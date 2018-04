Hrvaško sodišče ne bo preganjalo potnikov brez veljavne vozovnice na vlaku

Kar je sodišče odločilo na Hrvaškem, v Sloveniji ni mogoče

Zaradi pravne pomanjkljivosti novega pravilnika o notranjem redu na hrvaških železnicah hrvaška prekrškovna sodišča nimajo pravne podlage za kaznovanje potnikov, ki nimajo veljavne vozovnice za vožnjo s tamkajšnjimi vlaki, niti takrat, ko sprevodniku nočejo plačati vozovnice. Foto: Srdjan Cvjetović

Družba Hrvaške železnice - potniški promet je na prekrškovnem sodišču v Karlovcu vložila tožbo proti Rečanu Tomislavu Ž., ki so ga enkrat leta 2016 zalotili na vlaku brez vozovnice in je niti na zahtevo sprevodnika ni hotel plačati. Toda sodnica Sepi je te dni presodila: "Nikjer ne piše, da bi bil to prekršek!"

Kar ni prepovedano, je dovoljeno

Kdor namreč natančno prebere nov pravilnik o notranjem redu HŽ, ki ga je objavilo hrvaško ministrstvo, pristojno za promet, lahko sklepa, da je nakup vozovnice za vožnjo s potniškim vlakom hrvaških železnic od 30. septembra 2017, ko je ta pravilnik začel veljati, zgolj dobra volja potnika, je poročal hrvaški RTL ob sklicevanju na objavo časnika Jutarnji list.

Potnikovo obveznost, da si priskrbi vozovnico, opredeljuje deseti člen Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP). Foto: Srdjan Cvjetović

Vožnja brez vozovnice v tem hrvaškem pravilniku namreč ni prepovedana, zato je pri naših jugovzhodnih sosedih tudi ni mogoče prekrškovno preganjati.

Omenjeni pravilnik med drugim še vedno prepoveduje metanje smeti skozi okno ali naslanjanje na vrata, zato je takšna dejanja mogoče kaznovati kot prekršek.

V Sloveniji ni dvoma

Pri nas bi sodišče gotovo ravnalo drugače, kajti potnikovo obveznost, da si priskrbi vozovnico, opredeljuje deseti člen Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP).

Če v Sloveniji potnik kupi vozovnico na vlaku, jo bo moral plačati po redni ceni brez morebitnih popustov in z dodatkom 2,50 evra - razen če na vlak stopa na postaji ali postajališču, kjer ob odhodu vlaka ni bilo možnosti nakupa vozovnice. Foto: Srdjan Cvjetović

Če ima potnik možnost nakupa vozovnice na odhodni postaji, pa se kljub temu odloči za nakup vozovnice na vlaku, ne more uveljavljati nobenih popustov, temveč mora plačati redno ceno za relacijo prevoza, povečano za dodatek v višini 2,50 evra.

V Avstriji raje niti ne vstopite na "regionalca", če nimate veljavne vozovnice

Za primerjavo, na vlakih avstrijskih železnic znaša dodatek za nakup vozovnice na vlaku tri evre, a le na vlakih višjega ranga. Na mestnih, primestnih in regionalnih vlakih mora potnik obvezno kupiti vozovnico še pred začetkom potovanja (razen če na postaji ni niti avtomata za prodajo vozovnic), sicer mu bo sprevodnik zaračunal kar 90 evrov dodatka in dodatnih 30 evrov več, če "kontrolni strošek", kakor mu rečejo, ne bo poravnan v predpisanem roku.