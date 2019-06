Bo odločitev kriptovelikana bolela ne le Američane, temveč tudi Slovence?

Borza Binance blokade trgovanja v ZDA ni obešala na veliki zvon, temveč je na družbenem omrežju Twitter zgolj opozorila na osvežene pogoje uporabe, v katerih je v 3. členu po novem zapisano, da Binance storitve trgovanja ne more več omogočati vlagateljem, ki se nahajajo v ZDA.

Binance bo uporabnikom platforme, ki jih zadevajo novi pogoji uporabe, torej Američane, trgovanje začel preprečevati z 12. septembrom. Blokirani uporabniki bodo še vedno imeli dostop do svojih obstoječih denarnic s kriptovalutami, ki jih bodo lahko prenesli drugam, a jih na Binance ne bodo mogli več prodati oziroma kupiti novih.

Za dosedanje ameriške uporabnike Binance to pomeni konec trgovanja z določenimi kriptovalutami in kriptožetoni, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje kot na borzi Binance.

Spletni portal CryptoPotato je zaradi odločitve Binance, da Američanom prepove trgovanje, objavil raziskavo, v kateri ugotavlja, katere kriptožetone bo zaradi blokade ZDA najverjetneje prizadelo zmanjšanje trga.

Med njimi najdemo tudi slovenska kriptožetona in sicer ICX podjetja Iconomi in VIB, ki ga je izdalo podjetje Viberate. Ameriškim vlagateljem bosta od septembra na voljo samo še na eni borzi s kriptovalutami.

Binance je pred časom sicer napovedal odprtje nove borze, ki bo posebej prilagojena zakonom ZDA in bo trgovanje omogočala izključno Američanom, a za zdaj še ni znano, kdaj natanko jo bodo postavili. Pri Binance pravijo, da kmalu:

