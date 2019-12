Filmski zaplet smrti kriptošefa, ki leži z milijoni: ga bodo izkopali?

Pravniki, ki zastopajo več deset tisoč oškodovanih uporabnikov propadle kanadske borze s kriptovalutami QuadrigaCX, katere lani umrli direktor Gerald Cotten je s seboj v grob odnesel ključ do več kot 200 milijonov evrov v kriptovalutah , od kanadskih oblasti zahtevajo izklop njegovega trupla in ponovno obdukcijo. Preveriti namreč želijo, ali je človek v grobu res Cotten. Okoliščine njegove smrti so bile namreč najmanj nenavadne, če ne že kar odkrito sumljive.

Ugledna kanadska pravna pisarna Miller Thomson, ki je kanadskim oblastem v imenu oškodovanih vlagateljev v kriptovalute poslala zahtevo za izkop trupla Geralda Cottena, to utemeljuje z argumentom, da so okoliščine smrti ustanovitelja propadle borze s kriptovalutami QuadrigaCX "vprašljive".

"Namen tega pisma je v imenu prizadetih uporabnikov od kanadske policije zahtevati, naj opravi izkop in posmrtno obdukcijo trupla Geralda Cottena in s tem potrdi tako njegovo smrt kot vzrok smrti. Razlog za takšno zahtevo so vprašljive okoliščine, ki obdajajo smrt gospoda Cottena, in izgube, ki so jih utrpeli prizadeti uporabniki. Pismu je priložen podroben seznam javno dostopnih informacij o zgodovini borze Quadriga, Geraldu Cottenu in drugih, ki po našem mnenju dodatno utemeljujejo potrebo po odgovoru na vprašanje, ali je gospod Cotten res mrtev." Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spomnimo: 30-letni Gerald Cotten je 9. decembra lani nenadoma umrl med obiskom Indije. Uradno je bil edini človek s ključem za dostop do kriptovalut, ki jih zdaj že propadla borza QuadrigaCX, svoj čas je bila največja v Kanadi, dolguje več deset tisoč uporabnikom. Tega denarja je za več kot 200 milijonov evrov v razlilčnih kriptovalutah.

Zakaj se poraja vprašanje, ali je Cotten v resnici sploh mrtev

Po smrti Geralda Cottena, ki je v Indiji umrl zaradi nenadnega poslabšanja Crohnove bolezni, ki načeloma ne velja za smrtonosno, so različni preiskovalci izbrskali celo vrsto informacij, zaradi katerih bi kdo lahko sklepal, da Cotten ni bil človek, za katerega se je izdajal.

Jennifer Robertson, žena Geralda Cottena, trdi, da je njen mož umrl zaradi poslabšanja Crohnove bolezni, zdravnik, ki je v Indiji opravil obdukcijo njegovega trupla, pa je po poročanju medija CoinDesk dejal, da je bil vzrok njegove smrti neznan. Foto: YouTube

Revizorji, ki so pod drobnogled vzeli delovanje QuadrigeCX v mesecih pred Cottenovo smrtjo, so tako odkrili, da si je Cotten že lani spomladi na različne tuje račune prenesel precej sredstev z borze in jih nato še nekajkrat premaknil.

Preiskava njegove preteklosti je medtem razkrila, da je Cotten že v najstniških letih postal eden od glavnih akterjev v več različnih piramidnih shemah, ki so vlagateljem obljubljale konstantne visoke donose na njihov prvotni vložek.

Pri tem je Cotten spočetka sodeloval s kasnejšim soustanoviteljem borze QuadrigaCX Michaelom Patrynom, za katerega se je kasneje izkazalo, da je v resnici Omar Dhanani, ki je v prejšnjem desetletju v ameriškem zveznem zaporu odsedel leto in pol zaradi tatvine, obtožen je bil tudi goljufije.

Na spletu se je od Cottenove smrti in propadu borze QuadrigaCX precej zagovornikov teorije, da je 30-letni Kanadčan morda uprizoril lastno smrt in pobegnil z denarjem. Nekateri medtem menijo, da je res mrtev, a da je njegova smrt razkrila, da je bila borza QuadrigaCX v resnici zgolj velika piramidna shema, kar glede na Cottenovo preteklost ne bi bilo najbolj nenavadno. | Foto: Gerald Cotten / Facebook

V to, da je Cotten zrežiral svojo smrt in pobegnil z denarjev, je marsikoga prepričalo tudi dejstvo, da je Cotten svojo oporoko napisal le dvanajst dni pred smrtjo.

Večino premoženja je zapustil dekletu Jennifer Robertson in svojima čivavama. Robertsonova po poročanju kanadskih medijev sicer seveda javno nasprotuje izkopu Cottenovega trupla, češ da bodo zgolj ugotovili, da je v grobu res njen mož, njej pa "še enkrat zlomili srce".

