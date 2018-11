Kaj kupiti na "črni petek", če želite nekaj uporabnega za 50 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez natanko en teden, 23. novembra, je na vrsti črni petek, največji nakupovalni praznik v koledarskem letu. Gre za ameriško tradicijo velikih popustov, ki so jo trgovci v novem tisočletju prinesli tudi v Evropo in druge dele sveta. Črnemu petku v zadnjih letih sledi še kiber ponedeljek, ki ga zaznamujejo znižane cene računalniške opreme in storitev. V tem času želi veliko ljudi predvsem prehiteti praznično nakupovalno sezono in predčasno kupiti darila za svoje najbližje. Zbrali smo nekaj zamisli za uporabne nakupe za nekoga, ki želi za posamezno darilo zapraviti le okrog 50 evrov.

Pametna sijalka (žarnica) LED oziroma komplet navadnih sijalk LED

Najbolj prepoznavne pametne sijalke LED so najverjetneje Philips Hue, a so tudi med dražjimi. Preverite tudi znamke Xiaomi, Anker, TP-Link, luc, Eufy. Foto: Philips

Žarnice oziroma sijalke LED so vsaj za zdaj prihodnost, saj od prvega septembra trgovci ne smejo več prodajati nekaterih drugih vrst žarnic, temveč lahko samo še porabijo stare zaloge.

Posebej privlačne so trenutno pametne sijalke, ki jih je mogoče prek brezžičnega interneta povezati z aplikacijo za pametni telefon. Z njim lahko žarnici nato ukažemo ne le, kdaj naj se prižge in kdaj ugasne, temveč tudi, kako močno naj sveti. Da bi to lahko počeli z navadno halogensko žarnico ali žarnico z žarilno nitko, je treba imeti tudi ustrezno stikalo.

Pri nekaterih modelih pametnih sijalk LED je mogoče spreminjati tudi barvo svetlobe in, to bo morda za koga še pomembneje, toplino barve. To pomeni, da lahko sijalka sveti v razponu od tople bele ali celo belo-oranžne do industrijsko hladne bele.

Nekomu, ki starih žarnic v svojem domu še ni zamenjal z novejšimi, lahko tudi prihranite strošek, ki ga bo neizbežno čakal enkrat v prihodnosti, in mu kupite komplet navadnih sijalk LED.

Električna vtičnica na daljinsko upravljanje oziroma pametna vtičnica

Foto: Amazon

Takšno električno vtičnico namestimo med stensko vtičnico in napravo, ki jo želimo vanj priklopiti, nato pa lahko z njo električni tok in z njim delovanje naprave upravljamo prek aplikacije za pametni telefon.

To je lahko uporabno takrat, ko želimo na daljavo med našo odsotnostjo zagnati določeno napravo ali pa smo jo po odhodu od doma pozabili izklopiti.

Hitri disk SSD za osebni računalnik

Diski SSD so nekako v začetku tega desetletja počasi začeli nadomeščati klasične trde diske HDD, v primerjavi z njimi pa imajo precej prednosti: so veliko, veliko hitrejši, tišji in manj občutljivi na mehanske poškodbe, ker nimajo gibljivih delov.

Diski SSD proizvajalca Samsung spadajo med zanesljivejše na trgu. Foto: Samsung

Edina težava diskov SSD, ki lahko občutno pospešijo osebni računalnik, je bila dolgo cena, saj so bili (in so še vedno) dražji od primerljivo velikih diskov HDD, a razlika danes še zdaleč ni takšna kot pred nekaj leti.

Cene diskov SSD proizvajalcev WD, Kingston, Crucial, Intel z 240 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov, kar je dovolj za operacijski sistem in precej podatkov, so še pred letošnjo (pred)praznično nakupovalno sezono že upadle pod 50 evrov. Pred sedmimi leti bi bilo za tak disk treba odšteti blizu 500 evrov.

Google Chromecast 2

Chromecast je Googlova naprava za prenos slike in zvoka z osebnega računalnika, pametnega telefona ali tablice na televizijski zaslon.

Google Chromecast 2 Foto: Google

Uporabniku, ki nima pametnega televizorja, da bi na njem gledal videoposnetke z YouTuba ali filme na Netflixu, lahko Chromecast pride zelo prav.

Z uporabo spletnega brskalnika Google Chrome lahko televizor prek adapterja Chromecast spremenimo tudi v večji računalniški zaslon.

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita električne naprave, ki jih priklopimo vanjo, varuje pred nenadnimi sunki električnega toka v omrežju.

