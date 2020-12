Mesta se vse bolj razvijajo v pametna mesta

Oglasno sporočilo

Tehnološki razvoj tudi občinam, mestom in skupnostim omogoča korak naprej pri zagotavljanju boljših pogojev bivanja občanom. Vedno več mest in skupnosti tako zanimajo rešitve, ki še izboljšajo kakovost bivanja, zmanjšajo izpuste in vodne izgube, izboljšajo energetsko učinkovitost, poskrbijo za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo ter še veliko več.

Strokovno, varno in na ključ

Telekom Slovenije skupaj s partnerji zagotavlja napredne in varne rešitve za vpeljavo in upravljanje pametne infrastrukture. Med rešitvami je na voljo bogat nabor možnosti, ki jih mesto ali skupnost izbere skladno s svojimi potrebami in načrti. V Telekomu Slovenije s partnerji poskrbijo za pametno upravljanje prometnih tokov, parkirišč, polnilnih postaj za električna vozila, zmanjšanje izpustov in vodnih izgub, spremljanje kakovosti zraka, voda, ravni hrupa in padavin, dvig energetske učinkovitosti, pametno razsvetljavo ter na sploh za še boljšo kakovost bivanja prebivalcev. Hkrati je napredna infrastruktura povezana z vrhunskimi storitvami IKT, ki jih posameznikom in podjetjem zagotavlja Telekom Slovenije.

Temelj je dobra povezanost v najbolj naprednem omrežju Slovenije

Telekom Slovenije lahko za vse nameščene naprave in senzorje zagotovi povezljivost prek tehnologije interneta stvari NB-IoT, ki jo je uvedel prvi v Sloveniji, ter enotno platformo za upravljanje povezanih sistemov. Ob tem podjetje upravlja največje optično omrežje Slovenije in zagotavlja najbolj napredne rešitve v mobilnih omrežjih. Kot prvi v Sloveniji je vzpostavil tudi najhitrejše mobilno omrežje 5G, ki je razvito tudi z mislijo za potrebe skupnosti, mest, prebivalcev in podjetij, ob tem pa posameznikom, skupnostim, občinam in podjetjem prinaša tudi napredne rešitve kibernetske varnosti, s katerimi zagotavlja izjemno visoko varnost komuniciranja in podatkov, ki se prenašajo prek različnih komunikacijskih kanalov.

Digitalizirano spremljanje porabe energentov

Telekom Slovenije upravljavcem poslovnih objektov, poslovnih stolpnic ali nakupovalnih središč omogoča digitalizirano spremljanje porabe energentov z oddaljenim sistemom, ki uporablja tehnologijo interneta stvari. Daljinsko odčitavanje porabe je mogoče v realnem času, upravljavec ima stalen vpogled v porabo energentov, zbrane podatke lahko analitično obdeluje, lažje predvidi prihodnje energetske potrebe in se lažje odloča tudi o skrbi za okolje. Eden izmed primerov je, na primer, v Velenju, kjer je Telekom Slovenije skupaj s partnerji za Komunalno podjetje Velenje vzpostavil rešitev, ki omogoča digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe. Rešitev je prilagodljiva za različne tipe energetskih virov, kot so topla voda, ogrevanje in plin, ter bo lahko komunalnim podjetjem v Sloveniji omogočila digitalizacijo merilnih mest (števcev) in vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Poleg tega rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije in dobave energentov, kot so voda, toplota in plin v realnem času. Rešitev deluje z uporabo tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things), gre za prvo tovrstno NB-IoT pilotno postavitev s tehnologijo interneta stvari na širšem območju Velenja. Telekom Slovenije je tovrstno rešitev daljinskega odčitavanja energentov vzpostavil tudi v enem izmed vodilnih nakupovalnih središč v Ljubljani.

Pametno parkirišče v Tržiču

V Tržiču pa je Telekom Slovenije vzpostavil sistem za usmerjanje prometa s pametnimi parkirišči, ki na več ključnih lokacijah občanom in turistom olajša parkiranje in pregled nad prostimi parkirnimi mesti ter zmanjšuje prometno obremenjenost mesta. Izkazalo se je, da skoraj tretjino prometne obremenitve v mestnem jedru pomenijo vozniki, ki iščejo prosta parkirna mesta. V sistem je vključenih že več sto parkirnih mest na več lokacijah. Vse so opremljene s sistemi senzorjev in kamer s tehnologijo pametnega vida, ki skupaj z zalednimi sistemi skrbijo za usmerjanje voznikov na prosta parkirna mesta, upravljavec pa ima stalen vpogled v zasedenost parkirišč in preostale koristne statistike, s katerimi lažje izvaja prometne tokove v mestu in s tem tudi pozitivno vpliva na kakovost življenja krajanov ter prijetno izkušnjo turistov.

