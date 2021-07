Na Otoku bodo z različico delta živeli (skoraj) sproščeno, pri nas pa zaradi nje grozijo zapiranja – zakaj?

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske beleži vedno več okužb z zelo kužno različico delta, a kljub temu bodo tam 19. julija deležni velikih sprostitev omejitev in ukrepov. Zakaj si oni to lahko privoščijo, za nas pa delta, kot nam pravijo, pomeni veliko grožnjo?

Devetnajsti dan julija bo vsem v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske prinesel dolgo pričakovano olajšanje, saj bo večina ukrepov v tej državi odpravljena.

Enometrska razdalja med osebami ne bo več zaukazana (čeprav ostaja priporočena), maske za zaščito dihal ne bodo obvezne (razen v zdravstvenih ustanovah, priporočilo ostaja tudi tam, kjer so ljudje zelo blizu, na primer v javnem prevozu ob prometnih konicah), bari bodo lahko stregli pijačo tudi za pultom in le gostom, ki sedijo pri mizah, te pa ne bodo več toliko razmaknjene, kot so zdaj, dokler ukrepi še veljajo.

Za zdaj še veljavna določila obvezne razdalje bodo odpravljena, ostali bodo le priporočila in pozivi k odgovornemu ravnanju. Na sliki: prizor z največjega londonskega letališča Heathrow. Foto: Reuters

Število novih okužb raste (tudi) v Združenem kraljestvu

Vse to se dogaja oziroma se bo zgodilo v času, ko (tudi) v Združenem kraljestvu raste dnevno število novo okuženih, predvsem z različico delta, za katero ni več dvoma, da se prenaša lažje in hitreje od njenih predhodnic (čeprav v tem trenutku ni mogoče trditi, da je ta različica tudi nevarnejša ter s pogostejšimi težjimi poteki bolezni in večjo smrtnostjo).

Vsak dan namreč na Otoku odkrijejo med 24 in 28 tisoč novih primerov, kar je, ob upoštevanju števila prebivalcev, toliko, kot da bi jih v Sloveniji dnevno odkrili med 720 in 840.

Epidemični zemljevid Velike Britanije za zadnji polni teden letošnjega junija med drugim nakazuje, zakaj so na Škotskem zadržani do polnega sproščanja in razmišljajo o ohranitvi nekaterih ukrepov, kar jim zakonodaja Združenega kraljestva omogoča. Foto: gov.uk

Na prvi pogled je za države celinske Evrope, ki jim delta ravno tako grozi, to nezaslišano, ker pri nas, a tudi drugod po Evropi slišimo vedno več napovedi ali celo groženj, da bi nas delta lahko že v mesecu ali dveh lahko znova ohromila in zaprla v domove. Kako je to mogoče?

Nad rahljanjem ukrepov niso navdušeni vsi

"Moramo se naučiti živeti s covidom," je omilitev ukrepov pojasnil britanski premier Boris Johnson, ki vztraja, da mora vsak posameznik sprejeti odgovornost in izvajati primerne ukrepe. Vztraja, da bomo s covidom morali živeti "tako, kot že dolgo živimo z gripo".

Ni nobenega dvoma, da bo omilitev ukrepov spodbudila rast števila na novo okuženih, a je britanska vlada kljub temu in nasprotovanju dela stroke ter sindikatov prevoznikov in trgovcev, ki ne podpirajo (prehitrega) rahljanja ukrepov, pripravljena živeti s tem, pojasnjujejo pri britanski medijski hiši BBC. Visoka precepljenost v Združenem kraljestvu, ki ji preostale evropske države niso niti blizu, bo po njihovem prepričanju preprečila rast smrtnosti in večji naval na bolnišnično oskrbo.

Zadnjih nekaj tednov število obolelih v Združenem kraljestvu strmo narašča, a je distribucija po starostnih skupinah bistveno drugačna kot pri lanskem zimskem valu, ko cepiv še ni bilo na voljo. Foto: gov.uk

Škotska bi obdržala obvezne maske

Med ukrepi, ki bodo tudi po "velikemu ponedeljku" ostali vsaj deloma v veljavi, so pravilo za odrejanje samoosamitve, potovalne omejitve (čeprav se obetajo olajšave za cepljenje in prebolele, ki prihajajo iz držav, ki jih je London postavil na oranžni seznam, med njimi je tudi Slovenija), epidemični ukrepi v šolah in množična testiranja prebivalcev.

Škotska, Wales in Severna Irska sicer imajo možnost in pristojnost določiti nekoliko drugačna svoja pravila, ki bodo lahko odstopala od pravil v Angliji. Škotska, denimo, ni naklonjena odpravi obveznega nošenja mask v zaprtem prostoru.

"Moramo izkoristiti svojo prednost visoke precepljenosti"

"Kot ena od držav, ki je dosegla najvišjo raven precepljenosti na svetu, moramo izkoristiti to prednost za vrnitev številnih svoboščin, ki so bile izgubljene v prejšnjih mesecih," je v četrtek povedal britanski minister za promet Grant Shapps, ki je tako pritrdil stališču svojega premierja.

V Združenem kraljestvu je namreč prvi odmerek cepiva prejelo okoli 85 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva, ves cepilni cikel pa sta končali že skoraj dve tretjini tamkajšnjega odraslega prebivalstva (pri nas smo v grobem nekje na polovici teh vrednosti).

Časovno doseganje visoke precepljenosti prebivalstva Anglije po starostnih skupinah. Polna črta pomeni prvi odmerek, črtkasta pa oba odmerka. Foto: gov.uk

Štiri merila za odpravo ukrepov

Upravičenost sproščanja ukrepov ob dobri precepljenosti je potrdil tudi prvi mož britanskega javnega zdravstva Stephen Powis. Poudaril je, da kljub rasti števila okuženih v zadnjih dneh in tednih, število hospitaliziranih ne narašča z enako hitrostjo kot v predhodnih valovih. "Videti je dobro," je povedal z optimizmom, ki ga ni skrival.

Ali se bo napovedano popolno odprtje res zgodilo 19. julija, bo dokončno znano v ponedeljek, 12. julija, ko bo vlada v Londonu še enkrat pretehtala stanje svojih štirih meril za rahljanje ukrepov: stopnjo precepljenosti, učinkovitost cepiv, število obolelih v bolnišnični oskrbi ter prisotnost in resnost novih virusnih variant.

Sprva osamitev obolelih, a zdaj je proti epidemiji najbolj učinkovito cepljenje

Dokler ni bilo cepiva, se je pravzaprav kot najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije izkazala osamitev obolelih, ki so razvili simptome bolezni. Za učinkovitost tega ukrepa je bilo pomembno razviti ustrezne kompenzacije, ki bi ljudi odvrnile od tega, da se zaradi izogibanja izpadu dela dohodka obolelim mudi v službo in med druge ljudi.

Maske in razdalja med ljudmi so se pokazali nujni predvsem zaradi tistih, ki so se vede ali nevede z okužbo nemoteno gibali v družbi. Podobno se lahko zgodi, da v naslednjem valu omejitve izsilijo tisti, ki zavračajo trenutno najboljši način za obvladovanje epidemije covid-19.

Škotska premierka Nicola Sturgeon. V več delih Škotske so epidemične razmere slabše kot v preostalih delih Združenega kraljestva. Foto: Reuters

Visoka precepljenost zmanjšuje pomen drugih ukrepov

Cepljenje se je hitro pokazalo kot še boljši način za obvladovanje epidemije, saj cepiva zmanjšujejo možnost širjenja okužbe – ne le, da povečujejo verjetnost, da posameznik ne bo okužen, temveč tudi zmanjšujejo verjetnost nadaljnjega prenosa in težjega poteka, če do okužbe vendarle pride.

Z dovolj visoko stopnjo precepljenosti, ki jo je doseglo Združeno kraljestvo (celinska Evropa pa ne), postajajo druga pravila, kot so maske in razdalja, manj pomembna in jih je zato mogoče ukiniti, so prepričani odločevalci v Londonu.

Delež obolelih v bolnišnici bistveno nižji kot pred cepljenji

Številke nazorno kažejo razlike med zdajšnjim potekom epidemije in potekom pred dostopnostjo cepiva. Trenutno v Združenem kraljestvu bolnišnično zdravljenje potrebuje manj kot dva odstotka obolelih, preden so imeli na voljo cepiva, pa je bil ta delež petkrat večji.

Velik zasuk se kaže pri povprečni starosti obolelih, ki se je zdaj močno premaknila proti mlajšim, ki so bili v nižjih prednostnih razredih za cepljenje kot starejši. Bistveno manjši delež obolelih med starejšimi, cepljenimi, pa nazorno kaže, da cepiva dobro varujejo starejše, ki so brez pridobljene imunosti nedvomno najranljivejša skupina.

