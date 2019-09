Kaj bodo naredili hongkonški protestniki, da jih ne bi izsledili ali prepoznali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Laserski kazalniki in posebna komunikacijska omrežja so orodja, s katerimi se protestniki v Hongkongu poskušajo izogniti radarjem hongkonških, še bolj pa kitajskih oblasti.

Protesti v Hongkongu, ki so se začeli proti nameram, da bi uvedli možnost izročitve tam živečih osumljencev sodiščem v glavnem delu Kitajske, in prerasli v širše gibanje, so praktično že postali hongkonška stalnica. Protestniki vztrajno izražajo svoje nestrinjanje, a ob svojih protestnih shodih vedno iščejo nove načine, kako oblastem onemogočiti ali vsaj otežiti njihovo razpoznavo.

Laserji varujejo identiteto

Po vsem svetu so zaokrožili posnetki dogajanj v Hongkongu, kjer je bilo nemogoče spregledati, da množice prestreljujejo celotno dogajanje z laserskimi žarki orodij, ki jih drugače poznamo in uporabljamo kot kazalce na predstavitvah.

To dejanje ima zelo natančno določen namen. Ti žarki so namenjeni kameram, ki zajemajo posnetke dogajanj in te posnetke spravljajo v sisteme za razpoznavanje obrazov (tiste, ki jih Evropska unija ne bo dopuščala).

V dveh mesecih se je število dnevnih prenosov povečalo za štiridesetkrat

Protestniki pa si prizadevajo zavarovati svojo medsebojno komunikacijo, zato uporabljajo aplikacijo Bridgefy, ki ne uporablja interneta in bi jo zato, vsaj teoretično, kitajske oblasti težje izsledile. Elektronska pošta, kratka sporočila (SMS) in aplikacija za hipno sporočanje WeChat so namreč, kot zatrjujejo zahodni mediji, pod njihovim nadzorom oziroma za veliko "kitajsko požarno pregrado".

Po nekaterih meritvah se je povprečno število dnevnih prenosov te aplikacije povečalo kar za štridesetkrat. Bridgefy je razvilo zagonsko podjetje iz San Francisca za komunikacijo v okoljih, kjer zaradi zasičenosti tradicionalna omrežja odpovedo – predvsem na velikih glasbenih in športnih dogodkih.

Od enega prek drugega, tretjega, četrtega …

Bridgefy združuje naprave, kar omogoča komunikacijo prek različnih posrednikov, tudi če sta sogovornika precej oddaljena. Doseg neposredne povezave Bluetooth je v najboljšem primeru, to je na odprtem in brez ovir, kot so stene, omejen na približno sto metrov.

Protestniki v Hongkongu z istim namenom uporabljajo še eno, sorodno aplikacijo Firechat, ki so jo drugače misleči že uporabljali tudi v Iranu, Iraku in na Tajvanu.

Kjer je volja …

Računalniški strokovnjaki pa opozarjajo, da protestniki niti s takšnimi aplikacijami morda le niso tako prikriti, kot si mislijo. Pri vseh tovrstnih omrežjih je namreč z ustreznim znanjem mogoče izbrskati neko osrednje vozlišče in nadzorovati, kdo se s kom pogovarja, poleg tega pa Bluetooth dokazano ne velja za zelo varen komunikacijski protokol.

Kot še opozarjajo, če je prisluškovanje še tako zahtevno (in pri Bluetoothu niti ni tako zelo), bodo oblasti, ki si to želijo, skoraj gotovo našle način, da jim to uspe.

Protesti v Hongkongu Foto: Reuters

Ni zlato vse, kar se sveti

Pri obeh aplikacijah se nekateri uporabniki v svojih komentarjih pritožujejo, da aplikacija ne deluje zanesljivo, da zahteva nepotrebna dovoljenja ter da ima v pravilih in pogojih nerealne zahteve po dostopu do podatkov uporabnikov.

Skupna ocena za obe aplikaciji je okrog 3,7, a protestnikom v Hongkongu se očitno tveganja, povezana z aplikacijo, zdijo manj kritična kot to, da jih prepoznajo ali izsledijo prek običajnih komunikacijskih kanalov.