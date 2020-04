Italijani dobivajo mobilno aplikacijo za slednje stikom okuženih - ali jo bodo sprejeli?

Tudi v Rimu so prepričani, da bi mobilna aplikacija omogočila večje sproščanje omejevalnih ukrepov, ki so izpraznili italijanske ulice.

Vlada premiera Giuseepeja Conteja je izbrala mobilno aplikacijo za lažje sledenje širjenja okužb. Aplikacija Immuni izpolnjuje vsa tri merila Evropske komisije: uporaba je prostovoljna, podatki so anonimni, temelj je tehnologija Bluetooth, ki ne sledi lokaciji, temveč le ugotavlja, kateri uporabniki aplikacije so bili v bližini.

Kot so to ugotovili v drugih državah, kjer že uporabljajo podobne mobilne aplikacije, je uspeh tega sistema močno odvisen od množičnosti uporabe. V Rimu so ocenili, da bi jo moralo uporabljati najmanj tri petine prebivalstva.

Aplikacija je na voljo za operacijska sistema Android in iOS, a po nekaterih ocenah uporablja približno petina italijanskih uporabnikov mobilnih telefonov bodisi starejše bodisi telefone z drugimi operacijskimi sistemi, kar že v začetku zoži nabor potencialnih uporabnikov.

Razkritje izvorne kode za še večjo transparentnost

Italijanska vlada vztraja, da je uporaba te aplikacije popolnoma prostovoljna, a se, po neuradnih virih sodeč, lahko zgodi, da bo njena uporaba pogoj za več svobode gibanja. Anonimnost zagotavlja koda uporabnika, ki je ne bi bilo možno enolično povezati z identiteto uporabnika ali njegovo telefonsko številko.

Računalniški strokovnjaki pa so vladi v Rimu še predlagali, naj razkrije izvorno kodo aplikacije, saj bi tako bodočim uporabnikom transparentno razkrili njeno delovanje in vpliv na zasebnost uporabnikov. Hkrati bi tako javnost opozorila na morebitne varnostne pomanjkljivosti.

Odločali so med 300 ponudbami

Aplikacijo, ki jo je razvilo milansko podjetje Bending Spoons in je bila izbrana med približno 300 ponudbami, bodo sprva preizkusili v nekaterih italijanskih regijah, javna uporaba pa bi lahko sledila v nekaj tednih, če bo to odobril italijanski parlament.

Sistem delovanja je tako rekoč enak kot pri singapurski aplikaciji, ki smo jo opisali v spodnjem prispevku. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Pomisleki zaradi tveganja pred množičnim zbiranjem podatkov

Poleg tistih, ki so popolnoma proti takšni rešitvi, so svoje mnenje povedali tudi nekateri znanstveniki, ki ne bi želeli, da bi se pod krinko takšne sicer upravičene rabe na skrivaj zbiralo, obdelovalo in shranjevalo te podatke, kar bi odprlo pot do (zlo)rabe teh podatkov tudi v druge namene - predvsem za množično zbiranje podatkov.

Sorodne aplikacije so že izbrale tudi druge države po Evropi in svetu. Povsod so namreč prepričani, da jim bodo takšne aplikacije pomagale pri hitrejšem in popolnejšem ugotavljanju stikov z okuženimi.

Alternativa, o kateri razmišljajo tudi v Italiji, bi bila pametna zapestnica, kar že uporabljajo v Hongkongu.

Lastništvo avtorjev buri duhove

V Italiji medtem poskušajo ugotoviti, kdo zares stoji za podjetjem, ki je ustvarilo aplikacijo Immuni. Čeprav ima podjetje Bending Spoons svoje prostore v Milanu, je uradno registrirano na Danskem, med 48 delničarji pa so po navedbah italijanskega tiska tudi trije otroci nekdanjega italijanskega premierja Silvija Berlusconija.

S tem vprašanjem se zdaj ukvarja tudi posebna komisija italijanske vlade.