Kdo je zmagal na volitvah, ki jih Slovenija ni izvedla še nikoli

Od ponedeljka do danes je bilo mogoče glas oddati na vzporednih državnozborskih volitvah, ki so jih prvič v zgodovini Slovenije izvedli z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchaina. Glasovalo je 1.891 volivcev, s 15,5 odstotka glasov pa je slavila stranka SD, ki ji javnomnenjske raziskave na nedeljskih volitvah sicer ne napovedujejo tako visoke uvrstitve.

Volitve na platformi Principle, ki jo razvija ljubljansko podjetje Navipro, so namenjene preizkusu tehnologije blockchain, ki so sicer prve začele uporabljati kriptovalute, kot je bitcoin.



Blockchain je baza podatkov, ki jih je nemogoče spreminjati za nazaj, zato že zdaj kljub relativno mladosti (bitcoin, prva znana uporaba blockchaina v praksi, je nastal leta 2009) velja za enega od najbolj zanesljivih in preglednih načinov za zapis informacij.



Podjetje Navipro je z izvedbo vzporednih državnozborskih volitev, katerih rezultati sicer ne štejejo "zares", saj gre za pilotni preizkusni projekt, želelo prikazati, kako preprosto bi lahko bilo glasovanje, če bi jih izvedli z uporabo blockchaina.



Postopek oddaje glasu je res trajal samo nekaj minut, glas pa je bilo mogoče oddati iz domačega naslanjača. Če bi takšne volitve resnično izvedli v praksi, bi morali sicer razviti še sistem za identifikacijo volivca, saj je glas zdaj lahko oddal vsak lastnik e-poštnega naslova in slovenske mobilne telefonske številke.

Za koga so Slovenci volili na blockchainu?

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Največji delež od 1.891 glasov, ki so jih volivci oddali na platformi Principle, je prejela stranka SD in sicer 15,5 odstotka. Takoj zanjo se je uvrstila stranka SDS s 14 odstotki, Levica na tretjem mestu pa je prejela 13,2 odstotka glasov.

Sledijo SMC (11,8 odstotka), Pirati (11,2 odstotka), Lista Marjana Šarca (7,9 odstotka) in NSi (6,3 odstotka).

Najmanj glasov, samo enega, je prejela Združena desnica Kangler & Primc. To verjetno ni presenečenje, saj je Aleš Primc, ki s stranko Glas za otroke sestavlja polovico Združene desnice, slovenske volivce pred nekaj dnevi pozval, naj raje glasujejo za SDS, saj sam odstopa od volitev.

Kliknite na to povezavo in si oglejte še interaktivno različico zgornjega grafa.

Če odmislimo blockchain, za zdaj najbolje kaže stranki SDS

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za Siol.net in Planet TV izvedel Inštitut Mediana, je sicer pokazala, da na državnozborskih volitvah najbolje kaže stranki SDS, na drugo mesto pa bi se uvrstila Lista Marjana Šarca.

Boj za tretje mesto je bil glede na rezultate raziskave inštituta Mediana medtem še precej odprt. Nanj se lahko, kot kaže interval zaupanja, uvrstijo stranke SD, NSi, SMC, Levica, Stranka Alenke Bratušek, DeSUS in tudi SNS.