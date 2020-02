To je Facebook skupina, ki je razburila slovensko javnost

Na družbenem omrežju Facebook je v teh dneh za veliko razburjenja poskrbela skupina "Kira dela na smeni?", ki svoje člane nagovarja k prikritemu fotografiranju in ocenjevanju natakaric po Sloveniji. Zaprta skupina je zbrala kar 4.500 aktivnih članov, ki so med seboj delili fotografije ženskega osebja v gostinskih lokalih. Administrator skupine se je za to potezo že javno opravičil in dejal, da je šlo zgolj za neokusno šalo. Kot je obljubil, je brisanje uporabnikov, slik in objav še poteka.

Glavni namen Facebook skupine "Kira dela na smeni,", v katero so se lahko do nedavnega pridružili le moški, je bilo ocenjevanje slovenskih lokalov na podlagi privlačnosti ženskega osebja. Največ očitkov zoper omenjeno skupino so sprožila sporna pravila, ki so določevala, kakšne slike so zaželene oziroma primerne za objavo.

Objavljali in ocenjevali fotografije natakaric

Smernice so vključevale jasne slike, na katerih je bil viden obraz in celotna postava natakaric pa tudi njihovo osebno ime, ime lokala in lokacija zaposlitve. Eno izmed pravil je bilo tudi to, da skupina ne sprejema ženskih profilov in da mora njen obstoj ostati skrivnost.

Poleg objave slik, je ena izmed aktivnosti vključeval tudi anketni vprašalnik, s katerim bi določili pet najboljših barov v večjih slovenskih krajih. Administrator je celo povprašal po grafičnem oblikovalcu, ki bi sodeloval pri oblikovanju končnih rezultatov.

Ustanovitelj skupine se je že opravičil

Organizacija Inštitut 8. marec, ki se zavzema za manjšanje razlik med spoloma znotraj družbe, je kasneje na svojem profilu na Facebooku objavila opravičilo ustanovitelja skupine. Ta trdi, da naj bi šlo zgolj za "neslano šalo, hec, druženje" in se za svojo vlogo v seksističnem incidentu osebno opravičuje. Skupina "Kira dela na smeni?" je bila izbrisana, vendar so se na Facebooku že pojavile podobne skupine.

Komentar na sporno skupino je podala tudi profesorica Barbara Rajgelj z ljubljanske fakultete za družbene vede. Kot je zapisala na Twitterju, je objektivizacija, ponižanje in nasilje žensk v gostinstvu tudi posledica zapostavljanja tega problema s strani sindikatov in šolskega sistema.