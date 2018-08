Je to dekle, ki bo superbogatašu še bolj pokvarilo leto?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon Musk in Grimes sta se kot par v javnosti prvič pojavila 8. maja letos na prireditvi v metropolitanskem muzeju v ameriškem New Yorku.

Elon Musk in Grimes sta se kot par v javnosti prvič pojavila 8. maja letos na prireditvi v metropolitanskem muzeju v ameriškem New Yorku. Foto: Reuters

Elon Musk, ustanovitelj tovarne električnih vozil Tesla in vesoljskega podjetja SpaceX ter 52. najbogatejši človek na svetu , je bil od letošnje pomladi v razmerju s 17 let mlajšo glasbenico Claire Elise Boucher, bolj znano po umetniškem vzdevku Grimes. Zdaj se zdi, da se romanca počasi končuje, saj si Grimes in Musk na družbenih omrežjih Twitter in Instagram ne sledita več. Musk je pred dnevi sicer potarnal, da se leto ne odvija po njegovih željah.

Kdo sploh je dekle, s katerim se je zapletel Elon Musk?

Grimes ali Clair Elise Boucher je kanadska pevka, katere glasba spada v zvrst tako imenovanega dreampopa, ki je malce bolj abstraktna veja (alternativnega) rocka. Tridesetletnica po mnenju kritikov in glasbenih publikacij velja za eno od sposobnejših in uspešnejših predstavnic zvrsti.

Grimes sicer ustvarja za v globalnem merilu razmeroma ozek krog poslušalcev, kar je osrednji razlog za to, da zanjo do začetka zveze z Elonom Muskom marsikdo še ni slišal. Musk in Boucherjeva sta se sicer spoznala v začetku tega leta prek družbenega omrežja Twitter, da sta par, pa sta javno razkrila pred približno tremi meseci.

Grimes se v javnosti pogosto pojavlja v nekonvencionalnih opravah. Na podelitev prestižne nagrade juno za album leta je prišla kar v hokejskem dresu. Foto: Reuters

Ob razkritju razmerja sta Musk in Grimes dejala, da ju družita podoben smisel za humor in zanimanje za umetno inteligenco. Grimes tudi sicer ni tujka svetu tehnologije, ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja začel osvajati Musk, saj občasno igra videoigre, kot je Bloodborne, in svoje igranje prenaša v živo prek spletne platforme Twitch.

Zakaj je zvezo med Elonom Muskom in Grimes marsikdo gledal postrani?

Najverjetneje zato, ker se je Grimes večkrat javno vmešala v dogajanje, povezano z Muskovo tovarno električnih vozil in baterij Tesla.

24. julija letos je na Twitterju zapisala, da je osebno izvedla preiskavo in da lahko ovrže govorice, da je Elon Musk delavcem Tesle preprečil ustanovitev sindikata. Ko so jo sledilci na Twitterju pozvali, ali lahko pokaže dokaze za svoje trditve oziroma razkrije še več informacij, je objavo izbrisala in prezrla vsa nadaljnja vprašanja na to temo.

Prejšnji teden je Grimes svojemu izbrancu povzročila dodatne težave, ko je v Muskovo hišo povabila kontroverzno ameriško glasbenico Azelio Banks.

To se je zgodilo ravno takrat, ko je Musk na Twitterju zapisal, da bi podjetje Tesla rad umaknil z borze in da ima za to že zagotovljena sredstva. Banksova je na spletu nato povzročila pravi vihar z objavo, da naj bi slišala Muskov telefonski pogovor, ki je razkrival, da kapitala za odkup vseh delnic Tesle vendarle še nima.

Konec romance in še ena alineja na seznamu Muskovih črnih pik za zadnje leto?

V ponedeljek so se na spletu pojavile govorice, da je zveze Grimes in Elona Muska konec, saj si na družbenem omrežju Instagram ne sledita več, Musk pa je Grimes prenehal slediti tudi na Twitterju.

Kot je Musk razkril v zapisu pred nekaj dnevi, je za njim težko leto. V pogovoru za medij New York Times je potarnal, da je bil ves čas v tovarni Tesla in da ga muči huda nespečnost.

Za nameček je bil pogosto tudi tarča kritik. Očitali so mu zamude pri dobavi električnega avtomobila Tesla Model 3, zavajanje delničarjev Tesle z napovedmi o umiku podjetja z borze, vmešavanje v reševanje tajskih dečkov, ki so bili ujeti v jami, in neprimerno besedno obračunavanje z enim od reševalcev.

Pred skoraj natanko enim letom se je Elon Musk razšel tudi s prejšnjim dekletom, igralko Amber Heard. Za Muskom sta sicer že dva neuspešna zakona: med letoma 2000 in 2009 je bil poročen s Kanadčanko Justine Wilson, od leta 2010 do 2012 pa z britansko filmsko igralko Talulah Riley (na fotografiji ob Elonu Musku). Foto: Reuters

Preberite tudi: