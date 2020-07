Kitajska pomirja: novi virus prašičje gripe ni nov in težko napade človeka

Ministrstvo za kmetijske in podeželske zadeve v Pekingu je objavilo informaciji, da soj virusa prašičje gripe G4 ni novi soj, torej nam je že poznan, in da se – v nasprotju z objavami nekaj dni prej, ne prenaša zlahka na ljudi in na živali.

Objava kitajskih oblasti prihaja le nekaj dni za tem, ko je svetovno javnost vznemirila objava rezultatov raziskave kitajskih znanstvenikov v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Mediji so namreč poročali, da je G4 novi virus prašičje gripe, ki je vedno lažje prenosljiv na ljudi, in da ima potencial pandemijskega virusa.

Spremljali naj bi ga že devet let

Kitajske oblasti zatrjujejo, da so mediji študijo o G4 napačno razumeli in niso zajeli vseh dejstev. Oblasti tudi opozarjajo, da je vzorec v omenjeni študiji premajhen in zato tudi ni reprezentativen ter da članek nima ustreznih dokazov, da bi G4 postal dominanten soj med prašiči.

Ministrstvo za kmetijstvo in podeželske zadeve se sklicuje na izjave visokega uradnika Svetovne zdravstvene organizacije o tem, da ta organizacija in z njo povezane ustanove ta soj virusa spremljajo že od leta 2011. Te in druge svoje sklepe so sprejeli po seminarju, na katerem so vodilni avtorji omenjene raziskave, veterinarji in epidemiologi preučevali učinke virusa G4 na prašičerejo, je še poročala agencija Reuters.

Ali so mediji pretiravali?

Udeleženci tega seminarja, ki so tudi del raziskovalne skupine v študiji, objavljeni v reviji PNAS, so se, še poroča Reuters na podlagi izjave kitajskega ministrstva, strinjali, da virus G4 ni učinkovit pri razmnoževanju v človeškem telesu in povzročanju bolezni.

Izjavo je podpisal Yang Hanchun, raziskovalec prašičjih virusnih obolenj, ki je tudi strokovnjak v ministrskem odboru za preprečevanje epidemije.