Primer prenapetostne zaščite, ki jo lahko kupimo tudi v slovenskih spletnih trgovinah. Foto: Mimovrste

Sunek se lahko zgodi zaradi udara strele ali napake v električni napeljavi. Če sunek doseže porabnika elektrike, kot so osebni računalnik, televizor, hladilnik ali igralna konzola, ga lahko preobremeni in zelo poškoduje oziroma kar uniči.

Nakup prenapetostne zaščite je lahko ali zelo pomemben korak za zavarovanje elektronskih naprav v lastnem domu ali pa uporabno darilo, ki je hkrati tudi lepa gesta, s katero damo prejemniku darila vedeti, da nam je mar za njihovo varnost.

Avtomobilski polnilec za več pametnih telefonov hkrati

Ankerjev avtomobilski polnilec za pametni telefon. Foto: Anker

Polnilec znamke Anker z dvema izhodoma USB 3.0, ki ga vtaknemo v 12-voltni priključek v avtomobilu in ki podpira tehnologijo za hitro polnjenje naprav Quick Charge, bo v slovenskih spletnih trgovinah v obdobju med črnim petkom in kiber ponedeljkom mogoče dobiti za manj kot 15 evrov.

Prenosna baterija za polnjenje pametnega telefona

V cenovnem razponu med 10 in 50 evrov je mogoče na cenejši strani najti prenosne baterije z enim izhodom USB 2.0 in enim microUSB ter kapaciteto okrog 10.000 miliamperskih ur, kar je v povprečju dovolj za trikratno polnjenje telefona.

Če nameravate za prenosni polnilec zapraviti malce več denarja, boste hoteli kaj takega. Foto: Amazon

Z zviševanjem cene nato raste tudi kakovost in za okrog 50 evrov je mogoče dobiti polnilnik z zmogljivostjo več kot 20.000 miliamperskih ur s podporo hitremu polnjenju, dvema ali tremi izhodi USB 3.0 in enim ali dvema novejšima izhodoma USB-C.

Tile Pro - pripomoček za pozabljivce

Tile Pro je izboljšana različica znanega obeska, ki ga nadenemo predmetom, ki bi jih lahko pozabili ali založili - ključem, pametnemu telefonu, fotoaparatu, torbi in tako dalje. Ko ne vemo, kje je predmet, na katerem je Tile Pro, odpremo aplikacijo za pametni telefon, ki je povezana z njim, in pritisnemo gumb za zvonjenje. Če je Tile Pro blizu, bo začel zvoniti, če ne, pa lahko njegovo zadnjo lokacijo preverimo na zemljevidu v aplikaciji.

Podjetje Tile istoimenske obeske iz ZDA pošilja tudi v Slovenijo in sicer prek evropskega skladišča. Cena obeska je 35 evrov, poštnina do Slovenije pa znaša štiri evre.

Prenosni zvočnik s povezavo Bluetooth

Prenosni zvočnik, s katerim lahko povežemo mobilno napravo ali osebni računalnik, ki podpira tehnologijo Bluetooth, in glasbo predvajamo prek njega, je v zadnjem obdobju postal nepogrešljiv ob priložnostih, ko zvok, ki prihaja iz pametnega telefona, ni dovolj glasen ali razločen.

Najbolj kakovostne modele v cenovnem razredu do 50 evrov proizvajajo JBL (na fotografiji zvočnik JBL GO 2), Anker, AOMAIS, tudi Xiaomi. Foto: JBL

Polletna naročnina na VPN

VPN oziroma navidezno zasebno omrežje je način, kako lahko na osebnem računalniku ali mobilni napravi zaščitimo svoje brskanje po spletu, zakrijemo svojo pravo lokacijo in obenem tudi dostopamo do vsebin, ki nam v naši državi sicer niso na voljo.

Eden od najboljših ponudnikov storitev navideznega zasebnega omrežja, ExpressVPN, šestmesečno naročnino ponuja za 52 evrov. Ponudnik CyberGhost v duhu prihajajočih razprodaj 18-mesečno naročnino medtem prodaja za 44 evrov.

Večina najboljših ponudnikov VPN naročniku omogoča uporabo storitve na več različnih napravah.

Sicer precej dražja, a odlična kupčija za vsakega uporabnika, ki želi zanesljiv VPN, pa bo še dva tedna tudi ponudba NordVPN, ki za triletno naročnino želi 94 evrov. Glede na to, da je mesečna naročnina na NordVPN sicer stane 10,5 evra, je to precej ugodno.

