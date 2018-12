Google Sloveniji odprl pomembna vrata, a z grenkim priokusom

Slovenski razvijalci aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android lahko na servisu Google Play zdaj odprejo račun za trgovanje, ki jim bo omogočil, da bodo svoje aplikacije dejansko lahko prodajali drugim uporabnikom in z njimi zaslužili. Za to je bil sicer res že skrajni čas: Slovenija je to možnost namreč dobila kasneje kot številne manj razvite države.

Google novosti, ki bo razveselila slovenske razvijalce aplikacij za pametne telefone, ni ravno javno razglašal, temveč je na seznamu držav, kjer je mogoče odpreti račun za trgovanje (Merchant Account) na servisu Google Play, pri Sloveniji zgolj dodal kljukico.

Leva kljukica, ki predstavlja možnost registracije razvijalca aplikacij za Google Play, je bila tam že prej. Desna kljukica je novost in pomeni, da lahko slovenski razvijalec aplikacij zdaj dejansko tudi kaj zasluži, brez da bi odpiral podjetja v tujini oziroma izvajal drugo zapleteno birokracijo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Možnost, da se na servisu Google Play registrirajo kot trgovec, za slovenske razvijalce pomeni, da bodo prek Google Play lahko ne le prodajali svoje aplikacije, temveč tudi ustvarjali prihodek z nakupi, ki jih bodo uporabniki opravljali znotraj njihovih aplikacij.

Google od vsakega plačila za aplikacijo ali plačila znotraj aplikacije zase vzame 30 odstotkov kupnine, preostanek pripada razvijalcu aplikacije.

30-odstotna provizija je cena, ki jo razvijalec plača za to, da lahko do njegove aplikacije v teoriji dostopa več kot 80 odstotkov vseh uporabnikov pametnih telefonov, ki aplikacije nameščajo prek Google Play - toliko, kot jih ima napravo z operacijskim sistemom Android.

Na servisu Google Play je za prenos trenutno na voljo okrog 2,6 milijona aplikacij (vir: Statista). Lani jih je bilo skoraj milijon več, nato pa je Google naredil veliko čistko in odstranil precej takšnih, ki bi uporabnika lahko ogrozile oziroma ga potegnile za nos. Foto: Reuters

Eden od pogojev, ki jih za uporabo trgovskega profila od razvijalca aplikacije zahteva Google, je, da so nekateri njegovi podatki - ime in priimek, naziv morebitnega podjetja, domači naslov in podatek za stik - javno vidni vsem uporabnikom. Google s tem preprečuje morebitne zlorabe ali prevare in uporabnikom aplikacije zagotavlja preprostejši stik s tistim, ki jo je naredil.

Na Slovenijo se je Google spomnil kasneje kot na Albanijo, Zimbabve in Jemen

Z orodjem Wayback Machine, ki sproti arhivira spletne strani, smo odprli septembrsko različico seznama držav, kjer je razvijalcem aplikacij omogočena registracija trgovskega računa.

Zanimalo nas je, kako pozno se je Google spomnil, da bi registracije trgovcev lahko omogočil tudi v Sloveniji oziroma katere države so dobile prednost pred našo. Foto: Google

Ugotovili smo, da so pred nami svoje aplikacije na Google Play že lahko prodajali razvijalci v Albaniji, Alžiriji, Armeniji, Azerbajdžanu, Jemnu, Omanu, Zimbabveju, Tanzaniji, Dominikanski republiki, Gvatemali. Gre za države, ki se na mednarodnih lestvicah razvitosti, kot je HDI (Human Development Index), uvrščajo precej za Slovenijo. Naša država na HDI sicer zaseda 25. mesto.

