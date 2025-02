Fantastični videi in fotografije! To zmore le Samsung.

Samsung v novi seriji Galaxy S25 – Galaxy S25 Ultra , Galaxy S25+ in Galaxy S25 – predstavlja prenovljen sistem kamer in napredno umetno inteligenco, ki omogoča vrhunske posnetke v vseh pogojih. Odkrijte, kako vas funkcije UI popeljejo v prihodnost mobilnega ustvarjanja.

Osupljivi nočni posnetki

Nočna fotografija je bila vedno izziv za mobilne telefone, a Samsung je s serijo Galaxy S25 dvignil standard na novo raven. Funkcija Nightography uporablja izboljšane algoritme in napredni aplikacijski procesor, ki omogoča zajem jasnih, svetlih in podrobnih nočnih posnetkov.

Zahvaljujoč tehnologiji desetbitnega snemanja HDR so barve bogatejše in bolj naravne, kar omogoča realističen prikaz svetlobnih prehodov. Ne glede na to, ali fotografirate mestne luči, intimne večerne prizore ali osupljive pokrajine pod zvezdami, Galaxy S25 zagotavlja neverjetno kakovost.

Adijo, hrupni posnetki

Samsung je v seriji Galaxy S25 predstavil tudi filter Spatio Temporal, revolucionarno tehnologijo, ki bistveno izboljša kakovost videoposnetkov. Ta odstranjuje digitalni šum v dveh korakih: najprej zazna gibljive in statične objekte, nato pa optimizira obdelavo slike glede na svetlobne pogoje. Rezultat? Ostrina in jasnost brez zrnatega šuma tudi v slabih svetlobnih pogojih. Ta funkcija bo razveselila vse ustvarjalce vsebin, saj omogoča snemanje profesionalnih videoposnetkov kar z mobilnim telefonom.

Popoln zvok brez motenj

Zvočni posnetki so prav tako ključni za popolno multimedijsko izkušnjo. Funkcija Zvočna radirka (Audio Eraser) z uporabo umetne inteligence odstranjuje nezaželene zvoke iz videoposnetkov. To pomeni, da se lahko znebite vetra, hrupa prometa ali drugih motečih zvokov ter ustvarite posnetke z jasnim in profesionalnim zvokom.

Najprepričljivejši del je inteligentno prepoznavanje zvoka, ki loči različne zvoke, kot so glasovi, glasba, naravni zvoki in hrup množice. Tako lahko natančno prilagodite, katere zvoke želite ohraniti in katere odstraniti.

Profesionalni portreti

Za vse ljubitelje portretne fotografije Samsung predstavlja funkcijo Virtualne zaslonke (Virtual Aperture), ki simulira prilagodljivo zaslonko kot pri profesionalnih fotoaparatih. S to funkcijo lahko nadzorujete globinsko ostrino in ustvarjate osupljive učinke bokeh, pri čimer UI prilagaja ostrino glede na osvetlitev in okolje. Zdaj lahko z Galaxy S25 ujamete portrete s popolnoma mehkim ozadjem, ne glede na osvetlitev, kar zagotavlja vrhunske fotografske rezultate.

Varnost vaših podatkov

Serije Samsung Galaxy S25 ne odlikujejo zgolj izjemne funkcije UI, najnaprednejši procesor Snapdragon® 8 Elite za Galaxy in eleganten dizajn, ampak tudi napredna varnostna oprema. Vsak izmed nas na svojem telefonu shranjuje osebne podatke, gesla in druge občutljive informacije, zato je nujno, da so ti podatki ustrezno zaščiteni. Serija Galaxy S25 prinaša napredno večplastno varnost s platformo Samsung Knox, ki nenehno nadzoruje morebitne grožnje, varuje gesla in zasebne podatke ter omogoča varno uporabo tudi na javnih omrežjih. S tehnologijo Knox Vault so vaši podatki shranjeni v izoliranem in zaščitenem okolju, ki je odporno na vdore.

In kaj je še ena velika prednost? Samsung zagotavlja kar sedem let varnostnih posodobitev, kar pomeni, da bo vaš telefon dolga leta zaščiten pred različnimi nevarnostmi.

Galaxy S25 na voljo v Sloveniji Serija Samsung Galaxy S25 – Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ in Galaxy S25 – je na voljo v redni prodaji. Ne glede na to, ali ste ljubitelji fotografije, videoprodukcije ali preprosto želite najnaprednejši pametni telefon na trgu, Galaxy S25 je telefon, ki ga morate imeti. Ne zamudite priložnosti, da doživite fantastične fotografije in videe.

Naj se igre začnejo!

Od 27. februarja do 1. marca bo Woop! Arena prizorišče vznemirljivih mobilnih turnirjev, kjer se bodo igralci na novih telefonih serije Samsung Galaxy S25 pomerili v igrah PUBG, Call of Duty in Brawl Stars. Dogodek je odprt za vse, priložnost za finale pa bo imel vsak, ki si upa preizkusiti svoje veščine. Ker ima del šolarjev zimske počitnice, bo to odlična priložnost za druženje in pravo igralsko vzdušje. Najboljši igralci si bodo poleg priznanja zagotovili tudi vrhunske nagrade, vključno z glavno nagrado – novim telefonom Samsung Galaxy S25!

