Kako bomo pripotovali v Inteligentni svet 2030

Do leta 2030 bosta fizični in digitalni svet postala tesno prepletena, to pa bo ustvarilo pristno izkušnjo resničnega življenja, je na Global Mobile Broadband Forumu (MBBF) v Dubaju napovedal izvršni direktor družbe Huawei, zadolžen za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, David Wang.

Ob koncu tega desetletja bo v digitalni družbi po njegovih napovedih že okoli sto milijard povezav med različnimi napravami, tak obseg pa bo narekoval oblikovanje različnih vrst storitev povezovanja, ki se bodo glede na zahteve, potrebe in pričakovanja uporabnikov in naročnikov morale razlikovati po prednosti obravnave in hitrosti prenosa.

To pa je le eden od trendov razvoja brezžičnih komunikacij za potrebe informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih je za to desetletje opredelil Wang.

Po omrežjih bodo potovali čuti in ne samo podatki

Omrežja prihodnosti bodo podpirala prenosne hitrosti do deset gigabitov v sekundi in bodo, kar je morda še bolj pomembno, imela v vseh svojih delih zakasnitve (latence), ki ne bodo presegale ene tisočinke sekunde.

To nam bo omogočilo veliko obsežnejšo izmenjavo podatkov, ki ne bo več obsegala ničel in enk ter bitov in bajtov, temveč tudi čute, kot so zvok, sluh, dotik in voh. Združevanje fizičnega in realnega bo tako še veliko intenzivnejše.

Vedno več je področij življenja, kjer bodo internet stvari in z njim povezana mobilna omrežja pete generacije neposredno in posredno prek novih aplikacij in storitev lajšala naše delo in vsakdan. Foto: Srdjan Cvjetović

Sateliti zapolnjujejo vrzeli

Kljub bliskovitemu razvoju in večanju dosega mobilne širokopasovnosti bodo še vedno obstajali številni predeli sveta, nekaj od teh tudi v razvitih državah, kamor mobilni signal zmogljivih omrežij preprosto ne bo segel – ali pa ga tam celo ne bo smotrno zagotavljati.

Te vrzeli bodo zapolnile satelitske povezave v tesni povezavi s prizemeljsko komunikacijsko infrastrukturo, napoveduje Wang, ki ob tem vidi še nove možnosti: "Tako bomo dosegli tridimenzionalno pokritost zračnega prostora, kar bo omogočilo komunikacijo z droni prihodnosti in letali ter njihovo varno upravljanje."

Sateliti bodo, zlasti v povezavi s prizemeljsko telekomunikacijsko infrastrukturo, pripeljali širokopasovnost tudi v najbolj odročne kotičke. Foto: Srdjan Cvjetović

Inteligenca, četudi umetna, povsod

Nadzoru in upravljanju samovozečih vozil bo zagotovo pomagalo tesnejše združevanje komunikacij in zaznave čutov, za kar bodo izjemnega pomena nove tehnologije s še natančnejšo zaznavo čutov, je še napovedal visoki Huaweijev uradnik: "Tako bomo v realnem času digitalno replicirali svoj fizični svet."

Brezžična komunikacijska omrežja se bodo celovito združila z umetno inteligenco, kar ne bo zgolj zagotavljalo njihovega optimalnega vodenja in delovanja, temveč bo tudi zagotavljalo vrhunsko uporabniško izkušnjo in prispevalo k manjšanju ogljičnega odtisa, predvsem z optimizacijo porabe energije, je zbranim na konferenci povedal Wang.

"Zeleno ni vprašanje, zeleno je nuja"

Pričakovano več kot stokratno povečanje podatkovnega prometa prek mobilnih omrežij bo nedvomno povečalo povpraševanje po učinkovitih rešitvah, ki zmanjšuje skupno energetsko porabo omrežij in porabo energije na enoto prenesenih podatkov.

Energetsko učinkovitost je treba upoštevati pri vsakem delu omrežja in oblikovanja: "Ni vprašanje, ali so mobilna omrežja lahko zelena, mobilna omrežja morajo biti trajnostno naravnana."

Direktor družbe Huawei, zadolžen za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, David Wang na konferenci Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2021 v Dubaju Foto: MBBF 2021

Potrebne bodo nove frekvence

Eksplozivna rast mobilnega podatkovnega prenosa bo zahtevala tudi več frekvenčnega prostora, zato Wang ocenjuje, da bodo države morale določiti nove frekvence, panoga pa bo morala razviti nove tehnologije za še boljše izkoriščanje razpoložljivega frekvenčnega prostora.

Ločnice med fizičnim in digitalnim izginjajo, ta dva svetova se vedno tesneje prepletata. Foto: Srdjan Cvjetović

K tovrstni optimizaciji bodo prispevale tudi izpopolnjene antenske tehnologije, ki bodo zmožne delovanja v vseh frekvenčnih pasovih in v vseh obstoječih in pričakovanih scenarijih delovanja, je prepričan Wang.

Varnost mora biti povsod učinkovita in preprosta

Zaželeni scenariji pa zajemajo tudi tesno združevanje komunikacij in računalništva, odprli pa bodo možnosti novih celovitih in prilagojenih storitev za najrazličnejše primere rabe. S tem bodo telekomunikacijski operaterji v sodelovanju s strateškimi partnerji postali ponudniki širokega spektra celovitih storitev in ne več zgolj prodajalci prenesenih gigabajtov.

K optimizaciji porabe energije in izkoriščanja (dragocenega) frekvenčnega prostora bodo prispevale tudi izpopolnjene antenske tehnologije. Foto: Srdjan Cvjetović

Kot posebna dimenzija vseh tovrstnih prizadevanj pa je varnost. Ta naloga je toliko bolj zapletena zaradi najrazličnejših naprav, ki se zdaj povezujejo, zato je treba zagotoviti učinkovito, dostopno in razumljivo varnost v vsakem delčku omrežja, je svojo vizijo prihodnosti za Inteligentni svet 2030 sklenil David Wang.