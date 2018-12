Kdo je genialni inženir, ki je mojstrsko obračunal s tatovi poštnih pošiljk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mark Rober se je po objavi videoposnetka, ki zelo hitro pridobiva oglede, javil tudi na spletnem forumu Reddit in razkril, da je bilo sestavljanje lažnega paketa kljub navidezni preprostosti eden tehnično najzahtevnejših podvigov, kar se jih je lotil v svoji karieri na YouTubu.

Uporabnik YouTuba Mark Rober je v začetku tedna objavil videoposnetek , ki ima po manj kot 24 urah že skoraj sedem milijonov ogledov, prikazuje pa njegov boj proti nepridipravom, ki so mu z domačega praga kradli pakete. Lekcija, ki jim jo je dal, je neškodljiva in zabavna, a je predstavljala velik tehnični izziv. Toda če jo je kdo lahko izpeljal do konca, je bil to prav Rober, ki je najverjetneje ena inženirsko najbolje podkovanih znanih osebnosti z YouTuba. Prej je namreč delal robote za Naso.

Ker so mu tatovi izpred hiše odnašali naročeno blago, ki so ga tam zanj puščale dostavne službe, je 38-letni Mark Rober na svoj domači prag kot vabo nastavil paket, v katerem je bil, sodeč po embalaži, Applov pametni zvočnik.

Paket je v resnici vseboval napravo, ki je ob odprtju po uporabniku in njegovi okolici raztresla izredno drobne bleščice. Te so bile nameščene v vrtljivem lijaku, ki ga je motorček pognal takoj, ko je nepridiprav odprl paket in aktiviral dve stikali.

V lažni pošiljki so bili tudi štirje pametni telefoni iPhone, ki so snemali dogajanje na vseh štirih straneh paketa, obenem pa je Rober z njihovo pomočjo prek navigacije GPS ukradenemu paketu lahko sledil po zemljevidu.

Prvi tat je bil ob odprtju paketa zelo nezadovoljen, so razkrile skrite kamere. "Kaj za vraga? Model, samo poglej moj avto! Vsepovsod so," je sam pri sebi tarnal po tem, ko ga je Roberjev izum zasul z bleščicami, in škatlo pustil v garažni hiši.

Kliknite tukaj in si oglejte še odzive drugih tatov. Rober je lažno pošiljko namreč posodil tudi prijateljem, ki so imeli prav tako težave z odtujenimi pošiljkami.

Roberjeva nedolžna potegavščina je v manj kot 24 urah postala viralna uspešnica. Na Redditu, najbolj obiskanem spletnem forumu, je z naskokom največkrat všečkana objava zadnjega dne. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo je Mark Rober in od kod mu toliko tehničnega znanja?

Čeprav zanj morda slišite prvič, ste drugje na spletu kdaj zagotovo že naleteli na katerega od njegovih izumov, ki jih pogosto delijo priljubljeni zabavni profili na družbenih omrežjih.

Med drugim se je podpisal pod slavno tablo za pikado, pri kateri je nemogoče zgrešiti sredino, eno najbolj genialnih mask za pust ali noč čarovnic (to je bil njegov prvi videoposnetek na YouTubu), največjo vodno pištolo na svetu, džakuzi iz mivke, enega največjih modelov Osončja in vodič, kako olupiti lubenico, ki je s skoraj 100 milijoni ogledov tudi njegov daleč najbolj prepoznaven videoposnetek.

Marku Roberju na spletni strani YouTube sledi kar 4,4 milijona ljudi. Kliknite na fotografijo za dostop do njegovega kanala, kjer si lahko ogledate še njegove druge videoposnetke. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Rober svoje profesionalne kariere sicer ni začel na YouTubu, temveč pri ameriški vesoljski agenciji Nasa, natančneje pri Nasinem oddelku JPL (Jet Propulsion Laboratory), ki danes v prvi vrsti razvija opremo za vesoljske misije in pristanke na drugih vesoljskih telesih.

Za Naso oziroma JPL je Mark Rober delo pri več projektih opravljal med letoma 2004 in 2014, večino časa, kar sedem let, pa je namenil razvoju robotskega vozila Curiosity (Radovednost), ki je avgusta 2012 pristalo na Marsu in ga še vedno raziskuje.

Rober je na YouTubu 14. avgusta 2012 tudi objavil videoposnetek, kako je nekaj dni prej spremljal zgodovinski pristanek Radovednosti na Marsu in kako so se ga veselili s sodelavci pri Nasi:

