"Kaj takega s kamero ujameš zelo, zelo redko"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Par je v divjini kanadske province Ontario s kamero pametnega telefona ujel zabaven in precej intenziven "pogovor" dveh kanadskih risov, ki sta se najverjetneje znašla sredi teritorialnega spora. Videoposnetek je samo na YouTubu v nekaj dneh zbral skoraj dva milijona ogledov.

Na risa sta naletela Kanadčana Edward Trist in njegovo dekle Nicole Lewis, ki sta se odpravljala na ribarjenje.

"Ko sva videoposnetek naložila na splet, so ljudje trdili, da je bil zvok dodan naknadno in da 'ni šans', da živali res zvenita tako. Res je smešno, a tako je bilo slišati," je za kanadski medij Global News pojasnil Trist.

Dodal je, da ima v bližini že skoraj dvajset let lovsko kočo, v kateri prosti čas preživlja zelo pogosto, in da rise pri podobnih "pogovorih" sliši kar velikokrat, videl pa jih praktično ni še nikoli. "To, kar sva videla z Nicole, s kamero ujameš zelo, zelo redko," se je še pohvalil Trist.

Risa sta se med godrnjanjem sicer obnašala kot tipični prepirajoči se mački. Nekajkrat sta staknila glavi, prišlo pa je tudi do enega zamaha s šapo. Pretepa Trist in Lewisova sicer nista videla.

Preberite tudi: