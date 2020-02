Končno bomo izvedeli, kaj vse skrivajo globine oceanov

V naslednjih desetih letih se bo na odprto morje odpravilo precej ladij s specializirano opremo za preučevanje in kartiranje morskega dna. Foto: The Ocean Cleanup

Po svetovnih morjih bo kmalu zaplula flota enajstih robotskih plovil brez posadke, ki bodo preučevala dno svetovnih morij in oceanov ter s tem pomembno prispevala k enemu najbolj ambicioznih in obširnih znanstvenih projektov tega desetletja, GEBCO Seabed 2030. Cilj projekta je do leta 2030 končno ustvariti podroben zemljevid oceanskih globočin, o katerih danes vemo manj kot o površju Lune ali Marsa .

Kaj je GEBCO 2030?

Mednarodni znanstveni projekt GEBCO Seabed 2030 je bil ustanovljen leta 2017 na oceanski konferenci Organizacije Združenih narodov. Namen projekta je zapolniti ogromno vrzel v znanju, ki ga imamo o našem planetu in sicer o tem, kaj je na dnu svetovnih oceanov oziroma kako natanko je videti podroben relief oceanskega dna.

Splošni konsenz znanstvenikov, ki preučujejo oceane, je namreč, da je zares raziskanega zgolj 20 odstotkov dna svetovnih morij, preostalih 80 odstotkov pa je za zdaj še tako rekoč popolna neznanka, je zapisano na uradni spletni strani projekta.

Priljubljena primerjava, ki se pogosto omenja v povezavi z raziskanostjo oceanskega dna, je, da človeštvo ve več o površju Lune ali Marsa kot pa o tem, kaj je globoko pod morsko gladino. Foto: Reuters

Projekt GEBCO Seabed 2030 podrobne podatke o razgibanosti oceanskega dna zbira s pomočjo partnerjev, ki jih ni malo in segajo od oceanografskih in hidrografskih inštitutov ter drugih znanstvenih ustanov do zasebnih podjetij, kot so naftne družbe in ladijski prevozniki, ter celo vojske.

Precej najzahtevnejšega dela, to je raziskav oziroma kartiranja morskega dna na globinah, ki presegajo 200 metrov, kar predstavlja 93 odstotkov vseh Zemljinih oceanov, sicer še mora biti opravljenega.

Podatki o morskem dnu, ki jih je projekt GEBCO 2030 do zdaj že zbral, so prosto dostopni na uradni spletni strani in jih lahko na svoj računalnik prenese vsak. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Znanstveniki, ki sodelujejo v projektu, ocenjujejo, da bi takšen podvig trajal okrog 350 ladijskih let oziroma da bi tako dolgo zanj potrebovala ena ladja, ki bi po svetovnih morjih plula in dno analizirala noč in dan.

Kmalu prihajajo okrepitve

Projektu GEBCO Seabed 2030 se bo s floto enajstih robotskih ladij s skupnim imenom Armada kmalu priključilo britansko-ameriško podjetje Ocean Infinity, poroča medij BBC.

Največje ladje v floti Armada bodo lahko opravljala tudi omejeno vlogo tovornih plovil, kar bo eden od dodatnih virov prihodkov podjetja Ocean Infinity. Foto: Ocean Infinity

Ladje brez posadke bodo merile od 21 do 37 metrov. Nadzorovali jih bodo jih osrednjega štaba v britanskem pristaniškem mestu Southampton, zmožne pa bodo prepluti tako manjša morja kot tudi največje svetovne oceane.

Opremljene bodo ne le z vrhunsko tehnologijo za zaznavanje oceanskega dna, temveč tudi z robotskimi podvodnimi plovili, ki se bodo lahko dosegla globino do 6.000 metrov, kar pomeni, da se bodo dejansko lahko dotaknila oceanskega dna tako rekoč povsod po svetu. Večje globine namreč predstavljajo zelo majhen delež svetovnih oceanov.

To so podvodne sonde, s katerimi je podjetje Ocean Infinity leta 2018 iskalo od leta 2014 pogrešano malezijsko potniško letalo. Ob tem so kartirali približno 120.000 kilometrov morskega dna in podatke delili s projektom GEBCO 2030. Foto: Ocean Infinity

Čeprav bo kartirala morsko dno, to sicer ne bo primarno poslanstvo Armade.

Podjetje Ocean Infinity se namreč specializira za iskanje točno določenih potopljenih predmetov, kot so ladijske, letalske ali podmorniške razbitine, in iskanje primernih lokacij za napeljavo podmorskih telekomunikacijskih kablov oziroma postavitev vetrnih elektrarn na morju.

To je ladja Seabed Constructor, poveljstvo pomorskih operacij podjetja Ocean Infinity. Foto: Ocean Infinity

Ocean Infinity je do zdaj med drugim odkril razbitini podmornic ARA San Juan, ki je potonila novembra 2017 ob obali Argentine, in Minerve, ki je bila na dnu Sredozemskega morja izgubljena več kot pol stoletja.



Leta 2018 so neuspešno iskali tudi malezijsko potniško letalo (let MH370), ki je marca 2014 nad Andamanskim morjem skrivnostno izginilo z radarjev.



Izginotje malezijskega potniškega letala velja za enega največjih misterijev prejšnjega desetletja. Najti ga niso uspeli tudi v podjetju Ocean Infinity. Foto: Reuters

