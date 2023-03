Rusko zunanje ministrstvo je v ponedeljek objavilo videoposnetek domnevnih ukrajinskih vojakov, ki naj bi nadlegovala civilista in jima grozila, mami in otroku, ker sta na ozemlju Ukrajine govorila rusko. "Enkrat nacist, vedno nacist," so videoposnetku pripisali na ministrstvu, dan pozneje pa ga tiho izbrisali s Twitterja, saj se je s pomočjo geolociranja izkazalo, da je bila scena zrežirana in posneta daleč od frontne črte na ozemlju, ki ga okupira Rusija oziroma ga nadzorujejo proruske sile v Donbasu. Da gre za slab poskus vplivanja na javno mnenje o ukrajinskih vojakih, so se na nekaterih spletnih kanalih strinjali tudi nekateri ruski propagandisti.

"To je teror, ki ga živijo Ukrajinci: poglejte ukrajinska vojaka, ki nadlegujeta in celo streljata proti mami, ki ima v avtu otroka. Žalita jo, da je svinja in smet, ker govori rusko. Ni nacistov, pravijo ..." je bila spremna beseda, ki jo je rusko zunanje ministrstvo dodalo tvitu z videoposnetkom. Njihovo objavo so delili številni vidni podporniki ruske invazije Ukrajine in predsednika Vladimirja Putina, med drugim tudi namestnik veleposlanika Rusije pri Združenih narodih Dmitri Poljanski.

Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Objava ruskega ministrstva za zunanje zadeve danes ni več dosegljiva, ker so jo brez pojasnila izbrisali s Twitterja, razlog za to pa je preprost: videoposnetek so pod drobnogled vzeli internetni raziskovalci in ugotovili, da je bil skoraj zagotovo zrežiran in da gre za slab poskus ruske propagande.

Videoposnetek, ki ga je na spletu prvi sicer delil znani ruski vojni bloger in propagandist Semen Pegov, bolj znan kot WarGonzo, kdo ga je posnel v resnici, pa ni znano, je medtem še naprej dostopen na profilu ruskega veleposlaništva v Veliki Britaniji.

Moč geolociranja Moskvo postavila na laž

Navzkrižna analiza posnetka in satelitskih slik, ki so se je tako imenovani geolokatorji, strokovnjaki za določanje lokacije, prikazane na fotografiji ali v videoposnetku, lotili zaradi objave ruskega ministrstva za zunanje zadeve, je pokazala, da se je domnevni incident, ko naj bi ukrajinska vojaka ustrahovala mamo in otroka, zgodil na zemljepisnih koordinatah 47.977044 in 37.953754. Da je bil dogodek res posnet na tej lokaciji, je kasneje dokazal še posnetek enega od domačinov, ki je bil objavljen na Telegramu (vir).

Gre za križišče poljskih cest jugovzhodno od Donecka, glavnega mesta samooklicane Donecke ljudske republike oziroma po lanskem referendumu, ki ga je Rusija izvedla na okupiranih območjih Ukrajine, po novem kar dela Rusije. Križišče je od najbližje frontne črte, od katere ga ločuje še celoten Doneck, oddaljeno okrog 20 kilometrov, je razvidno z zemljevida Deep State Map, ki spremlja stanje na bojišču v Ukrajini.

Kaj je torej globoko v območju, ki ga okupira Rusija oziroma ga nadzorujejo proruske sile, počel ne le en ukrajinski vojaški terenec, ki je viden na videoposnetku, temveč sodeč po pogovoru med domnevnima ukrajinskima vojakoma in voznico osebnega vozila kar celoten ukrajinski vojaški konvoj, ki naj bi ga prehitela?

Pravi odgovor na to sicer retorično vprašanje je z izbrisom objave na Twitterju najverjetneje ponudilo kar rusko ministrstvo za zunanje zadeve, so pa internetni analitiki in vojaški strokovnjaki, v prvi vrsti Tatarigami_UA na Twitterju, izpostavili še več nejasnosti:

– Avtomobil, v katerem naj bi bila mama in otrok, je imel na armaturni plošči videokamero, ki je tudi posnela celoten dogodek, toda uporaba takšnih videokamer je od marca lani v Ukrajini prepovedana, ker bi videoposnetki lahko izdali položaje ali premike ukrajinskih oboroženih sil. Vojaka sta medtem odpeljala, ne da bi opazila ali zasegla videokamero, čeprav je bila v njunem vidnem polju.

Kritiki, ki so dvomili o legitimnosti videoposnetka, so opozorili tudi na to, da je eden od domnevnih ukrajinskih vojakov, ki se ni pogovarjal z voznico, stal zelo sproščeno in s povešenim orožjem, čeprav naj bi bil videoposnetek posnet sredi aktivnega vojnega območja. Foto: WarGonzo

– Vojaško vozilo na videoposnetku je bilo zelo čisto, kar je glede na letni čas in dejstvo, da naj bi posnetek nastal v vojnem območju, nekoliko nenavadno.

– Na videoposnetku so bile zajete tako rekoč vse najpomembnejše alineje kremeljske protiukrajinske propagande: na vojaškem vozilu je bil križ, ki naj bi veljal za simbol (neo)nacistov, vojaka naj bi ženski s streljanjem grozila zato, ker je govorila rusko, ime ženske naj bi zvenelo arabsko, kar naj bi bil še en razlog za profiliranje domnevnih ukrajinskih vojakov (Moskva je ravno pred nekaj tedni ukrajinsko vojsko obtožila, da so njeni pripadniki javno sežgali koran).

Da je videoposnetek zrežiran, verjamejo celo navijači za vojno

V skupini Zapiski veteranov na Telegramu, ki ima več kot 300 tisoč članov in jo vodijo ter tudi povečini sestavljajo podporniki kremeljskega režima in ruske invazije, so administratorji v odzivu na videoposnetek sprva zapisali, da gre za lažen oziroma zrežiran dogodek.

"Naši fantje vadijo, a slabo. Še veliko se bodo morali naučiti, če bodo želeli izvajati tovrstne informacijske operacije," so komentirali omenjeni videoposnetek in v kasnejšem daljšem odzivu med drugim zapisali, da bo "sovražnik izkoristil vse takšne spodrsljaje, zato se ne smejo ponavljati".