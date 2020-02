V zadnjih dneh je hit na družbenih omrežjih postala fotografija kupca s plinsko masko, ki si je v Hoferju naredil enoletno zalogo hrane. Fotografijo je na Facebooku med drugim delil tudi znan profil Squatting Slavs In Tracksuits, ki ima več kot 1,2 milijona sledilcev, in pripisal, da je bila posneta v Sloveniji . Nekateri medtem trdijo tudi, da gre za prizor iz Švice ali Nemčije, a fotografija je nastala v Avstriji.

Po novicah o širjenju koronavirusa v Italiji in prvih zabeleženih primerih v Avstriji, Švici in na Hrvaškem so družbena omrežja preplavila fotografije mrzličnega plenjenja trgovin.

Številni so v strahu pred morebitno karanteno in zaprtjem oziroma omejitvijo dostopa do javnih ustanov, med katere spadajo tudi trgovine, za vsak slučaj namreč začeli delati zaloge hrane. Tudi slovenski trgovci so v zadnjih dneh zabeležili povečan obisk in večje povpraševanje po osnovnih živilih.

V italijanskih regijah, ki jih je koronavirus prizadel najhuje, so kupci dobesedno opustošili trgovine. V Sloveniji še ni bilo tako hudo, se je pa na družbenih omrežjih pojavilo nekaj fotografij nakupovalne manije in praznih palet, na katerih je bilo še pred nekaj dnevi mleko. Foto: Reuters

Fotografije, ki krožijo po Facebooku, Twitterju in Instagramu, pogosto prikazujejo ali izredno gnečo v trgovinah ali pa opustošene police z živili, kot so mleko, moka, testenine, zelenjava in konzervirana hrana.

Ena od fotografij, ki se v zadnjih dneh na spletu pojavlja najpogosteje, prikazuje moškega, ki s plinsko masko prek obraza v eni od trgovin Hofer opravlja še posebej velik nakup.

Prizor je na družbenem omrežju Facebook v četrtek med drugim delil tudi profil Squatting Slavs In Tracksuits, ki brije norce iz slovanske kulture, sledi pa mu kar 1,23 milijona ljudi. Ob fotografiji so pripisali, da je bila posneta v Sloveniji:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Fotografija je v resnici nastala v Avstriji

Da se je omenjeni profil na Facebooku zmotil glede lokacije nastanka prizora, je očitno ob pogledu na oglas v zgornjem levem kotu fotografije, saj je zapisan v nemškem in ne v slovenskem jeziku.

Prav tako fotografija ni mogla biti posneta v Švici ali Nemčiji, kot v komentarjih ob njej trdijo nekateri sledilci profila Squatting Slavs in Tracksuits, saj je z napisa na ročaju vozička razvidno, da gre za trgovino Hofer, ki pa se tako ob Sloveniji imenuje le še v Avstriji in v Italiji. Drugod je Hofer namreč znan kot Aldi.

Edino informacijo o nastanku fotografije je do zdaj sicer uspelo pridobiti avstrijskemu mediju Kurier.

Fotografija je ta teden nastala v supermarketu Hofer v Innsbrucku, posnel pa jo je neimenovani kupec, ki jo je nato delil v svoji zasebni pogovorni skupini v aplikaciji WhatsApp. Kako je ušla v javnost, mu ni znano, poroča Kurier.

Moški na fotografiji, ki ima čez obraz poveznjeno plinsko masko, je bil po besedah avtorja fotografije precej živčen. Nosil je tudi zaščitne rokavice, ki so se mu med prelaganjem izdelkov raztrgale, kar je še dodatno povečalo kupčevo zaskrbljenost, še piše Kurier.

Po podatkih, ki se širijo prek družbenih omrežij in forumov, naj bi isti kupec na podoben način "oplenil" še več drugih supermarketov, med drugim tudi innsbruški Interspar:

Foto: Facebook

