Kdo se bo od maja veselil hitrejše "optike"?

Telekom Slovenije bo naročnikom stacionarnih širokopasovnih paketov NEO Svet C in NEO Supernet na optičnem omrežju brezplačno povečal omrežne hitrosti. Gigabitna hitrost v smeri do uporabnika bo na voljo kot dodatna možnost tudi vsem drugim uporabnikom optičnega omrežja Telekoma Slovenije.

Maja bodo tako naročniki stacionarnih paketov NEO Svet C in NEO SuperNet pridobili hitrost do enega gigabita v sekundi v smeri do uporabnika in sto megabitov v sekundi v smeri od uporabnika.

Te hitrosti bodo kot opcijska nadgradnja na voljo v 411 tisoč slovenskih gospodinjstvih (več kot polovica vseh v državi), ki imajo možnost priklopa na optično omrežje Telekoma Slovenije. Med uporabnike optičnega omrežja Telekoma se je samo lani priključilo 42.150 gospodinjstev po vsej državi.

Stalne visoke naložbe v razvoj

Optično omrežje Telekoma Slovenije poleg gospodinjstev uporabljajo tudi podjetja po vsej državi, ravno tako tudi domači telekomunikacijski operaterji na območjih, kjer nimajo lastne infrastrukture.

Član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, dr. Mitja Štular Foto: Bojan Puhek

Telekom Slovenije je nadgradnji, širitvi in razvoju svojih omrežij in pripadajoče informacijske in komunikacijske tehnologije v zadnjih letih namenil več kot sto milijonov evrov letno.

Vrhunske in stabilne povezave

"Covid-19 je dodatno izpostavil potrebo po vrhunskih in stabilnih oddaljenih povezavah, ki so in bodo ključne tudi za videotehnologijo, virtualno resničnost, rešitve v medicini in številne druge napredne storitve," je poudaril član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo dr. Mitja Štular.

Telekom Slovenije še naprej uvaja tehnološko rešitev XGS-PON, ki bo omogočala simetrične hitrosti v obe smeri do deset gigabitov v sekundi, ravno tako se nadaljujejo dejavnosti za gradnjo pripadajočega optičnega omrežja po vsej državi.