Gledamo raje v telefon ali v televizijo?

Pametni telefon, ki nam v hitrem tempu življenja prinaša vse, kar bi si lahko zaželeli, postaja človekov najzvestejši spremljevalec. Televizijski zasloni se počasi umikajo v ozadje, medtem ko pametni telefoni podirajo rekorde v praktično vseh kategorijah.

V ZDA uporabniki že preživijo več časa na telefonih kot pred televizijo (1). Kaj so vzroki za to, da televizijo težko gledamo brez sočasnega brskanja po pametnem telefonu?

Vsebine vedno na dosegu roke

Televizija je revolucionirala vsebine in ponujala program, ki smo mu zvesto sledili. S pojavom pametnih naprav in mobilnih telefonov pa smo vstopili v dobo, v kateri je vsebin na pretek, na voljo so nam kadarkoli in kjerkoli. Dandanes z njihovo pomočjo poteka tudi izobraževanje, ponujajo nam najnovejše novice, na vsakem koraku nam je dostopno celo nakupovanje. Uporabniška izkušnja še nikoli ni bila pomembnejša ali preprostejša, naš čas pa še nikoli dragocenejši.

Tekma velikega in malega zaslona na področju nakupovanja

Televizijska prodaja je pomenila pomemben mejnik spoznavanja novih izdelkov. Z videoprikazom ter demonstracijo smo na interaktiven in zanimiv način pridobili informativne predstavitve izdelkov, ki smo jih naročili le s klicem na izpisano številko. A vendar smo lahko ure sedeli pred televizorjem, preden smo naleteli na vsebino, ki nas je zanimala.

S pomočjo spleta in družbenih omrežij se je to spremenilo. Zdaj lahko pobrskamo med vsemi predstavitvami in pogledamo le tiste, ki nas zares zanimajo. Na pomoč nam priskočijo tudi algoritmi, ki nam na podlagi zanimanj prikazujejo povsem personalizirane vsebine. Izkušnja nakupovanja je tako danes povsem spremenjena in prilagojena uporabniku, informacije so relevantne in lahko dostopne.

Pomembnost prilagoditve

Povprečen uporabnik preživi na telefonu skoraj pet ur na dan (2), zaradi tega pa so se močno spremenile naše nakupovalne navade.

Potrošniki se čedalje več zadržujejo na družbenih omrežjih, ki postajajo prevladujoč kanal za iskanje informacij in nakupovanje.

V ospredje stopa pomembnost prilagoditve novim razmeram, česar se zavedajo tudi pri slovenskem spletnem trgovcu Shoppster. Stavijo na prihodnost nakupovanja, zato kupcem na svojih družbenih omrežjih ponujajo informacije o izdelkih, uporabne nasvete in skrbno pripravljene bloge. Svojo ponudbo nenehno prilagajajo in širijo, saj so samo v zadnjem letu v svoji spletni trgovini ponudili več kot 2.200 različnih blagovnih znamk in skupno okrog 180 tisoč izdelkov.

Prihodnost je tukaj

Povprečen uporabnik danes več časa aktivno preživi na mobilni napravi. V prihodnje bo tako še kako veljajo pozornost usmeriti na naprave, ki so vedno v našem žepu.

Veselimo se prihodnosti, ki prinaša uporabniku povsem prilagojeno izkušnjo. Tudi nakupovanje bo hitrejše, preprostejše in dostopnejše, Shoppster pa ima kot gonilec razvoja spletnega nakupovanja v Sloveniji in regiji velike načrte za še boljšo izkušnjo uporabnikov.

1. Vir: https://elitecontentmarketer.com/screen-time-statistics/

2. Vir: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10394221/People-spend-4-8-hours-day-mobile-apps-research-shows.html

