Huawei v prodajo večinskega deleža v družbi za polaganje podvodnih kablov

Huawei Marine Networks je skupno podjetje Huaweija in britanske družbe Global Marine Systems, ki je po lastnih navedbah sodelovalo pri okoli 90 projektih, v sklopu katerih so položili skupno več kot 50.000 kilometrov podvodnih telekomunikacijskih kablov. Slednji so velikega pomena za nemoteno delovanje svetovnega spleta.

Huawei bo prodal 51-odstotni delež v skupnem podjetju, cena pa ni znana.

Po ocenah analitikov bi bila odločitev lahko posledica težav, ki jih ima Huawei zaradi ameriške prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA.

Prepoved je sredi maja uvedel ameriški predsednik Donald Trump, po ocenah analitikov pa je uperjena predvsem proti Huaweiju, ki ga je tudi najbolj prizadela.

So pa iz Huaweija danes sporočili, da prepoved doslej ni vplivala na njihovo letalsko divizijo.