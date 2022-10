Kako Avstrijci ustvarjajo svoje pametne vinograde

Na obrobju Linza smo si ogledali, kako pri naši severni sosedi uporabljajo napredne informacijske in komunikacijske tehnologije za doseganje bolj trajnostnega in učinkovitejšega kmetijstva – natančneje, vinogradništva in pridobivanja špargljev.

Na stičišču tretjega največjega avstrijskega mesta in prestolnice dežele Zgornje Avstrije Linz in 14. največjega mesta v državi Leonding je svoj prostor našlo družinsko podjetje, ki prideluje vino in šparglje. Ko so jih prvič omenili leta 1323, so bili gotovo daleč stran od takratnih naselij, a jih je razvoj mest zdaj uvrstil skorajda v urbano okolje.

Toda posest Nussböckgut v lasti družine Velechovsky je posebna tudi po tem, da na njej od lani poteka prvi avstrijski projekt uporabe brezpilotnih letal v teh vejah kmetijstva. Podpira ga pristojno avstrijsko zvezno ministrstvo, izvedbena partnerja pa sta družbi Huawei in Dronetech Austria, ki je največji avstrijski ponudnik brezpilotnih letal.

Prednosti in priložnosti nizke zakasnitve omrežij 5G

Neposredna korist za kmetovalce je, da omogoča hitro, sprotno in zanesljivo analizo rasti, s tem pa dolgoročno izboljšanje pridelka oziroma njegove proizvodnje in kakovosti.

Jedro projekta je zasebno omrežje 5G, ki ga zagotavlja Huawei – poleg znanih prednosti večje prepustnosti mobilnega prenosa podatkov v omrežjih 5G je (pogosto spregledana, a vendarle ključna) v omrežjih 5G zakasnitev (latenca) veliko manjša kot v predhodnih generacijah mobilnih omrežij, zelo pomembna pa je tudi zmogljivost mobilnih omrežij 5G za povezovanje veliko večjega števila naprav.

Brezpilotnika na svoji nalogi zbiranja podatkov o stanju vinograda Foto: Srdjan Cvjetović

Prehranska varnost in trajnost prihajata v ospredje

Digitalizacija v kmetijstvu pomaga pri spoprijemanju tako s tradicionalnimi kot tudi novimi izzivi te delovno intenzivne panoge. Zahteve in pričakovanja tako pridelovalcev kot tudi odjemalcev gredo namreč pospešeno v smeri bolj trajnostne pridelave.

To pomeni vedno večjo potrebo po smotrnem in čim bolj prijaznem ravnanju do pridelka, obenem pa je tako v kmetijstvu kot tudi v številnih drugih panogah vedno težje dobiti primerno usposobljeno in zanesljivo delovno silo. Ne nazadnje pa te zahteve krepijo tudi aktualni (neljubi) svetovni dogodki, ki večajo zaskrbljenost glede zagotavljanja prehranske varnosti.

Napredni senzorji, 5G, umetna inteligenca in brezpilotniki

Rešitev družb Huawei in Dronetech Austria na posesti Nussböckgut je močno zmanjšala uporabo pesticidov in gnojil ter tudi stroške dela, so povedali upravljalci posesti. Fotografije, ki jih posnamejo brezpilotna letala, analizira pa jih umetna inteligenca, zagotavljajo pomembne podatke o stanju pridelka – predvsem, kdaj je treba dodati vodo ali uporabiti pesticide (in enako pomembno – kdaj ni treba), ali so prisotne drobne žuželke in kakšen pridelek lahko pričakujejo na pregledanem kmetijskem območju.

Primer posnetka in analize podatkov iz brezpilotnega letalnika Foto: Dronetech Austria

Brezpilotna letala v tem projektu so opremljena s senzorji visoke ločljivosti, ki opredeljujejo splošno stanje njive in zasaditve, ter multispektralnimi senzorji, ki zagotavljajo vpogled o zdravju pridelka – a to je, kot pojasnjujejo izvajalci projekta, samo del tega, kar bodo lahko še dosegli. Zaradi različnih fizičnih značilnosti vinske trte in špargljev so morali razviti prirejene algoritme za obdelavo in analizo podatkov.

Prihaja "Digitalno nebo"

Izvajalci projekta so ob predstavitvi dosežkov prve faze izkoristili priložnost in uradno napovedali zagon druge faze storitve brezpilotnih letal v kmetijstvu, ki so jo poimenovali Digitalno nebo (Digital Sky). Najpreprosteje povedano, v tej drugi fazi želijo doseči, da bi se brezpilotna letala sama odzvala na ugotovljene razmere v kmetijstvu ter da bi na podoben način lahko opravljali tudi druge preglede, npr. solarne panele, promet ali električne vode.

Zainteresirane stranke, to so lahko kmetovalci, lokalne ali deželne skupnosti, podjetja in zasebniki, bodo lahko prek namenskega spletnega portala najeli ustrezno opremljena brezpilotna letala in z njimi povezano pametno tehnologijo ter pridobili, tudi v realnem času, z umetno inteligenco analizirane fotografije ter pomembne podatke za ustrezno odločanje in morebitno ukrepanje.

Zakaj je 5G nujna sestavina tega projekta?



- ogromne količine podatkov: pregled desetih hektarjev površine ustvari 70 gigabajtov podatkov,

- takojšnja obdelava podatkov: bodoči primeri uporabe bodo zahtevali obdelavo že med poletom, zato je nujna nizka zakasnitev (latenca), ki jo zagotavljajo omrežja 5G,

- oddaljena obdelava: zahtevan je čim hitrejši prenos ogromne količine podatkov brez izgube kakovosti: hitrosti mobilnega prenosa v omrežjih 5G so do desetkrat višje kot v omrežjih 4G,

- avtomatizacija: bodoči primeri rabe bodo zahtevali takojšen odziv dronov glede na meritve, kar narekuje hitro in zanesljivo dvosmerno komunikacijo.

Logistika ima velike koristi od 5G

Mobilna omrežja pete generacije omogočajo tudi številne druge primere uporabe v praksi, ki si jih z varne razdalje domačega udobja ta trenutek morda vseh še niti ne moremo predstavljati.

Na Madžarskem tako denimo nastaja popolnoma avtomatizirano logistično središče, kjer bosta nadzor in vodenje potekala prek omrežij 5G, žerjavisti pa bodo svoje delo namesto v utesnjeni kabini na višini opravljali v varnih pisarnah, pa še to samo za nadzor.

5G varuje, vodi, usmerja …

V Leondingu smo si lahko ogledali tudi primer robota, povezanega v omrežje 5G, ki skrbi za zagotavljanje varnosti in nadzora dostopa na varovanem območju, a tudi pametno orodje, ki ga je mogoče krmiliti na daljavo in tako zagotavljati doslednost pri montaži in popravilih.

Pri sestavljanjih, pri katerih sta pomembni doslednost in natančnost, lahko pomagajo orodja s povezavo 5G, ki bodo poskrbela za sprotno preverjanje pravilnosti izvedbe. Foto: Srdjan Cvjetović

Marsikje v tovarnah pa obogatena resničnost (Augmented Reality) skrbi tudi za vodenje delavcev in pomoč pri delu, pri čemer zahvaljujoč naglavnim pametnim čeladam ostanejo roke, ki bi sicer morale držati navodila, proste za sprotno delo.

Nad zemljo je drugačna zgodba kot na njeni površini

Kot je med drugim pojasnil namestnik glavnega izvršnega direktorja družbe Huawei Austria Erich Manzer, je še vedno največji izziv pri uvajanju brezpilotnih letal, opremljenih s 5G, v kmetijstvo omrežna pokritost: "Dozdajšnja omrežja 5G so bila ustvarjena predvsem za končne uporabnike, ki so večinoma pri tleh ali v notranjih prostorih, zato moramo še doseči visokokakovostno omrežno pokritost za drone, ki običajno letijo 50 metrov nad površino."

Pričakovanja pa so že zdaj visoka. "Želimo si priložnosti digitalne preobrazbe, za to pa potrebujemo optimalno infrastrukturo, pri čemer je poudarek na 5G," je izpostavil generalni direktor generalnega direktorata VI – telekomunikacije, poštne storitve in rudarstvo pri avstrijskem ministrstvu za Andreas Reichhardt.

Nadzorno središče pametnega robota varnostnika, povezanega v omrežje 5G Foto: Srdjan Cvjetović

Kamenček v mozaiku širših trajnostnih prizadevanj

Avstrijska država podpira projekt 5G Farming, saj se sklada z njihovo strategijo Broadband Austria 2030 za spodbujanje razvoja širokopasovnosti v kmetijstvu in na podeželju, s čimer želijo preseči digitalno ločevanje mest in podeželja.

Obenem je zmanjšana uporaba kemičnih sredstev in pesticidov v kmetijstvu z uporabo naprednih tehnologij, kot so 5G, umetna inteligenca in računalništvo v oblaku, pomemben korak na poti avstrijskih prizadevanj pri uresničevanju Agende 2030 Organizacije združenih narodov.

Slovenska trajnostna rešitev za pametne vinograde

Čeprav nam ni znano, da bi nad kakšnim slovenskim vinogradom leteli taki pametni namenski droni, imamo tudi v Sloveniji zelo učinkovit primer uporabe naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri zagotavljanju bolj trajnostne pridelave, s katerim se brez kančka slabe vesti lahko pohvalimo tudi zunaj svojih meja.

Rešitev, ki so jo vpeljali v izbranih vinogradih Goriških brd, so razvili slovenska družba EFOS in Telekom Slovenije. Pristop je sicer bistveno drugačen, a učinki so podobni: omogočena je napoved pridelka, sprotno spremljanje njegovega stanja ter optimizacija uporabe škropiv.

Trajnost bo v današnjih časih vedno bolj pridobivala na pomenu tudi v kmetijstvu, informacijske in komunikacijske tehnologije pa bodo pomagale pri uresničevanju trajnostnih načrtov in prizadevanj.