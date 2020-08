Zaradi te slike trdijo, da ni treba nositi mask. Kaj je res?

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Zgornja objava se je v več jezikih kot vihar razširila po družbenih omrežjih Facebook in Twitter. Kot je razvidno iz grafike, objava namiguje, da lahko majhen koronavirus prosto prehaja skozi masko, saj ima ta preveč porozno tkanino, da bi ga lahko zadržala.

Tako preprosto sicer ni. To so razlogi, zakaj je ta objava zavajajoča in skregana z dejansko znanostjo:

Ne živimo v risanki.

Zaščitne maske niso geometrijski liki, temveč obstajajo v treh dimenzijah in so sestavljene iz več slojev. Že najbolj običajna kirurška maska ima tri sloje, na primer. Zakaj je pomembno poudariti tridimenzionalnost mask, je na Twitterju pokazal slovenski uporabnik @seba1337:

V izogib čudnim informacijam na internetu, videl sem da krožij neke neumnosti o velikosti virusa in maskah. Prikazan je en mikrosloj. V 2D res ni uporabno. Črno-belo je v 3D kako je. Postane veliko bolj smiselno. :-) pic.twitter.com/hL63b7FnOh — Sebastian (@seba1337) August 10, 2020

Več zaščitnih slojev in posledično večja gostota tkanine pomeni več možnosti, da se je virusi oprimejo.

Virusi tako rekoč nikoli ne potujejo sami, temveč kot del kapljic, zato je primerjava velikosti koronavirusa in poroznosti maske nesmiselna.

Respiratorni virusi, kot je novi koronavirus, se pogosto prenašajo kapljično, na primer med kihanjem, kašljanjem ali zgolj dihanjem.

Izdihane kapljice z izjemo najbolj finih v premeru praviloma merijo od nekaj mikrometrov do milimetra, kar pomeni, da so lahko od nekaj desetkrat do tisočkrat večje od (korona)virusa, ki ga nosijo s sabo. Tako veliki delci se v tkanino zaščitnih mask seveda ujamejo precej lažje od virusov, če bi ti potovali sami.

Leta 2009 je bila v znanstveni publikaciji Particle and Fibre Toxicology objavljena raziskava, katere avtorji so ugotavljali, kako dobro različne vrste zaščitnih mask zadržujejo delce, ki so merili tudi vsega 7 nanometrov oziroma so bili več kot sedemkrat manjši od najmanjših oblik novega koronavirusa. Tudi povsem običajnim kirurškim maskam je uspelo zadržati kar 80 odstotkov delcev, je zaključila študija. Foto: Getty Images

Če to, kar trdi (neznani) avtor objave na družbenih omrežjih, drži, zakaj potem številni nasprotniki zaščitnih mask stokajo, da zaradi slabega pretoka zraka skozi maske (kar ni res) ne morejo dihati?

Če bi bila "ugotovitev" v objavi, ki primerja velikost virusa z velikostjo lukenj v zaščitnih maskah, resnična, potem nasprotniki nošnje mask ne bi smeli imeti domnevnih težav z dihanjem.

Velikost molekul kisika ali ogljikovega dioksida namreč definiramo v pikometrih oziroma tisočinkah nanometra. Spomnimo, novi koronavirus je precej večji, saj v premeru meri od 50 do 200 nanometrov. Če bi lahko skozi maske neovirano prehajal koronavirus, zakaj potem torej ne bi mogla še kisik in ogljikov dioksid?

Nekatere bolj kakovostne zaščitne maske, na primer maske N95, za preprečevanje prehoda določenim delcem ob več slojih gosto tkanega materiala uporabljajo še en trik in sicer elektrostatični naboj vlaken, ki "polovi" tiste delce, ki se v tkanino ne ujamejo organsko. Foto: Reuters

