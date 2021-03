Merlak: Odločitev je padla, ko je kolega kupil dva lamborghinija

Ko se začne norost in Lamborghiniju naraste prodaja, je čas za umik

Damian Merlak je pred časom razkril, da je tako rekoč vse svoje kriptovalute iz preteklosti že prodal in se, kar zadeva naložbe, ukvarjal skoraj izključno z delnicami, toda lani po začetku koronakrize, ko je cena bitcoina v mesecu dni strmoglavila za več kot 50 odstotkov, je znova kupil bitcoin.

Kot je dejal za podcast MONEY-HOW, je na svojo kriptonaložbo kar malce pozabil, nato pa ga je nanjo letos, ko je cena bitcoina prvič presegla 40 tisoč ameriških dolarjev, spomnil prijatelj iz Dubaja. Ta je po besedah Merlaka, vzhičen zaradi dobička in dogajanja na trgu, kupil ne le enega, temveč kar dva nova superšportna avtomobila lamborghini, in sicer modela aventador ter urus.

Lamborghiniji, sploh model Aventador (na fotografiji), so v zadnjih letih postali eden od najbolj prepoznavnih simbolov hrepenenja po hitrem zaslužku s kriptovalutami. Pogosto so jih namreč kupovali uspešni vlagatelji in se z njimi postavljali na družbenih omrežjih. Foto: Unsplash

Merlak je ob tem presodil, da je čas za slovo od bitcoina, saj je po njegovem mnenju vse spet postajalo preveč "noro". Bitcoin je začel prodajati, ko je padel na približno 30 tisoč dolarjev, na koncu je svoje bitcoine v povprečju prodal po ceni 45 tisoč dolarjev (38 tisoč evrov).

Ob tem je bil zelo prijetno presenečen, saj je imel bitcoinov precej več, kot je sprva mislil, je dejal za podcast MONEY-HOW.

Bitcoin se je izrodil: začetnega pobalinstva ni več, gre za igro bogatašev

Damian Merlak, ki je svojo poslovno pot kot soustanovitelj borze Bitstamp začel s kriptovalutami, pravi, da ga te danes tako rekoč ne zanimajo več.

Kranjčan Damian Merlak je zgodaj prepoznal potencial bitcoina oziroma kriptovalut in s prijateljem Nejcem Kodričem leta 2011 ustanovil borzo za kriptovalute Bitstamp, ki je še vedno ena od najbolj prepoznavnih na svetu. Merlak je iz Bitstampa izstopil leta 2018 in se posvetil naložbam v vrednostne papirje, nepremičnine in energetiko. Revija Manager je vrednost njegovega premoženja lani ocenila na 124 milijonov evrov in ga uvrstila na osmo mesto na seznamu najbogatejših Slovencev. Foto: Twitter / Damian Merlak

Bitcoin po njegovem mnenju danes ni več najbolj privlačna naložbena priložnost. Sicer ne oporeka nekaterim napovedim, da bi bitcoin lahko dosegel tudi ceno pol milijona ameriških dolarjev, toda tudi v tem primeru bodo današnji vlagatelji ustvarili "zgolj" desetkratni dobiček, ne pa sto- ali celo tisočkratnega, kot je bilo mogoče pred nekaj leti.

Sploh pa, trdi Merlak, se je bitcoin izneveril svojemu prvotnemu poslanstvu biti alternativni denarni sistem. Kot je dejal za podcast, pri bitcoinu ni več tako imenovanega pobalinstva, odmika od konvencionalnosti, ki ga je pritegnil na začetku. Namesto tega je bitcoin postal naložba velikih institucij in igračka za bogataše, je dejal.

Damian Merlak je za podcast komentiral tudi proizvajalca električnih avtomobilov Tesla in njegovega ustanovitelja Elona Muska. Za Teslo je dejal, da je nenavadno, da takšno podjetje v bitcoin vloži eno milijardo ameriških dolarjev, namesto da bi vlagalo v razvoj tehnologij, ki jih potrebuje v proizvodnji. Muska je medtem označil za posebneža, ki uživa v tem, da se na družbenih omrežjih šali z omembami določenih kriptovalut, kot je dogecoin, ki nato poletijo v nebo. Tesla je sicer prav v sredo oznanila, da bo njihove avtomobile od zdaj naprej, a trenutno le v ZDA, mogoče kupiti z bitcoini. Foto: Reuters

Kar zadeva prihodnost vlaganja v kriptovalute, Merlak meni, da jih je večina obsojenih na propad oziroma na večno lovljenje priključka z velikimi, za večino vlagateljev pa bodo še naprej privlačni zgolj "bitcoin, ether in še nekaj tistih pri vrhu".

Merlak je tudi ponudil hitri nasvet o nakupovanju kriptovalut: sam bi se mu zaradi "norosti", ki jo čuti na trgu, trenutno izognil.

V enem dnevu je izgubil znesek, ki ga večina ljudi ne bi zaslužila v petih življenjih

Peti najbogatejši Slovenec je za podcast razkril še, da je v enem trgovalnem dnevu izgubil kar pet milijonov ameriških dolarjev (4,2 milijona evrov).

Lanski zlom svetovnega trga energentov, ki je Damianu Merlaku pomagal doseči negativni rekord. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To je povzročil lanski sunkovit upad cen nafte oziroma cen delnic energetskih velikanov, je pojasnil. Na srečo se je zanj končalo dobro, še pred svojo rekordno dnevno izgubo je s trgovanjem s fosilnimi gorivi namreč zaslužil 15 milijonov, zato je bil končni rezultat še vedno pozitiven.

Dodal je, da je imel vključene varovalke, ki so poskrbele, da njegova izguba ni bila bila večja. Če teh ne bi bilo, v enem dnevu ne bi pridelal pet, temveč 50 milijonov dolarjev "minusa", je še pojasnil.