Enotna platforma pametnega mesta v Novem mestu, osrednja komunikacijska postaja tudi v Zagorju ob Savi

V Novem mestu je Telekom Slovenije vzpostavil napredno enotno platformo pametnega mesta, ta podpira celovito zbiranje in obdelavo podatkov, ki so povezani s storitvami, kot so zasedenost parkirnih mest, pametna ulična razsvetljava, merjenje zadovoljstva občanov, zajem in poraba vode in energentov. V Novem mestu deluje tudi okoljska senzorika, s pomočjo katere ima občina lasten in podroben vpogled v kakovost zraka v mestu, temperaturo, tlak, vlažnost, prašne delce, ogljikov monoksid, dušikov in žveplov dioksid, ozon ter tudi hrup. Platforma je odprta za zunanje partnerje in pomeni nadgradljivo osnovo za celovito vpeljavo vseh storitev pametnega mesta. Del rešitev pametnega mesta je Telekom Slovenije namestil tudi v Zagorju ob Savi z osrednjo komunikacijsko postajo, ki v obliki pametne ulične svetilke omogoča spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov, kot so javna razsvetljava, parkirna mesta, komunalne storitve in podobno. Pri tem so v Zagorju ob Savi prvič pri nas uporabili komercialno uporabo rešitve za pametna mesta, ki temelji na uporabi tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things).

Do pametnega mesta s celovitim ponudnikom od A do Ž Kako mesto nadgraditi v "pametno mesto"? Proces je enostaven, ko izvedbo zaupate partnerju z izkušnjami. Takšnemu, ki obvladuje vse elemente pametnega mesta in jih zmore povezati v do ljudi prijazno in stroškovno varčno celoto. V Telekomu Slovenije pametna mesta nadgradijo s petimi osnovnimi elementi.

Prvi so pametna parkirišča in spremljanje njihove zasedenosti, drugi pametna ulična razsvetljava, tretji je spremljanje okolja z meritvami kakovosti zraka, sledijo merjenje zadovoljstva prebivalcev in zajem in meritve porabe vode in energentov. Vse to so elementi, ki so na voljo ta hip, povezuje pa jih enotna upravljavska platforma, ki je prijazna do upravljavca in uporabnikov, pregledna in prilagodljiva potrebam vsakega okolja. Ob tem je odprta za povezave s tretjimi ponudniki in prihodnje nadgradnje senzorike, s katero so lahko mesta in skupnosti še bolj učinkoviti, in prijazna do prebivalcev ter okolja.

V praksi uporabnikom lahko ponudimo tudi osrednjo komunikacijsko postajo za občine, ki je lahko tudi polnilnica za električna vozila. Postajo postavi Telekom Slovenije, njen nakup ni potreben. Dodatno lahko vzpostavimo sistem spremljanja polnosti zabojnikov za smeti, spremljanje kritičnih pretokov vodotokov in napovedovanje nevarnosti poplav ter sisteme za umirjanje prometa. Skupna lastnost vseh rešitev je, da so stroškovno učinkovite, delujejo 24 ur na dan, so prilagojene sodobnim potrebam uporabnikov (spremljanje in upravljanje na mobitelih, tablicah, prenosnikih) in odprte za bodoče nadgradnje. Zanje skrbi ekipa slovenskih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami in podporo, ki je oddaljena le en klic, torej odpade usklajevanje z množico dobaviteljev iz različnih držav.

Kaj vsebuje osrednja komunikacijska postaja? Osrednja komunikacijska naprava je eden izmed elementov rešitev pametnega mesta. Je točka, ki vsebuje marsikaj. Predvsem je pametna ulična svetilka, ki ob tem ponuja še dve polnilni mesti za električna vozila. Vsebuje različna profesionalna tipala za meritve kakovosti zraka 24/7, prek katerih lahko ekipa občine in po želji tudi vsi krajani s svojimi mobiteli spremljajo, kakšen zrak dihajo. Osrednja komunikacijska postaja ima tudi senzorja zasedenosti parkirnih mest, sistem za štetje prometa z umetno inteligenco ter multimedijski prikazovalnik, kjer lahko prebivalci spremljajo različne podatke o svojem kraju ter tudi podajo svoje mnenje in sodelujejo v različnih anketah, ki jih organizira upravljavec, občina. Za piko na i osrednja postaja vsebuje točko WiFi, ki v vašem kraju omogoči javni hitri internetni dostop krajanom, obenem pa deluje kot povezovalna točka omrežja za vse senzorje pametnega mesta, ki so nameščeni v oddaljenosti do nekaj kilometrov od osrednje komunikacijske postaje. S takšno postajo v svojem kraju stopite v prihodnost pametnih mest in krajanom takoj zagotovite dodano vrednost in izboljšate kakovost življenja. Sistem je rezultat slovenskega razvoja, zanj skrbi ekipa Telekoma Slovenije in zagotavlja brezhibno delovanje, občinam pa osrednje komunikacijske postaje ni treba kupiti, saj zanjo poskrbi kar Telekom Slovenije.

