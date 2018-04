Lahko ta drzni pametni telefon postane nov favorit množic?

Od 26. aprila bo prek platforme za množično financiranje Indiegogo za razmeroma razumnih 399 dolarjev, kar znese 323 evrov, mogoče podpreti in si s tem ob izidu zagotoviti pametni telefon Red Magic. Gre za napravo, ki je v prvi vrsti namenjena ljubiteljem mobilnih videoiger, a bo zaradi dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo ter agresivnega videza morda všeč tudi komu drugemu.

Foto: Nubia

Red Magic je prvi pametni telefon, ki na trg prinaša med ljubitelji računalniških iger zelo priljubljeno osvetlitev RGB. Na hrbtni strani bo namreč imel svetlobni trak, ki bo lahko po željah uporabnika poljubno spreminjal barvo.

Osvetlitev RGB (to je kratica za "red green blue" oziroma "rdeča zelena modra") se je v zadnjih letih razpasla po tipkovnicah, miškah, računalniških ohišjih in drugih računalniških dodatkih, a razen estetskih izboljšav nima prave uporabne vrednosti.



Foto: r/pcmasterrace

RGB je sicer tudi kratica v računalništvu, televiziji in fotografiji uveljavljene barvne palete, s katero lahko prikažemo več kot 16 milijonov različnih barv.

Barvni trak je le eno od opozoril, da bo pametni telefon Red Magic v prvi vrsti namenjen igralcem, ne povprečnemu uporabniku. Naprava ima namreč tudi namenski gumb, ki za poganjanje videoiger nameni še več sistemskih sredstev kot sicer, pa tudi poseben sistem za hlajenje komponent, ki ga drugi pametni telefoni nimajo.

Pametni telefon Red Magic razvija podjetje Nubia, ki je v delni lasti kitajskega velikana mobilne industrije ZTE. Foto: Nubia

Red Magic bo opremljen s procesorjem Snapdragon 835, ki velja za enega najboljših z letnico 2017, osmimi gigabajti pomnilnika RAM, kar je več od večine najboljših pametnih telefonov (več ko je pomnilnika RAM, z več aplikacijami hkrati lahko žonglira telefon), in zajetno baterijo s kapaciteto 3.800 miliamperskih ur. Tista v iPhonu 8 Plus ima 2.691 miliamperskih ur, na primer.

Telefon ima tudi zanimiv fotoaparat s šestkotnim objektivom in podobno oblikovanim čitalnikom prstnih odtisov. Foto: Nubia

Morda bo telefonu Red Magic kdo očital, da njegove komponente niso najnovejše, a cena bo temu primerna. Na platformi za množično financiranje Indiegogo, kamor Red Magic prihaja 26. aprila, ga bo mogoče kupiti za 323 evrov (399 dolarjev), kar je praktično polovična cena večine primerljivih pametnih telefonov.

OnePlus 5T, na primer, stane 499 evrov, pa velja za enega najcenejših telefonov z zmogljivostjo, ki je podobna Red Magicovi.

