Google v petek uvaja veliko novost, ki bo navdušila ogromno ljudi

Tehnološki velikan Google v petek začenja javni preizkusom nove storitve Project Stream , ki ima ogromen potencial, da za vedno spremeni področje računalniških iger in jih približa več ljudem kot kdaj prej. Tudi najzahtevnejše igre bo prek platforme Project Stream namreč mogoče igrati na skoraj kakršnem koli računalniku. Treba bo imeti samo dovolj hitro internetno povezavo in spletni brskalnik Chrome.

S platformo, ki ima za zdaj delovno ime Project Stream, bo Google številnim uporabnikom poskusil pomagati zaobiti eno od največjih ovir, ki jih ločijo od igranja najbolj zahtevnih računalniških iger - lastništvo dovolj zmogljivega osebnega računalnika, ki lahko takšne igre poganja brez težav.

Prek Project Stream bo najnovejše in strojno najbolj požrešne igre namreč lahko poganjal vsak z namiznim ali prenosnim računalnikom, na katerem bo nameščen spletni brskalnik Chrome. Igro bo pognal neposredno v brskalniku, za tekoče igranje pa bo potrebna le dovolj hitra internetna povezava.

Za gladko poganjanje iger na platformi Project Stream bo po mnenju Googla dovolj hitra 25-megabitna internetna povezava. To je hitrost, ki jo danes tudi v Sloveniji že preseže praktično vsak povprečni paket "trojček" s kabelskim ali optičnim dostopom do interneta pri večini domačih ponudnikov interneta in televizije.

Kaj Project Stream spreminja za povprečnega uporabnika?

Predvsem uporabniku, ki si želi tu in tam uživati v prvovrstnih računalniških igrah, ne bo treba kupiti novega računalnika za tisoč evrov, ki bo igre zmožen poganjati pri solidni kakovosti slike, temveč bo samo odprl brskalnik Chrome in naložil Project Stream ter izbral želeno igro.

Google v obvestilu za javnost, v katerem je napovedal Project Stream, tega sicer ni omenil neposredno, a zelo mogoče je tudi, da uporabniku iger tudi ne bo treba kupovati, temveč si jih bo preprosto izposodil oziroma za uporabo platforme plačeval mesečno naročnino.

Trenutno že obstaja nekaj storitev, ki uporabniku omogočajo poganjanje iger, ki jih njegov računalnik sicer ne more prebaviti, a najverjetneje nobena nima takšnega potenciala kot Project Stream.



Platforma GeForce Now (zgoraj), ki je trenutno v preizkusni fazi, uporabnikom omogoča, da na daljavo prek spleta "najamejo" zmogljiv računalnik, a morajo imeti svoje igre (pa še te morajo biti združljive z GeForce Now). Druge storitve, kot so Playstation Now, Vortex in Parsec, medtem zahtevajo namestitev posebne programske opreme.

Posamezniki, ki jim bo Google omogočil prvi javni preizkus Project Stream, ta se začne v petek, namreč ne bodo igrali svojih iger, ki si jih morda lastijo v digitalnih zbirkah na znanih platformah Steam ali Origin, temveč bodo dobili dostop do najnovejše igre Assassin's Creed Odyssey neposredno prek Project Stream.

Z izbiro igre za "poskusne zajčke", torej Assassin's Creed Odyssey, Google najverjetneje želi tudi že takoj na začetku pokazati, kaj vse zmore tehnologija v ozadju Project Stream.

Če bo na Project Stream v brskalniku Chrome na računalnikih, ki bi lahko o poganjanju Assassin's Creed Odyssey sicer lahko le sanjali, igra delovala brez težav, bo to za Google velika zmaga in tudi morebitna napoved začetka revolucije področja računalniških iger.

Brskalnik Chrome ima namreč ogromno ljudi, pravzaprav skoraj dve tretjini vseh uporabnikov osebnih računalnikov, številni pa bi tudi zagotovo raje plačevali nekaj (deset) evrov na mesec, kot pa vsakih nekaj let kupili drag računalnik (ali pa ga nadgradili z dragimi komponentami) in nato še celo vrsto iger.

Tako gladko po trditvah Googla že deluje Project Stream med poganjanjem Assassin's Creed Odyssey:

