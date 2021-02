Konec (skoraj) brezplačnega "roaminga" v Združenem kraljestvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S prvim aprilom mobilno gostovanje slovenskih uporabnikov v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ne bo več izenačeno z zelo ugodnim mobilnim gostovanjem v drugih državah Evrotarife, kjer je uporaba mobilnih storitev (razen za večje količine mobilnega podatkovnega prenosa) finančno povsem izenačena z uporabo v domačem omrežju.

Ob zdajšnjih potovalnih omejitvah bo le redkim iz Slovenije do konca marca (in morda tudi še dlje) uspelo pripotovati v London ali na kakšno drugo destinacijo v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Za vse nas preostale pa to pomeni, da tako ugodnega mobilnega gostovanja na Otoku, kot smo ga imeli v času od uvede Evrotarife, ne bo več.

Po brexitu lahko cene za mobilno gostovanje v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske mobilni operaterji določajo sami. Foto: Reuters

Celo ob dokončnem brexitu je Evrotarifa še (za kratek čas) preživela

Na zadnji dan lanskega leta ob 23. uri po srednjeevropskem času se je izteklo prehodno enoletno obdobje, v katerem so kljub uradnemu odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije še vedno veljala vsa pravila in predvsem ugodnosti, kot če bi bila ta otoška država še vedno članica Evropske unije.

Čeprav so med Otokom in sedemindvajseterico takrat ponovno vzpostavili carine ter ukinili popolnoma prost pretok ljudi in blaga, je Združeno kraljestvo tudi po tem dokončnem odhodu ostalo v območju Evrotarife, kjer so poleg držav članic Evropske unije še Islandija, Liechtenstein in Norveška.

Toda s prvim aprilom bo tega konec in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ne bo več v območju Evrotarife, kar pomeni, da evropskih ugodnosti dokončno ne bo več.

Še več, storitve v Združenem kraljestvu bodo po tem datumu predmet cenikov posameznih operaterjev, kar pomeni, da bodo lahko pogoji gostovanja na Otoku za uporabnike različnih slovenskih uporabnikov precej različni.

Telekom Slovenije: V novem območju UK ostajajo dohodni klici brezplačni

O tej spremembi je prvi v Sloveniji svoje uporabnike začel obveščati Telekom Slovenije. Dobra novica je, da bo za njih gostovanje v Združenem kraljestvu še vedno veliko ugodnejše kot v katerikoli drugi državi zunaj Evrotarife, saj so v svoj cenik gostovanja vključili novo tarifno območje UK (United Kingdom).

Tako bodo dohodni klici za mobilne uporabnike Telekoma Slovenije v Angliji, Walesu, na Severnem Irskem in Škotskem še vedno brezplačni – za primerjavo, v Švici ali Bosni in Hercegovini je za vsako začeto minuto dohodnega klica treba odšteti 1,60 evra, v večini držav sveta, tudi Albaniji, Andori in San Marinu, pa 2,03 evra.

Dohodni klici v Angliji, Walesu, na Severnem Irskem in Škotskem bodo za mobilne uporabnike Telekoma Slovenije še vedno brezplačni. Foto: Reuters

Odhodni klici in sporočila z Otoka po sprejemljivi ceni

Klice iz Združenega kraljestva v Slovenijo ali katerokoli drugo državo Evrotarife ter znotraj Združenega kraljestva bodo gostujočim mobilnim uporabnikom Telekoma Slovenije obračunali po povprečni ceni 15 centov na minuto – prve pol minute bodo nedeljiva celota, daljše pogovore pa bodo obračunali na sekundo natančno.

Za primerjavo, vsaka začeta minuta odhodnega klica v Švici ali Bosni in Hercegovini je ne glede na destinacijo (razen kadar gre za posebne številke) vredna kar 2,65 evra, iz držav tretjega območja, kjer so med drugim tudi razmeroma bližnje države Albanija, Andora in San Marino, pa kar 3,76 evra.

Razlika je očitna – tudi pri kratkih sporočilih (SMS). Iz območja UK je pošiljanje kratkega sporočila ovrednoteno s petimi evrskimi centi, kar je natanko ena desetina cene za pošiljanje iz držav drugega in tretjega območja, ki zajemata večino držav sveta, tudi Albanijo, Andoro, San Marino, Švico in vse države nekdanje skupne države z izjemo Hrvaške, ki je članica Evropske unije.

