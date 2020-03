Koronavirus je tudi tam, kjer ga morda ne pričakujete - ali veste, kako dolgo? #video

Raziskovalci kalifornijske univerze v Los Angelesu (UCLA) in drugih ameriških univerz in ustanov javnega zdravja so ugotavljali, katere so najbolj verjetne poti okužbe z novim koronavirusom SARS‑CoV-2 in koliko časa je virus aktiven na različnih površinah.

Ta se namreč prenaša v kapljicah, ki jih okužena oseba izkašlja ali izkihne, največkrat v zraku, a lahko tudi na površinah, kjer te kapljice pristanejo. Toda koliko časa je virus zaznaven na različnih površinah? Oglejte si v videu!

Že iz teh podatkov bi moralo biti jasno, zakaj je pomembno res večkrat in temeljito umivati si roke ter redno razkuževati kljuke ter druge plastične in kovinske površine, ki se jih velikokrat dotikamo, največkrat niti ne zavedajoč se tveganj, ki nas tam lahko dočakajo (npr. tipke na dvigalu).

Še najpomembneje je s kihanjem in kašljanjem v robec (ki ga potem varno zavržemo) ali vsaj v zgornji del rokava kapljicam preprečiti, da se kužne kapljice sploh odpravijo na pot – ta nasvet bi moral veljati za vse ljudi ves čas.

Novi koronavirus ljubi plastiko in nerjaveče jeklo

Študija je pokazala, da ostane virus zaznaven do tri ure v aerosolu, do štiri ure na bakrenih površinah, do 24 ur na kartonu (npr. v trgovini!) in kar dva do trikrat dlje na plastičnih površinah (tudi na plastenkah s pijačami!) in površinah iz nerjavečega jekla.

Na obstojnost virusa gotovo vplivajo tudi številni zunanji dejavniki, npr. toplota in svetloba, ki jih ena sama raziskava ne more povsem opredeliti.

Prisotnost je lahko kužnost, ne pa nujno - toda ali boste tvegali?

Ni pa še zanesljivih dokazov, koliko je v vsem tem času prenosljiv, a se zagotovo lahko širi tudi zgolj z dotikom kontaminirane površine. Toda kljub temu, da je virus na neki površini prisoten, še ne moremo vedeti, kako in koliko to vpliva na to, ali se bomo z dotikom dejansko okužili, a tega zagotovo ne boste želeli preizkušati na sebi.

Eden od najpomembnejših razlogov, zakaj je nov koronavirus tako nevaren in težko obvladljiv je namreč ravno njegova razmeroma preprosta prenosljivost, pojasnjuje profesor ekologije in evolucijske biologije na UCLA in soavtor raziskave James Lloyd-Smith.

Veliko potencialnih prenašalcev se tega niti ne zaveda

Poleg tega velik del okuženih v prvih petih dneh ali včasih celo dlje sploh ne kažejo znakov okužbe in zato niti ne vedo, da so potencialni prenašalci, je še posvaril.

Zato je že v eni izmed prejšnjih raziskav opozarjal, da imajo merjenja temperature na letališčih in mejnih prehodih zelo omejen učinek pri ugotavljanju prenašalcev okužbe, saj ujamejo samo tiste, ki bolezenske znake že kažejo (in že zato na poti sploh ne bi smeli biti, če lahko dodamo).

Lloyd-Smith je ob tem opozoril še na eno veliko nevarnost, ki je posledica sebičnosti nekaterih posameznikov – ob preučevanju podatkov prejšnjih pandemij gripe se izkaže, da mnogi okuženi tudi kadar vedo za to tega ne želijo razkriti, kar seveda močno prizadene vsa prizadevanja za zajezitev epidemije oziroma pandemije.

Spomnimo se na preproste, a učinkovite ukrepe

Tudi ta nova študija, ki je objavljena v znanstveni reviji The New England Journal of Medicine potrjuje priporočila in navodila za upočasnitev širitve virusa SARS-CoV-2, povzročitelja bolezni COVID-19.

- izogibajte se stikom (zlasti daljšim in/ali tesnejšim) z obolelimi,

- ne dotikajte se cone T (oči, nos, usta), vsaj ne, če si predhodno niste temeljito umili ali razkužili rok,

- če kažete znake bolezni in tudi, če samo sumite, da bi lahko oboleli, ostanite ločeno tudi od svojih sostanovalcev,

- kašljajte in kihajte v papirnati robček, ki ga takoj za tem varno zavrzite v smeti in tem preprečite, da kdo pride v stik z njim,

- predmete in površine, ki se jih dotika več ljudi, temeljito in pogosto očistite ali razkužite,

- v spodnjem videu se na nazoren način prepričajte, zakaj je za zajezitev epidemije izjemno pomembno odločno omejevati (nenujne) družbene stike.