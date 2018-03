Internet se trese od strahu: je konec ene od najboljših TV-serij?

Prihodnost znanstvenofantastične risanke za odrasle Rick And Morty, ki je začela izhajati leta 2013 in po prepričanju večine tako gledalcev kot kritikov velja za nekaj najboljšega, kar smo v tem tisočletju videli na televiziji, je negotova, je na Twitterju razkril ustvarjalec serije Dan Harmon.

Rick And Morty je sanjska nanizanka za vse gledalce, ki jih zanimajo znanstvena fantastika, znanstvene in tehnološke teme, vrhunsko odigrani dialogi ter izviren in občasno precej črn humor. Internet serije Rick And Morty obožuje, saj iz rokava redno stresa tudi popkulturne reference. | Foto: Adult Swim

Animirana TV-serija Rick And Morty sledi pustolovščinam briljantnega in pogosto pijanega znanstvenika Ricka ter njegovega boječega in vselej zaskrbljenega vnuka Mortyja.

Scenariji njunih znanstvenofantastičnih dogodivščin, ki se večinoma odvijajo v vesolju oziroma v paralelnih vesoljih, so nori, pogosto bizarni in, to je poglavitni razlog za neznansko uspešnost serije, predvsem zelo izvirni.

Glavna igralska zasedba serije Rick And Morty. Naslovnima junakoma (Morty drugi z leve, Rick skrajno desno) družbo delajo Mortyjeva najstniška sestra in Rickova vnukinja Summer (prva z leve), Mortyjev oče Jerry (na sredini), ki ga ne spoštuje nihče od drugih družinskih članov, in Rickova hči ter Mortyjeva mama Beth, za katero je najbolj na svetu pomembno to, kaj si o njej misli njen pogosto pijani in odsotni oče. | Foto: Adult Swim

Med Igro prestolov in Sopranovimi

Ricky And Morty je predvsem po zaslugi odličnega pisanja postala ena od najbolj priljubljenih TV-serij zadnjega desetletja, morda tudi širše.

Spletna stran IMDb, ki jo obiskuje daleč največ ljubiteljev filmov in televizije, jo uvršča na 8. mesto med najboljšimi TV-serijami vseh časov. Spletna stran Rotten Tomatoes, glavna referenca za filmske in televizijske kritike, Rick And Morty ocenjuje s 97 odstotki (od 100).

Slovenci lahko serijo Rick And Morty gledamo na Netflixu. Kliknite na fotografijo in preverite, katere druge kakovostne TV-serije v knjižici Netflixa, ki je dostopna slovenskim uporabnikom, so še vredne ogleda. Foto: Matic Tomšič

Do zdaj smo lahko videli tri sezone risanke Rick And Morty oziroma skupno 31 posameznih epizod. Zadnja, 3. sezona, je izšla lani, kdaj bomo videli naslednjo, pa za zdaj ni znano.

Dan Harmon, eden od dveh glavnih ustvarjalcev serije Rick And Morty (drugi je Justin Roiland), je na družbenem omrežju Twitter v odgovor jeznemu ljubitelju risanke, ki se je pritoževal, naj že enkrat začnejo ustvarjati četrto sezono, zabrusil:

"Veš, težko je delati na seriji, ki je televizijska hiša še ni naročila."

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE — Dan Harmon (@danharmon) March 17, 2018

Harmon je svojim 633 tisoč sledilcem na Twitterju s tem neposredno sporočil ne le, da z Roilandom še nista dobila zelene luči za pisanje scenarija in animiranje naslednje sezone serije Rick And Morty, temveč med vrsticami tudi, da ne ve, kdaj oziroma ali jo sploh bosta.

Ryan Ridley, eden od piscev in producent serije, je januarja letos sicer že užalostil mnoge ljubitelje risanke, saj je dejal, da bi se lahko premiera naslednje sezone Rick And Morty zavlekla vse do poznega leta 2019. Foto: Adult Swim

Tako dobra, da je postala žrtev lastnega uspeha

Razlogov, zakaj se Adult Swim, podružnica znane televizijske mreže Cartoon Network, ki izdaja serijo Rick And Morty, obotavlja pri naročilu četrte sezone priljubljene risanke za odrasle, bi lahko bilo več. A eden od glavnih je zagotovo to, na kar je opozorilo že več televizijskih kritikov - Rick And Morty ima eno od najbolj strupenih skupnosti gledalcev med vsemi aktualnimi TV-serijami.

Kot piše AV Club, je precej najbolj strastnih oboževalcev serije, ki zaradi vsebine velja za eno bolj "inteligentnih", prepričanih, da jo razumejo bolje od z znanstvenimi pojmi in popkulturnimi referencami manj podkovanih gledalcev. Posledica tega je, da se je ta "elita" sčasoma začela čutiti dolžne udrihati ne le po drugih gledalcih serije Rick And Morty, temveč tudi po njenih ustvarjalcih.

Ko sta Harmon in Roiland k sodelovanju pri snovanju materiala za nove epizode serije pred časom povabila ženske scenaristke, sta bila zaradi tega deležna nemalo kritik omenjene "smetane" oboževalcev serije. To je bila slaba publiciteta tako za nanizanko kot za Adult Swim. Foto: Adult Swim

Težave je ustvarjalcem serije Rick And Morty in produkcijski hiši, ki jo izdaja, povzročila tudi sicer zelo toplo sprejeta epizoda, ki je kot prvoaprilska šala izšla 1. aprila lani in v kateri naslovni junak Rick sanja o McDonaldsovi sečuanski omaki.

Takrat je na milijone ljudi podpisalo peticijo, naj veriga trgovin s hitro hrano McDonald's znova začne prodajati omenjeno omako. Ko jim je McDonald's lani oktobra končno ustregel, so oboževalci serije restavracije napadli s tako ihto, da so morali marsikje posredovati policisti:

Cops are at Wellington McDonalds where tons of angry people lined up for hrs for Rick and Morty Szechuan sauce only to learn they had none pic.twitter.com/3T272osid4 — Lulu Ramadan (@luluramadan) October 7, 2017