Škotska zastava pred londonskim Big Benom. Foto: Reuters

Zelo ugodna postavka podatkovnega gostovanja

Pri mobilnem podatkovnem prenosu pa je še očitnejša ugodna tarifa novega območja UK Telekoma Slovenije.

Povprečna cena enega gigabajta iz območja UK je 4,99 evra, pri čemer poteka obračun kar na en kilobajt natančno, medtem ko iz držav drugega območja, tu sta med drugimi Švica ter Bosna in Hercegovina, stane en evro za vsakih začetih sto kilobajtov. Iz tretjega območja je ta cena še 20 odstotkov višja.

Na Škotskem glava ne bo bolela, v Švici ali na Jahorini pa …

Povejmo primerjalno: recimo, da vaš telefon preveri vremensko napoved, za kar porabi deset kilobajtov mobilnega prenosa podatkov. Iz Londona bo cena za to pet tisočink centa, iz Sankt Moritza en evro, s plaže na albanski obali pa 1,20 evra.

Britanski parlament in Big Ben. Foto: Srdjan Cvjetović

Če se spozabite in si prek mobilnega telefona ogledate film, ki "tehta" en gigabajt, bo to veselje iz Edinburga vredno 4,99 evra, iz prodajalne čevapčičev na sarajevski Baščaršiji 10.486 evrov (kar je veliko "čevapov"), iz Tirane (ali New Yorka) pa kar 12.583 evrov (kar bi bilo dovolj za letalsko vozovnico prvega razreda za ogled doma).

A1 Slovenija: svetujejo vnaprejšnje zakupe

Da bi se izognili tovrstnim neprijetnim presenečenjem, ki lahko nastanejo ob veliki porabi, pri operaterju A1 Slovenija (ki še ni objavil prometnih postavk za Združeno kraljestvo po 1. aprilu) svetujejo izbiro enega od paketov za gostovanja zunaj območja Evrotarife.

Poudarjajo, da že zdaj velika večina mobilnega podatkovnega prenosa zunaj območja Evrotarifa poteka prek vnaprejšnjih zakupov.

Pri operaterju A1 Slovenija za mobilno gostovanje v Združenem kraljestvu po 1. aprilu svetujejo enega od zakupov. Foto: Srdjan Cvjetović

Dve možnosti zakupov

Pojasnili so nam, da se bo po 1. aprilu uporabnikom paketov A1 Go!, ki predstavljajo večino mobilnih uporabnikov A1, ob začetku uporabe mobilnih storitev v Združenem kraljestvu, natančneje po prvih petih megabajtih, ki so brezplačni, samodejno vklopila opcija za gostovanje v izbranih državah zunaj območja Evrotarife.

Z njo bodo do konca mesečnega obračunskega obdobja, ki ni nujno enako koledarskemu mesecu in je pri vsakem naročniku opredeljeno ob sklenitvi naročniškega razmerja, za 9,99 evra v Združenem kraljestvu in še drugih 38 državah lahko porabili en gigabajt prenosa podatkov. Naročnine ni, kar pomeni, da na račun te tarife ni stroška, ko ni prenosa podatkov v teh državah.

Na zadnji dan lanskega leta ob 23. uri po srednjeevropskem času se je izteklo prehodno enoletno obdobje, v katerem so, kljub uradnemu odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije, še vedno veljala vsa pravila in predvsem ugodnosti, kot če bi bila ta otoška država še vedno članica Evropske unije. Foto: Reuters

Tistim, ki bodo v Združenem kraljestvu opravljali več klicev ali pošiljali več kratkih sporočil (SMS), bodo ponudili tarifo, ki za 4,99 evra dnevno (šteje koledarski dan po slovenskem času) omogoča pošiljanje in prejemanje klicev ter pošiljanje kratkih sporočil v okviru načel pravične rabe in še 500 megabajtov prenosa podatkov. Po vklopu bodo tarifo obračunali samo za tiste dneve, ko uporabnik dejansko uporablja storitve v Združenem kraljestvu.

Telemach: odgovore še čakamo

Za pojasnila smo se obrnili tudi na tretjega največjega mobilnega operaterja Telemach, od katerega smo za zdaj izvedeli le, da tovrstno svojo ponudbo še oblikujejo.