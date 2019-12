Presenečenje pri načrtovanju poti v Avstrijo: ceste preprosto zmanjka

Kdor se z avtomobilom iz Slovenije odpravlja v Avstrijo in si želi pri iskanju poti pomagati z Googlovim orodjem Street View , ki omogoča vnaprejšnji ogled ceste, po kateri nameravamo voziti, bo naletel na presenečenje - ceste ni! Avstrija in tudi Nemčija sta namreč edini državi v Evropski uniji, ki imata v Street View skoraj neobstoječo pokritost, je pa res, da se v Avstriji stanje izboljšuje. Zakaj je tako?

Če v orodju Google Street View (Ulični pogled) preverimo pokritost Evrope s fotografijami cest, ki so jih v zadnjem desetletju posneli Googlovi avtomobili, takoj opazimo zevajočo luknjo na ozemljih Avstrije in predvsem Nemčije:

V Nemčiji in Avstriji se je mogoče po ulicah in cestah s pomočjo Google Street View orientirati res v zelo omejenem obsegu, zvečine samo v večjih mestih, in predvsem v Nemčiji le s fotografijami, ki so bile posnete že pred desetimi leti.

Pokritost Avstrije se je v zadnjih dveh letih sicer nekoliko izboljšala, a je v primerjavi s Slovenijo še vedno zelo skopa. Google Street View lahko med drugim vodi od Gradca do Dunaja in po nekaterih cestah na avstrijskem Tirolskem, po večini drugih regionalnih in lokalnih cest pa ne.

Če v Avstrijo prek Google Street View potujemo iz Slovenije, na primer, ne moremo poti nadaljevati niti na enem mejnem prehodu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nemec bo morda prej javno pokazal svoje mednožje kot pa svojo hišo

Kaj je torej razlog, da je Google Street View v Nemčiji in Avstriji, kjer se stanje sicer počasi izboljšuje, skoraj neobstoječ?

Nemčijo, državo, ki tradicionalno goji zelo strogo kulturo varovanja osebnih podatkov - tam so leta 1970 ne nazadnje sprejeli prvi zakon na svetu, ki je urejal to področje -, je Google "razkuril" tako zelo, da so pri Googlu preprosto sklenili, da se tega ne gredo več in opustili nadaljnje načrte o fotografiranju nemških cest in ulic.

Trditev iz mednaslova, da bo Nemec morda prej javno pokazal svoje mednožje kot svojo hišo, ni čisto iz trte izvita, saj imajo Nemci eno najbolj razvitih kultur nudizma na svetu (kratica FKK, ki marsikje označuje nudistične plaže, je kratica za nemški izraz Freikörperkultur). Hkrati je povprečen Nemec za zasebnost svojih osebnih podatkov pripravljen plačati največ med vsemi narodi na svetu, so leta 2015 ugotovili v raziskavi, ki je bila objavljena v ugledni poslovni reviji Harvard Business Review. Foto: Reuters

Googlovi avtomobili so po dvajsetih največjih nemških mestih začeli voziti leta 2008. Nemška javnost se je na to odzvala z zgražanjem, zgodili so se tudi napadi na Googlova vozila.

Na marsikateri od nemških ulic, ki jih je Googlu še uspelo zajeti v Street View, so številne hiše zabrisane. Nemci so Google namreč zasuli z zahtevami, naj Street View ne prikazuje njihove hiše, Google pa jim je moral ugoditi, zato marsikje naletimo na take prizore:

Google si je leta 2010 med fotografiranjem nemških ulic nato privoščil še eno veliko neumnost, ki bi zmotila vsakega, še posebej pa na varovanje osebnih podatkov zelo občutljive Nemce. Razvedelo se je namreč, da so njegovi avtomobili vohljali po nešifriranih brezžičnih omrežjih hiš, mimo katerih so vozili.

Po nesreči, seveda, se je branil Google, a škoda je bila narejena. Leta 2011 je Google na Street View objavil fotografije nemških ulic, ki mu jih je uspelo narediti, in svoje avtomobile odpoklical iz Nemčije, kamor se do danes niso več vrnili.

Kako odpremo Street View na pametnem telefonu:

Kaj pa je z Avstrijo?

Ko so maja 2010 izvedeli, da so Googlova vozila v Nemčiji zbirala podatke o brezžičnih omrežjih, so v Avstriji prepovedali fotografiranje cest in ulic.

Do aprila 2011 so prepoved sicer umaknili, a pri Googlu so se takrat odločili za umik. Njihova vozila se do Avstrije niso vrnila do poletja 2017, ko so se znova podala na ulice večjih avstrijskih mest - Dunaja, Gradca, Linza.

Slovenske ceste bodo na Street View verjetno kmalu deležne osvežitve

Deli nekaterih slovenskih mest so danes videti precej drugače od fotografij, ki jih prikazuje Google Street View. V Žalcu, na primer, je bila od zadnjega obiska Googlovega avtomobila konkretno prenovljena glavna ulica, ki poteka skozi staro mestno jedro. Foto: Google Street View / Sandi Juračič Googlovi fotografski avtomobili so letos ponovno vozili tudi po Sloveniji. Kdaj bo Google objavil osvežitev slovenskih cest in ulic, še ni znano, se pa morda lahko nadejamo, da v prvih mesecih leta 2020.



Nazadnje je Google večino Slovenije namreč prevozil poleti leta 2013, fotografije pa so se na Street View nato pojavile januarja 2014.

