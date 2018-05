Huda obtožba zoper slovenska kriptovelikana. Kakšen je njun odziv?

Na spletu smo naleteli na govorice, da uspešni slovenski podjetji iz kriptosveta Eligma in InsurePal , ki sta s prodajo kriptožetonov zbrali nekaj več kot osem oziroma skoraj 15 milijonov evrov v kriptovaluti ether, na družbenem omrežju Facebook močno zavajata s številom resničnih uporabnikov, ki so "všečkali" njuna profila. Eligma govorice zavrača in razkriva najverjetnejši razlog, zakaj so se sploh začele, na komentar podjetja InsurePal pa še čakamo.

Število všečkov profila podjetja Insurepal je od njihove prve objave na Facebooku konec novembra 2017 v povprečju zraslo skoraj za več kot 1.400 dnevno, če predpostavimo, da so se takrat pridružili Facebooku. Prava številka dnevne rasti je najverjetneje še višja, saj je profil prvo javno dostopno objavo delil šele dva meseca pozneje. Foto: Facebook

Pretekli konec tedna je nova spletna stran kriptoreporter.si, ki objavlja trače iz slovenskega kriptosveta, v dveh prispevkih trdila, da podjetji Eligma in InsurePal za širjenje svojega dosega na Facebooku s kupovanjem tako imenovanih všečkov umetno ustvarjata bazo uporabnikov, ki sledijo njunima profiloma na Facebooku.

Na spletu obstaja precej ponudnikov storitev, ki za določeno ceno z lažnimi všečki (likes) povečajo doseg in priljubljenost profila na Facebooku. Že nekaj let je znano, da ima ta industrija "sedež" v jugovzhodni Aziji, največ "zaposlenih" pa v Bangladešu.

Kriptoreporter je te navedbe podkrepil s podatki, ki jih lahko prikaže Facebook Like Checker. Gre za analitično orodje, ki preveri, od kod so uporabniki, ki so na Facebooku všečkali določen profil.

V primeru Eligme in Insurepala daleč največ všečkov prihaja iz držav južne in jugovzhodne Azije, kot so Bangladeš, Indonezija, Nepal in Indija, ter afriških držav, kot so Nigerija, Alžirija, Gana, kar smo na spletni strani Facebook Like Checker preverili tudi sami.

Države, iz katerih glede na analitično orodje Facebook Like Checker prihaja največ všečkov profila podjetja InsurePal na družbenem omrežju Facebook. Foto: Matic Tomšič

Podobne rezultate pokaže tudi drugo analitično orodje za ugotavljanje geografskega profila všečkov na Facebooku likeschk.com.

Takole je medtem videti lokacijsko predalčkanje uporabnikov, ki so na Facebooku všečkali naš profil Siol.net Novice:

Ker za zanesljivost zgornjega orodja za preverjanje geografskega porekla všečkov na Facebooku sicer ne jamči nihče, smo se odpravili še neposredno na Facebook in preverili, kdo vse slovenskima kriptovelikanoma, ki imata na družbenem omrežju skupaj skoraj pol milijona sledilcev, všečka objave.

Pri objavah, ki so prejele največ odzivov skupnosti, je na profilih obeh podjetij takoj opazen enak trend, saj pri všečkanju, deljenju in komentiranju sodelujejo skoraj izključno uporabniki iz jugovzhodne Azije in Afrike:

Eligma: Ne gre za kupljene všečke, temveč za oglaševalsko strategijo

Za komentar glede geografskega profila skupnosti, ki všečka njihove objave na družbenem omrežju Facebook, smo se obrnili na obe slovenski kriptopodjetji.

Pri Eligmi so nam pojasnili, da v tem primeru ne gre za kupovanje všečkov pri ponudnikih iz jugovzhoda Azije ali Afrike, temveč za uporabo Facebookove oglaševalske storitve Facebook Ads. Ta podjetju oglaševalsko kampanjo pomaga oblikovati tako, da se ne izvaja samo v določeni državi, temveč po vsem svetu.

Ker Facebookov oglaševalski algoritem v tem primeru vsebine pogosteje prikazuje v državah, kjer je oglas cenejši in bolj učinkovit, je največ prikazov prav na območju Azije in Afrike, so pojasnili pri Eligmi. Pohvalili so se tudi, da so v njihovi nedavni javni razprodaji kriptožetonov tudi zaradi tega sodelovali posamezniki iz sto držav sveta.

Na komentar podjetja InsurePal še čakamo. Objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

