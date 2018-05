SDS, NSi in SLS so jasne: Gremo po zmago!

Stranke SDS, NSi in SLS so na skupnem zboru v Ljubljani sporočile, da gredo na skorajšnjih volitvah v DZ na zmago. Predsedniki vseh treh strank so poudarili potrebo po nujnih reformah, predsednika SDS in SLS pa tudi nujnost omejitev migracij. Predsednik SDS Janez Janša je ob tem napovedal, da ne bodo dovolili, da schengenska meja pade še enkrat.

Janša je v nabito polni dvorani hotela Union dejal, da danes znova diši po pomladi, in to ne samo v dvorani, kjer so se zbrali, ampak po celotni Sloveniji. Po njegovem se sicer skuša narediti vse, da bi jih ustavili, pri čemer je omenil nekatere sovražne pozive k nasilju nad politiki na družbenih omrežjih in četrtkov shod proti politiki sovraštva.

"A ko pogledate njihove spletne strani, od tam bruha sovraštvo," je dejal. Napovedal je, da sami ne bodo odgovorili na enak način: "Nas to enostavno ne zanima. Želimo nadaljevati svoje delo, čaka nas ga veliko."

Slovenija potrebuje domovino za vse

Med izzivi je omenil tudi varnostnega, pri tem pa izpostavil, da je Slovenija v vlogi, ko mora braniti schengensko mejo. "Ta je enkrat že padla in zdaj se vsi ukvarjajo s posledicami. Mi ne bomo dovolili, da se to še enkrat zgodi," je dejal in dodal, da vedo, kje je pri tem še razumna meja.

Za nedeljske volitve je dejal, da se bo na njih odločalo o tem, da "iz Slovenije naredimo domovino za vse". Navzoče je nato pozval, naj povedo, po kaj gredo na volitve, in dobil odgovor: "Na zmago!"

Predsednik NSi Matej Tonin se je dotaknil odnosov med SDS, NSi in SLS ter dejal, da so med njimi sicer nekatere razlike, a imajo tokrat skupen cilj, to "je boljša in normalna Slovenija". 3. junij bo po njegovem lepa priložnost, da trenutne upravljavce, ki slabo upravljajo z državo, gladko zamenjajo.

Sam sicer meni, da je pred njimi še nekaj pomembnih dni, v tem času pa je treba po njegovem narediti vse, kar je v njihovi moči. Če se bo to zgodilo, bodo zmagali, je napovedal.

Slovenija ne sme postati pribežališče migrantov

Predsednik SLS Marko Zidanšek je izrazil prepričanje, da se bo Slovenija po volitvah spremenila na način, da ne bomo več govorili, da imamo dolge čakalne vrste, da nismo počrpali zadosti evropskega denarja, da smo se zadolžili za tri milijarde ter da smo zanemarili podeželje in slovenskega kmeta.

Glede migracij je dejal, da je Evropa dolžna zavarovati svoje meje, Slovenija pa da ne sme postati pribežališče migrantov. "Vsak begunec se ustavi v prvi varni državi, vendar tu ne gre za to, ampak verjetno tudi za napad na naš vrednostni sistem," je dejal.

Do skupnega zbora je sicer prišlo na pobudo slovenskih poslancev iz vrst Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS) je v današnjem uvodu dejal, da je dogodek sporočilo, "da smo povezani in združeni, čeprav v različnosti, močnejši". Zver verjame, da so vse tri stranke ne samo sposobne priti v parlament, ampak tudi prevzeti vodenje vlade.

SDS, NSi in SLS se je na zboru pridružila tudi koalicija Primc & Kangler Združena desnica, ki je zaradi zavrnitve kandidatnih list v dveh volilnih enotah že pred dnevi svoje volivce pozvala, naj volijo SDS ali katero od drugih pomladnih strank oziroma stranke na desnici, ki bodo nedvomno prestopile parlamentarni prag. Janša se ji je danes za takšno potezo na Twitterju zahvalil ter jo označil za državotvorno in nesebično.