Več kot 1.500 Slovencev je že sodelovalo v zgodovinskem projektu

Od 28. maja do 1. junija lahko vsak Slovenec z e-poštnim naslovom in telefonsko številko sodeluje na vzporednih državnozborskih volitvah, katerih izid sicer ne bo štel zares, a se kot prve v zgodovini Slovenije izvajajo na blockchainu oziroma z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Postopek oddaje glasu je zelo preprost, opraviti pa ga je mogoče kjer koli in kadarkoli brez obiska volišča.