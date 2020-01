Letos se zaradi ene velike podražitve obeta več dvigov cen

V letu 2020 bodo kar do 40 odstotkov poskočile cene pomnilnika NAND flash, napovedujejo tržni analitiki. Glede na to, kako vseprisoten je ta pomnilnik na trgu elektronike, to najverjetneje pomeni občutno podražitev cele vrste naprav od diskov SSD in posledično računalnikov, v katere so ti vgrajeni, do USB ključev in pomnilniških kartic ter morda celo pametnih telefonov.