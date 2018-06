SDS se nasmiha gladka zmaga, a preobrat je še mogoč

Preobrat je manj verjeten kot v letih 2008 in 2011, saj sta stranki SD in LMŠ, kamor bi se teoretično lahko prelili taktični glasovi, na drugem in tretjem mestu precej izenačeni. To je ključna razlika glede na omenjeni volilni leti, na podlagi raziskave Politikon poudarjajo v Valiconu.

Stranka Alenke Bratušek (SAB) bo po omenjeni raziskavi zelo verjetno prestopila parlamentarni prag. Mogoča so še kakšna druga presenečenja, saj kar nekaj manjših strank v zadnjih dnevih opaža pozitiven trend, ki bi, če bi se ta nadaljeval do nedelje, lahko v parlament postavil še katero od strank, kot so SLS, Piratska stranka ali Dobra država, v igri je tudi še SNS.

V Valiconu ne morejo z gotovostjo napovedati zmagovalca volitev, saj so analize rezultata volitev v letih 2008 in 2011 pokazale, da se je takrat v zadnjih dveh dneh in na sam dan volitev zgodilo taktično prelivanje glasov. Od manjših sorodnih strank k večji, kasnejši zmagovalki volitev.

Razplet v rokah petine volivcev

Tudi tokrat slabih 30 odstotkov opredeljenih anketirancev za svojo prvo izbrano stranko ocenjuje, da je verjetnost, da jo bodo v nedeljo res volili, nižja od 75 odstotkov. Med najverjetnejšimi udeleženci je ta odstotek nižji, a še vedno predstavlja eno petino vseh potencialnih volivcev. Če bi se volitev udeležilo milijon volivcev, to pomeni 200 tisoč volivcev, ki si do nedelje še lahko premislijo. To pa je dovolj tako za menjavo na prvem mestu kot za spremembo vrstnega reda in razmerij moči med prvimi in zadnjimi.

Razplet volitev je torej v rokah petine zelo verjetnih udeležencev volitev, ki dopuščajo možnost, da si do nedelje še premislijo glede svoje prve izbire. Mogoči so trije različni zmagovalci: SDS, SD in LMŠ, v igri za vstop pa so tudi Zeleni in LNBP, pojasnjujejo v Valiconu.

Raziskava je bila izvedena v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si na vzorcu 2.255 oseb med 28. in 31. majem.