Kaj Američani pravzaprav pripisujejo aretirani Huaweievi direktorici?

Glavna Huaweieva finančnica in hči enega od ustanoviteljev kitajskega tehnološkega velikana Huawei Meng Wanzhou bo predvidoma danes na sodišču v Vancouvru izvedela, ali bo odločitev o izročitvi ameriškim oblastem, ki jo bremenijo za kršitev trgovinskih sankcij proti Iranu, lahko proti varščini dočakala na prostosti.

Grozi ji do 30 let za ameriškimi zapahi

Ameriško sodišče jo lahko v primeru, da jo spoznajo za krivo, pošlje za zapahe celo do 30 let, sicer pa Američani močno nasprotujejo njeni izpustitvi proti varščini, saj naj bi obstajala begosumnost.

Kitajska odločno zahteva izpustitev aretiranke tudi prek kanadskega in ameriškega veleposlanika na Kitajskem in napoveduje, kot so povedali, resne posledice, če se to ne zgodi. Prepričani so, da so vse obtožbe proti njej neutemeljene in da je aretacija nerazumna, brez vseh zakonov, in pomeni kruto kršitev njenih pravic.

Vrhovno sodišče Britanske Kolumbije v Vancouvru Foto: Reuters

Ali je Skycom isto kot Huawei?

Mengovo so aretirali med prestopom na vancouvrskem letališču že v soboto, 1. decembra, a je javnost za to izvedela šele štiri dni pozneje, ko se je prvič pojavila na sodišču.

Na petkovem zaslišanju na vrhovnem sodišču province Britanska Kolumbija v Vancouvru so Mengovi očitali, da je z dobavo ameriške tehnologije Iranu prek podjetja Skycom v obdobju od 2009 do 2014 obšla sankcije, ki jih ZDA izvajajo proti tej državi, in jim prodajala telekomunikacijsko infrastrukturo s seznama za embargo. Očitajo ji tudi, da je javno napačno prikazovala Skycom kot ločeno podjetje, čeprav naj bi to bila Huaweieva podružnica.

Kanadski tožilec jo je na petkovem zaslišanju obtožil zarote z namenom goljufije zoper več finančnih ustanov (predvsem bank iz ZDA).

Po razjasnitvi vedno udari nevihta

Aretacija prihaja le nekaj dni po tem, ko sta se prvi mož ZDA in Kitajska dogovorila o 90-dnevnem premirju v močno zaostrenem trgovinskem sporu med državama, ki ga v obeh državah čutijo predvsem prek novih, močno zasoljenih carinah na ameriški uvoz iz Kitajske in kitajski uvoz iz ZDA.

Ženski zapor Alouette blizu Vancouvra, kjer Meng Wanzhou čaka sodbo o morebitni izročitvi Združenim državam Amerike. Foto: Reuters

V ZDA sicer zatrjujejo, da pregon Mengove nima nobene povezave s temi trgovinskimi prepiri, a čas, ko se je zgodila aretacija, z lahkoto odpira prostor za drugačne razlage. Tudi kanadske oblasti, vključno s predsednikom Justinom Trudeaujem, zatrjujejo, da aretacija nima nobenega političnega ozadja ter da Mengovi jamčijo pošteno sojenje in vse pravice, vključno z zagotavljanjem dostopa za konzularno pomoč.

Ravno Huawei je zadnje čase še posebej tarča ameriških očitkov proti Kitajski, češ da ni jamstev, da je Huawei povsem neodvisen od kitajskih oblasti, ki bi ga lahko prisilile (ali so ga že, kot zatrjujejo onstran luže) v modifikacijo omrežne in druge komunikacijske opreme, kar bi omogočilo vohunjenje v interesu Pekinga.

Zagovorniki prepovedi Huaweieve (in kitajske) telekomunikacijske infrastrukture poudarjajo, da je Ren Zhengfei, 74-letni oče aretirane Huaweieve finančnice, dolga leta delal kot strokovnjak vojaške tehnologije za kitajsko Ljudsko osvobodilno vojsko in vzdrževal tesne zveze s kitajsko komunistično partijo.

Obseg raznih računalniških napadov in vohunskih dejavnosti, ki dokazano izvirajo iz Kitajske, pa so le dodatna voda na mlin, prav tako tudi sedmi člen lani sprejetega zakona o tajnih službah, ki od vseh organizacij in posameznikov v okviru zakonov zahteva sodelovanje in podporo dela državnih tajnih služb ter varovanje tajnosti takšnega sodelovanja. V istem členu je še zapisano, da bo država podpirala vse, ki sodelujejo pri dejavnostih njihovih državnih tajnih služb.

Huawei odločno zavrača vse te očitke in poudarja, da je njihova edina povezava s kitajsko državo to, da jim redno plačuje davke (in to v ogromnih količinah). Ne nazadnje tudi zahodni mediji priznavajo, da ni nobenega trdnega dokaza, da je Huaweieva infrastruktura kakorkoli varnostno kompromitirana.

Aretacija (ni) povezana s trgovinsko vojno ZDA in Kitajske

Naključje ali ne, te obtožbe prihajajo ravno v času, ko Huawei dohiteva in prehiteva ameriški Apple na drugem mestu med proizvajalci mobilnih telefonov (za južnokorejskim Samsungom). ZDA so tako že prepovedale uporabo vse kitajske telekomunikacijske omrežne opreme, ne samo Huaweieve, ki je med prizadetimi podjetji zagotovo največji igralec. Prepoved se nanaša celo na uporabo kitajskih mobilnih telefonov na območju ameriških vojaških baz.

Američani ne skrivajo svojih prizadevanj, da vse partnerske države prepričajo o zapiranju vrata za kitajsko telekomunikacijsko infrastrukturo. Očitno so v tem uspešni, saj domine kar padajo: Huawei ne bo imel možnosti sodelovati na razpisih za postavitev omrežij 5G v Avstraliji, na Novi Zelandiji in v Indiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, kjer uradne prepovedi sicer ni, pa se je operater BT odločil, da s Huaweiem ne bodo sodelovali pri postavitvi omrežja 5G, odstranili so celo nekaj Huaweieve opreme iz svojega omrežja 4G/LTE.

Od receptorke do podpredsednice

Šestinštiridesetletna Meng Wanzhou se v javnosti pojavlja tudi kot Sabrina Meng ali Cathy Meng. Njen oče Ren Zhengfei je eden od ustanoviteljev družbe Huawei, a je javnost za to izvedela šele pred nekaj leti. Razlog za to je deloma tudi, da – v nasprotju s kitajsko tradicijo – ni prevzela priimka od svojega očeta, temveč od matere Meng Jun, ki je bila Renova prva žena.

Wanzhou oziroma Sabrina oziroma Cathy je svojo poklicno pot v Huaweiu začela pred natanko četrt stoletja kot receptorka. Po šestih letih službovanja v Huaweiu je končala magistrski študij računovodstva na naravoslovno-tehnološki univerzi v Huazhongu in si s tem zaslužila novo delovno mesto v Huaweievem oddelku za finance.

Leta 2011 je postala glavna finančna direktorica, zgolj pred nekaj meseci pa je napredovala še v namestnico predsedujočega uprave.