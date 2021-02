Huda polomija slavnega zdravnika sredi vrhunca epidemije

"To je bila ena največjih napak in hkrati lekcij v moji karieri," skesano priznava Peter Diamandis. Ameriški zdravnik z doktoratom z elitnega Harvarda in serijski podjetnik, ki je najbolj znan po ustanovitvi svetovno znanega znanstvenega inkubatorja X Prize, razvija pa tudi cepivo proti novemu koronavirusu, je januarja organiziral poslovno konferenco, na kateri se je z novim koronavirusom okužila več kot četrtina prisotnih. Med potekom tridnevne konference so v ZDA potrdili skoraj pol milijona novih okužb.

Med 24. in 26 januarjem je v Los Angelesu potekal tehnološki seminar Abundance 360, ki se ga je udeležilo približno 85 ljudi, gostje so tja prišli z vsega sveta. Šlo je za dogodek pod okriljem akademskega podjetja Singularity Holdings, ki ga je leta 2008 ustanovil Peter Diamandis.

Peter Diamandis ima magisterij s prestižnega ameriškega tehnološkega inštituta MIT, kjer je študiral aeronavtiko in astronavtiko, in doktorat z elitne medicinske fakultete Harvard Medical School. Foto: Guliver Image

59-letni Američan z grškimi koreninami že leta velja za enega najvplivnejših podjetnikov in inovatorjev v ZDA. Diamandisa, ki je po izobrazbi tako zdravnik kot aeronavtični inženir, svet najbolj pozna kot ustanovitelja neprofitne organizacije X Prize Foundation.



Prek X Prize Foundation Diamandis organizira znanstvena tekmovanja, katerih cilj je uresničitev projektov, ki bi pomenili korak naprej za človeštvo, kot so poleti v vesolje in pristajanje na Luni, razvoj tehnologij za napredek v zdravstvu, očiščenje svetovnih oceanov ter prečiščevanje morske vode v pitno in tako naprej.

Organizacija X Prize Foundation je Petru Diamandisu odprla številna vrata, ki so navadnim smrtnikom zaprta. Na tej fotografiji je v družbi legendarnega razvijalca računalniških iger in enega prvih turistov v vesolju Richarda Garriotta (zgoraj), soustanovitelja Googla Sergeya Brina (v sredini spodaj) in ustanovitelja podjetja Space Adventures Erica Andersona (spodaj desno), ki ponuja turistične polete v vesolje. Foto: Reuters

Diamandis je lani ustanovil tudi podjetje COVAXX, ki razvija cepivo proti novemu koronavirusu. A prav tega je podjetnik prejšnji mesec pomagal širiti.

Diamandis trdi, da so za organizacijo dogodka Abundance 360 uporabili vse mogoče mehanizme, da bi kar najbolj zmanjšali možnost prenosa okužb med gosti, med drugim so v treh dneh opravili več kot 450 testov, a so kljub temu pozabili na morda najpomembnejšega.

Številni prisotni niso nosili mask ves čas, saj tega organizatorji dogodka od njih niso izrecno zahtevali, je v petkovi objavi na svojem blogu priznal Diamandis.

Superprenašalski seminar

Prvi primer okužbe so zaznali 28. januarja, dva dni po koncu tridnevnega seminarja. Okužen je bil eden od članov osebja konference. V naslednjih dveh tednih je bilo na testih pozitivnih še 23 ljudi vključno z Diamandisom. Okužilo se je skoraj 30 odstotkov vseh prisotnih na konferenci.

Superprenašalski dogodek, kot so nekateri ameriški mediji že poimenovali Diamandisovo tehnološko konferenco, je sicer potekal v času, ko so bila notranja druženja, kakršno je bil dogodek Abundance 360, v Los Angelesu prepovedana.

Velemesto je bilo takrat namreč še vedno trdno v primežu drugega vala epidemije. Čeprav je število dnevnih primerov začelo upadati, so jih v treh dneh še vseeno potrdili več kot 60 tisoč, kar je približno toliko kot lani v prvih treh mesecih epidemije bolezni covid-19.

V okrožju Los Angeles so do zdaj potrdili 1,17 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je 19 tisoč ljudi. Foto: Unsplash

Diamandis se je za svoje ravnanje v objavi na blogu opravičil. "Kot znanstvenik, inženir in zdravnik sem verjel, da izvajamo najboljše ukrepe, kar jih premore znanost. Verjel sem tudi, da je mehurček imunosti resnična zadeva. Iskreno mi je žal za posledice odločitev, ki smo jih sprejeli," je zapisal.

