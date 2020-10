Korona ustvarila priložnost za mlado slovensko podjetje

Podjetje Viberate je sredstva za razvoj svoje platforme zbiral prek tako imenovanega ICO oziroma javne ponudbe kriptožetonov. Izvedli so jo 5. septembra 2017 in kriptožetone razprodali v manj kot petih minutah ter v podjetje prinesli za okrog devet milijonov evrov svežega kapitala v kriptovaluti ether.

Podjetje Viberate je sredstva za razvoj svoje platforme zbiral prek tako imenovanega ICO oziroma javne ponudbe kriptožetonov. Izvedli so jo 5. septembra 2017 in kriptožetone razprodali v manj kot petih minutah ter v podjetje prinesli za okrog devet milijonov evrov svežega kapitala v kriptovaluti ether. Foto: Viberate

Slovensko kriptopodjetje Viberate je uspelo razviti analitično orodje za glasbeno industrijo, ki glasbenikom in drugim profesionalcem pomaga pri gradnji kariere. Njihovo orodje so že preizkusile tri velike založbe v svetu glasbene industrije.

Slovensko podjetje Viberate, ki je v zadnjih letih zraslo v eno največjih glasbenih omrežij na svetu, je postalo eno od peščice, ki jim je uspelo razviti celovito analitično orodje za glasbeno industrijo, so sporočili iz podjetja.

Krizo so izkoristili kot novo dobro priložnost

Pandemija novega koronavirusa je v večini sveta ustavila in hudo prizadela nekatere dejavnosti. Tudi glasbena industrija je ena od panog, ki jih je trenutna situacija najbolj prizadela. Krizo so pri Viberatu videli tudi kot dobro poslovno priložnost.

Kot so zapisali, se je večina dejavnosti v tem času preselila na splet, okrepila pa se je vloga digitalnih medijev in pretočnih vsebin, kar je voda na mlin podjetja, ki je v zadnjih petih letih postavilo na noge izčrpno in organizirano podatkovno bazo glasbenikov, prizorišč in dogodkov na svetu.

Uporabno orodje za glasbenike

Po dolgih letih razvoja so zdaj pri podjetju predstavili analitično orodje, ki spreminja način, kako glasbeniki in drugi glasbeni profesionalci gradijo svoje kariere. Kot pravijo, zadnjim to omogoča, da s pomočjo podatkov, ki so prikazani na uporaben in enostaven način, sprejemajo prave odločitve.

Kako deluje novo orodje Viberatova analitika glasbenike razvršča po žanrih in državah, meri njihovo spletno popularnost in beleži aktivnosti na priljubljenih spletnih platformah kot so YouTube, Spotify, Instagram in Shazam. Glasbeniki in glasbeni profesionalci imajo natančen pregled nad najuspešnejšimi pesmimi in videoposnetki, obenem pa lahko vidijo, iz katerih držav in celo mest prihaja največ njihovih oboževalcev. Foto: Viberate

Pri projektu sodeluje tudi DJ Umek

"Na trgu obstaja manj kot deset podjetij, ki se ukvarjajo z glasbeno analitiko, vendar nobeno ne nudi tako celostne in tehnično dovršene storitve kot jo imamo mi," ob tem pojasnjuje direktor podjetja Matej Gregorčič, ki je projekt zagnal skupaj z DJ in producentom Umekom.

Foto: Viberate

Novost so predstavili tudi največjim svetovnim založbam

Kot so navedli v Viberatu, so njihovo analitiko že preizkusili pri treh velikih založbah, Universal, Sony in Warner, ki skupaj pokrivajo večino svetovne glasbene produkcije.

Kot pojasnjujejo, je to orodje namenjeno tudi založnikom, ki želijo meriti uspeh svojih varovancev in hkrati najti nove talente. "Naša analitika omogoča vsem enake možnosti za uspeh v glasbi," pojasnjuje Gregorčič. "Če je kdaj pravi čas, da se okostenela glasbena industrija spremeni in posvoji analitični pristop, je to zdaj."

Drzne napovedi podjetja

V zadnjih letih se je baza podjetja Viberate s 30 tisoč povečala na skoraj pol milijona glasbenikov, organizatorjev koncertov in festivalov ter ponudnikov prireditvenih prostorov. V podjetju so lani za Siol.net napovedali, da bo njihovo storitev do leta 2025 uporabljalo 99 odstotkov vseh svetovnih glasbenikov.

Svetovna glasbena imena, ki sodelujejo z Viberatom

Platformo podjetja, ki so jo razvili, sicer uporabljajo tudi nekatera svetovna znana imena iz sveta glasbene industrije kot so The Chainsmokers, Robbie Williams, Showtek, Noisia in RedFoo.