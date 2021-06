Morju (hrvaškemu) se niti letos mnoge Slovenke in Slovenci ne bodo odpovedali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plačilni trendi in navade

Zaradi epidemije se je letos počitnicam odpovedalo (samo) osem odstotkov vprašanih uporabnic in uporabnikov iz Slovenije.

Najnovejša raziskava Masterindexa je pokazala, da slovenski uporabniki le sprejemajo novosti pri plačevanju in nakupovanju, a nekaterih navadah nikakor ne nameravajo opustiti.

Med slovenskimi uporabniki se počasi, a vendarle vztrajno povečuje delež tistih, ki kupujejo prek spleta, in tistih, ki kartično plačevanje dopolnjujejo ali celo nadomeščajo z mobilnim plačevanjem, je pokazala najnovejša ponovitev raziskave Masterindexa, ki jo opravljajo tudi v Sloveniji na reprezentativnem vzorcu več kot tisoč posameznikov med 18. in 55. letom starosti.

Debetne kartice ostajajo najbolj priljubljen način plačevanja med slovenskimi uporabniki. Foto: Masterindex

Večina uporabnikov v Sloveniji ima dve plačilni kartici in gotovino vedno bolj opušča. Le še štirje odstotki vprašanih niso niti enkrat kupovali prek spleta, kar predstavlja dve odstotni točki manj kot lani.

Oblačila, obutev in modni dodatki so vedno pogosteje predmet spletnih nakupov slovenskih uporabnikov, tehnološkim izdelkom pa se delež malenkostno znižal. Foto: Masterindex

Zadržki do spletnega nakupovanja izginevajo

Prek spleta nakupuje že dobre tri četrtine slovenskih uporabnikov, epidemija bolezni covid-19 pa je pospešila naraščajoči trend – skoraj desetina vprašanih je svoj prvi spletni nakup opravila ravno v času epidemije.

Za potrjevanje spletnih plačil smo vedno bolj naklonjeni biometričnim načinom, a za zdaj ostajajo enkratna gesla, predvsem prek kratkih sporočil (SMS) v prednosti. Foto: Masterindex V spletnih nakupovalnih košaricah slovenskih kupcev se najpogosteje najdejo oblačila, obutev in modni dodatki, so še pokazali rezultati. Zaupanje v varnost spletnega nakupovanja je zelo visoko – kar 86 odstotkov je prepričanih, da so spletni nakupi varni. Nezaupljivih je samo še desetina, pri večini je glavni razlog zapletenost postopkov za odpravo nepravilnosti.

Z mobilnimi telefoni najpogosteje plačujemo storitve. Foto: Masterindex

Epidemija je posegla v počitniške načrte, a jih večinoma ni porušila

Čeprav je epidemija vplivala na počitniške načrte skoraj polovice vprašanih, pa ostajajo trendi poletnega dopustovanja Slovenk in Slovencev nespremenjeni.

Vpliv epidemije covid-19 na letošnje počitnice slovenskih uporabnikov Foto: Masterindex

Skoraj polovica bo tako dopustovala v eni od Sloveniji sosednih držav, med njimi pa skoraj tri četrtine na Hrvaškem. Skoraj devet od desetih vprašanih bo prevozno sredstvo za na dopust izbralo avtomobil, malo več kot polovica pa jih bo med dopustom bivala v zasebnih nastanitvah.

Osem odstotkov v raziskavi sodelujočih Slovencev je dejalo, da se zaradi epidemije letos ne bo odpravilo na dopust, so še pokazali rezultati raziskave Masterindexa.

Prioritete slovenskih dopustnikov niti letos ne kažejo večjih sprememb. Foto: Masterindex