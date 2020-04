Zdaj je uradno: odpade tudi največji svetovni sejem potrošniške elektronike IFA

Kljub rahljajočim se ukrepom v Nemčiji tudi tam vrnitev v (nov) vsakdan poteka postopno. Ko so berlinske deželne oblasti objavile, da so vsi dogodki z več kot pet tisoč udeleženci prepovedani do 24. oktobra, je kljub odsotnosti takojšnje uradne objave postalo jasno, da letos največjega svetovnega sejma potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA ne bo. Zdaj je tudi uradno.

Le nekaj dni po tem, ko so to berlinski organizatorji razmeroma sramežljivo nakazali na svojih profilih družbenih omrežij, je sledila uradna objava vsem akreditiranim medijskim predstavnikom.

"Pripravljeni na nov koncept," ki ga moramo še spoznati

V njej sicer niso zapisali najbolj neposrednega dejstva, da bodo hale berlinskega sejmišča v prvi tretjini septembra, ko bi sicer morale pokati po šivih od vrveža razstavljavcev, medijev in obiskovalcev, ostale zaprte.

Raje so zapisali, da so "pripravljeni za ustvarjalni koncept, oblikovan za čase brez primere," in da se "IFA 2020 nadaljuje na drug način in ne na običajen način".

Podrobnosti tega drugega načina še niso razkrili, a so prepričani, da jim bo uspelo ohraniti vodilno vlogo tega dogodka.

Letošnja IFA bi morala obiskovalcem svoja vrata odpreti 4. septembra, akreditiranim medijem že dva dneva prej, in bi trajala do 9. septembra. Lani je sodelovalo okrog dva tisoč razstavljavcev, sejem pa si je ogledalo okrog 245 tisoč obiskovalcev.

Med dva tisoč razstavljavci na (običajnem) sejmu IFA je (bilo do zdaj) tudi nekaj več kot deset slovenskih. Foto: Srdjan Cvjetović

Prva domina v panogi se je porušila v Barceloni

Prvi šok za panogo informacijske in komunikacijske tehnologije je bila odpoved največjega svetovnega dogodka s področja mobilnih komunikacij Mobile World Congress, ki bi moral potekati zadnji teden februarja v Barceloni.

Takrat se Evropi še ni svitalo, kaj bo sledilo le nekaj tednov pozneje, in je nekaj nesojenih barcelonskih razstavljavcev vendarle pripravilo svoje alternativne skromne predstavitve na drugih lokacijah po mestu.

Le dan za padcem Oktoberfesta

Odpoved berlinskega dogodka je postala uradna le dan za tem, ko so se morali z odpovedjo velikega dogodka, ki bi moral biti v drugi polovici septembra in prve dni oktobra, sprijazniti tudi v bavarski prestolnici.

Zaradi odpovedi letošnjega Oktoberfesta bo München ostal brez velikih prihodkov. Lani jim je, ne samo od piva in klobas, temveč tudi od namestitev, prevozov in vseh drugih spremljajočih dejavnosti, ta več kot 200 let star festival bavarskega piva (in klobas) prinesel kar poldrugo milijardo evrov.