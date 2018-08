HMD Global od Microsofta odkupil blagovno znamko PureView

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blagovni znamki Nokia in PureView sta spet pod isto streho - v rokah družbe HMD Global.

Foto: Srdjan Cvjetović

Blagovni znamki Nokia in PureView sta spet pod isto streho, saj je HMD Global, ki zadnji dve leti upravlja blagovno znamko Nokia za mobilne telefone, pred nekaj dnevi odkupil tudi blagovno znamko PureView.

Ali se spomnite januarja 2013 in takrat legendarnega telefona Nokia 808 PureView, ki je za takratne čase predstavljal res vrhunec fotografije na mobilnem telefonu? Imel je ločljivost 41 milijonov pik, Zeissovo optiko in ksenonovo bliskavico.

Leta 2014 je ime PureView delilo usodo imena Nokia

Blagovno znamko PureView je (takratna) Nokia zaščitila leta 2012. V Microsoftove roke je prešla leta 2014, ko so Američani za 7,2 milijarde ameriških dolarjev (6,2 milijarde evrov) odkupili Nokijino enoto za mobilno telefonijo pri svojem (neuspešnem) poskusu, da bi v svetu mobilnih telefonov dosegli vsaj košček uspeha in razširjenosti, ki ga imajo v svetu računalnikov.

Po premieri imena PureView na telefonu z operacijskim sistemom Symbian smo ga zasledili še na nekaterih modelih Nokijine serije Lumia.

Zadnji telefon z blagovno znamko PureView je bila Nokia Lumia 950, a sta prva PureView modela (808 in Lumia 1020, slednja že pod Microsoftovo taktirko, a prav tako z ločljivostjo 41 milijonov pik in Zeissovo optiko) ob svojem prihodu požela toliko zanimanja, da sta kar zagrenila življenje takratnim največjim tekmecem: Samsungu, Sonyju in HTC.

Lani je Nokia 8 postal prvi Nokijin pametni telefon z operacijskim sistemom Android, na katerem optiko za dvojni aparat na hrbtni strani zagotavlja prav Zeiss. Foto: Matic Tomšič

Dve ljubezni na en mah

Kaj bo HMD Global naredil z blagovno znamko PureView in tudi koliko je odštel zanjo, ostaja očem javnosti še skrito. Ob upoštevanju uspehov, ki jih je HMD Global požel s svojimi nostalgičnimi Nokiami, bi lahko pričakovali, da bodo želeli čim prej kapitalizirati svoj najnovejši nakup in predstaviti kakšen novo model PureView.

Po drugi strani pa pri razvoju fotoaparatov/kamer za najvišje modele Nokia HMD Global krepi sodelovanje z nemško družbo Zeiss. Lani je tako Nokia 8 postal prvi Nokijin pametni telefon z operacijskim sistemom Android, na katerem optiko za dvojni aparat na hrbtni strani zagotavlja prav Zeiss.

Zato je v tem trenutku nehvaležno ugibati, kdaj bo HMD Global predstavil kakšen nov mobilni telefon, ki bi nosil ime PureView. Še najverjetneje bo PureView rezerviran za nadaljevanje nostalgičnega niza nove Nokie, Zeiss pa bo še naprej privilegij najzmogljivejših telefonov nove Nokie.