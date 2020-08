V ZDA in več kot 50 državah po svetu je na voljo novo orodje Instagrama, imenovano Reels, ki s krajšimi videi in novimi filtri konkurira kitajskemu TikToku.

Facebook, ki je leta 2012 kupil Instagram, je v hudem boju s kitajskim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov TikTok, saj jim je to začelo prevzemati najstniško občinstvo, z novim orodjem pa si želijo, da bi se spet vrnili na njihovo platformo.

Reels podobno kot TikTok omogoča snemanje kratkih, vertikalnih videov s posebnimi učinki in glasbeno podlago, ki jo najde v knjižnici uporabnika. Prav zaradi tega je direktor TikToka Kevin Mayer Facebookovo potezo že označil za "čisto kopiranje".

Vishal Shah, podpredsednik Instagramovih izdelkov, je sicer priznal "nekaj podobnosti", a kopiranje zanikal z besedami, da njihov "navdih prihaja od vsepovsod". Zanimivo pri tem je, da so testiranje orodja Reels pred lansiranjem zaupali spletnima zvezdnikoma Merricku Hannu in Tiagzu, ki sta zaslovela prav s TikTokom.

Foto: Reuters

TikTok preiskujejo v več državah

Ta izjemno priljubljena aplikacija je sicer že nekaj časa na tankem ledu, saj naj bi skoraj milijardi dnevno aktivnih uporabnikov prek nje prisluškovale kitajske oblasti, kar razvijalec sicer odločno zanika.

Zaradi tega jo preiskujejo v več državah, ponekod pa razmišljajo celo o blokadi oziroma so to že storili. Več o tem preberite na spodnji povezavi.

Aplikaciji grozi prepoved tudi v ZDA

Facebookova poteza prihaja ravno v pravem času, saj obstaja verjetnost, da bodo TikTok prepovedali tudi v ZDA, ker po besedah več visokih ameriških predstavnikov predstavlja grožnjo ameriški nacionalni varnosti. Aplikacija naj bi po njihovem mnenju omogočala delitev na milijone osebnih podatkov Američanov s kitajskimi obveščevalnimi službami.

Na Kitajskem so to zanikali in opozorili, da bi morale ZDA prenehati zlorabljati argument nacionalne varnosti, na katerega se sklicujejo, za upravičevanje svoje diskriminatorne politiko do tujih držav.

Donald Trump je dal lastniku TikToka šest tednov časa, da proda svojo ameriško enoto ameriškemu podjetju, češ da nočejo nobenih težav z varnostjo. Če se za to ne bo odločil, bo omrežje v ZDA prepovedano, je dodal.

Foto: Reuters

Preverite več: