu.

"Te bomo poiskali v Sloveniji. Imamo kar precej Beograjčanov tam," mu je zagrozil v pogovoru prek Facebooka. Ko je Bremec objavil komentar z argumenti, ki dokazujejo, da gre za prevaro, pa je bil ta izbrisan. Zato vse zainteresirane stranke opozarja, naj se izogibajo sumljivi ponudbi.