Hospitalizacija zaradi covida-19 (in gripe) v Angliji. Učinek cepljenja je očiten: ob lanskem zimskem valu, ko cepiv še ni bilo, je delež hospitaliziranih zvesto sledil trendom števila obolelih. Ob zdajšnji razmeroma strmi rasti obolelih pa je krivulja obolelih bistveno bolj položna. Foto: gov.uk

Zdaj med obolelimi prevladujejo mladi

Čeprav (naravna) imunost z leti življenja peša, so cepiva poskrbela za ustrezno zaščito predvsem pri najranljivejših, ki so na vrsto za cepljenje prišli prej.

Tako je zdaj med obolelimi v Združenem kraljestvu, kjer je precepljenost bistveno višja kot pri nas, desetkrat več mlajših od 20 let kot starejših od 60, pred cepivom pa so bili med tistimi, s težjim potekom bolezni in najhujšimi posledicami, predvsem starejši.

Podatki o obolelih v 24. in 25. tednu leta 2021 v Združenem kraljestvu po starosti in spolu. Cepiva so zagotovila zaščito predvsem pri starejših, ki so najranljivejša skupina, zato je delež novih okužb najvišji pri mladih, ki so na cepljenje morali čakati. Na srečo je pri mladih potek bolezni praviloma veliko milejši kot pri bolj ogroženih starostnih skupinah. Foto: gov.uk Angleški inštitut za javno zdravje zatrjuje, da dva odmerka cepiva zagotavljata več kot 90 odstotkov zaščite celo pred zloglasno različico delta, kar pomeni tudi več deset tisoč do zdaj rešenih življenj v Združenem kraljestvu in še veliko več v naslednjih mesecih.

Cepiva niso vsemogočne magične palčke

Napačno je pričakovati, da bodo cepiva vsem zagotovila popolno varnost pred boleznijo. Nekateri posamezniki imajo šibke imunske sisteme zaradi bolezni in/ali starosti in jim celo nedvomno koristna cepiva ne morejo okrepiti imunosti do zadovoljivih ter učinkovitih razsežnosti.

Med obolelimi bodo tako nedvomno tudi nekateri cepljeni, a to nikakor ne pomeni, da so cepiva neučinkovita. Imunski sistem je namreč zelo zapleten mehanizem in cepivo ni edini dejavnik, ki nanj vpliva.

Hospitalizacije v Združenem kraljestvu zaradi covida-19 po tednih in starostnih skupinah. V zimskem valu, ko cepiv še ni bilo, so daleč največji delež hospitaliziranih pomenili najstarejši, ki so tudi najbolj tvegana skupina. Zdaj jih s precepljenostjo, ki je v Združenem kraljestvu dovolj visoka za zagotavljanje skupinske imunosti, med že tako manjšim številom obolelih ob trenutni rasti skorajda ni. Foto: gov.uk

Valove je bolje jezditi poleti kot pozimi

Zagovorniki odprave ukrepov menijo, da bo ravno to rahljanje zmanjšalo verjetnost naslednjega vala večjih razsežnosti v poznojesenskih in zimskih mesecih.

Več ljudi, kot bo zbolelo zdaj, bo pomenilo manj obolelih v jeseni in zimi, saj bodo do takrat že pridobili imunost po bolezni, je britanskim medijem povedal profesor Paul Hunter z medicinske fakultete univerze East Anglia v Norwichu. "Zdaj, ko je velika večina najranljivejših cepljena, je to najbolj varno obdobje, da zajezdimo naslednji val."

Prirast števila pacientov na intenzivnih oddelkih v Združenem kraljestvu po tednih in starostnih skupinah. Na Otoku se zavedajo, da se prav visoki precepljenosti vseh starostnih skupin lahko zahvalijo, da rast števila okuženih v zadnjih tednih ne povzroča primerljive rasti števila bolnikov na intenzivnih oddelkih, kot je to bilo v lanskih valovih, ko cepiv še ni bilo. Foto: gov.uk

Nihče si namreč nikjer ne želi, da bi kakršenkoli, še tako majhen porast okužb v zimskih mesecih dodatno obremenil bolnišnice in druge dele zdravstvenega sistema, ki imajo v tem letnem času tudi sicer največ izzivov.