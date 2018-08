Velika sprememba na trgu žarnic: katerih ne bo več mogoče kupiti?

Prepoved prodaje novih halogenskih žarnic v veljavo stopa devet let po tem, ko je Evropska unija odločen "ne" rekla žarnicam z žarilno nitko. Razlog za tak ukrep je bil v obeh primerih enak: tako žarnice z žarilno nitko kot halogenske žarnice so v primerjavi z alternativo, to so danes žarnice LED, energetsko zelo potratne in imajo krajšo življenjsko dobo.

Trgovci s svetili bodo tudi po 1. septembru sicer še naprej lahko prodajali halogenske žarnice, ki se uporabljajo v reflektorjih, gospodinjskih napravah, specializirani opremi za uporabo v industriji, bolnišnicah, pisarnah.

Foto: Evropska komisija / Matic Tomšič

Kakšne so prednosti zamenjave halogenskih žarnic z "ledicami" za gospodinjstva in okolje?

Evropska komisija pričakuje, da bodo gospodinjstva halogenske žarnice sčasoma zamenjala z žarnicami LED, ki so sicer dražje, a bodo gospodinjstvo dolgoročno stale manj kot uporaba tako imenovanih halogenk.

Raziskava, ki jo je Evropska komisija opravila leta 2015, je pokazala, da bi povprečno gospodinjstvo z zamenjavo halogenskih žarnic z žarnicami LED vsako leto lahko prihranilo do 115 evrov stroškov elektrike in nadomestitve pokvarjenih žarnic.

Tehnologija sijalk LED (levo) je v zadnjih letih zelo napredovala. Na enoto porabljene energije (W oziroma vat) proizvedejo veliko več enot svetlobe (lumnov) od halogenskih žarnic (desno), kar pomeni, da porabijo tudi precej manj elektrike. Foto: Thinkstock

Pri Evropski komisiji so takrat zapisali, da bo ocenjeni prihranek do letos najverjetneje še večji, ker bo tehnologija žarnic LED napredovala, in res: nizozemski Philips je ocenil, da bi lahko povprečno gospodinjstvo z zamenjavo žarnic danes letno prihranilo skoraj 125 evrov.

Prepoved prodaje novih halogenskih žarnic je sicer del iniciative Evropske komisije za prihranek pri vsesplošni evropski porabi energentov in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Pri Evropski komisiji ocenjujejo, da se lahko izpusti ogljikovega dioksida držav članic EU do leta 2025 zgolj po zaslugi zamenjave halogenskih žarnic s tako imenovanimi "ledicami" zmanjšajo za 15,2 milijona ton, EU pa bo po zaslugi tega tudi uvozila in porabila skoraj 74 milijonov sodčkov nafte manj.

Žarnice LED imajo tudi to prednost, da je njihova pričakovana življenjska doba do desetkrat daljša od halogenskih žarnic. Pričakovana življenjska dob žarnic LED je od 15.000 do 50.000 ur, odvisno od kakovosti izdelave. Foto: Wikimedia Commons

Rad imam toplo svetlobo "navadnih" žarnic. Na kaj naj bom pozoren, ko bom kupoval žarnice LED?

Žarnice z žarilno nitko in halogenske žarnice za osvetlitev doma so znane po oddajanju tople svetlobe, ki v stanovanjskih prostorih ustvarjajo domačno vzdušje. To je mogoče doseči tudi z žarnicami LED, a moramo vedeti, katere kupiti.

Pozorni moramo biti na dve oznaki: oznako barvne temperature in indeks prikaza barv. Prva je izražena v kelvinih (K) in nam pove, kako "topla" je svetloba. Standardne žarnice imajo praviloma barvno temperaturo med 2.400 in 3.000 K.

Sodobne žarnice LED takšne vrednosti dosežejo brez težav, kupimo lahko tudi takšne, ki svetijo kot stare žarnice z žarilno nitko, torej s temperaturo okoli 2.400 K ali še topleje.

Takole je videti dnevna soba z osvetlitvijo LED z barvno temperaturo 2.200 K. Foto: Philips

Indeks prikaza barv (CRI ali Color Rendering Index) nam medtem pove, kako dober je vir svetlobe, v tem primeru žarnica, pri osvetljevanju okolice. Pri žarnici LED si želimo, da indeks CRI dosega vsaj 80 od 100 možnih točk.

