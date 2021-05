Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bill in Melinda Gates sta se spoznala v podjetju Microsoft. On je bil direktor, ona pa vodja enega od oddelkov v marketingu. Foto: Getty Images

Po 27 letih poročenega življenja se razhajata Bill in Melinda Gates. Ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in trenutno četrti najbogatejši človek na svetu je novico o ločitvi pred nekaj minutami sporočil prek družbenega omrežja Twitter.

Gates je v sporočilu na družbenem omrežju Twitter zapisal, da sta z ženo Melindo temeljito razmislila o prihodnosti in se odločila, da njun partnerski odnos ne more več napredovati, zato se po 27 letih zakona razhajata.

Še naprej bosta sicer sodelovala v Bill & Melinda Gates Foundation, največji zasebno financirani dobrodelni organizaciji na svetu, saj oba verjameta in podpirata njeno poslanstvo.

Ob ločitvi bo najverjetneje prišlo do delitve premoženja, kako bo ta potekala, pa še ni znano. Bill Gates je trenutno sicer "težak" okrog 107 milijard evrov, kar ga uvršča na četrto mesto na lestvici najbogatejših Zemljanov.

Mackenzie Bezos in Jeff Bezos Foto: Getty Images

Ločitev Billa in Melinde Gates je druga "superbogataška" v zadnjih dveh letih. Leta 2019 sta se ločila Jeff in Mackenzie Bezos (zdaj Mackenzie Scott).



Nekdanja žena svetovnega bogataša številka ena, ustanovitelja podjetja Amazon Jeffa Bezosa, je po delitvi imetja trenutno 20. najbogatejša oseba na planetu. Vrednost njenega premoženja znaša skoraj 50 milijard evrov.