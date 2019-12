V grob je skrivnostno odnesel ključ do bogastva: kdo je bil v resnici?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je vprašanje, s katerim si glavo letos razbija marsikdo: vlagatelji v kriptovalute, revizorji, policija, obveščevalna agencija FBI. Je bil 30-letni Gerald Cotten, ustanovitelj nekdaj največje kanadske borze s kriptovalutami, ki je decembra lani nenadno umrl v Indiji in s seboj v grob odnesel edino šifro za dostop do okrog 245 milijonov evrov v kriptovalutah, res človek, za katerega se je izdajal?

V nedeljo bo minilo natanko eno leto od smrti Geralda Cottena, ki je odprla ogromno vprašanj

Gerald Cotten je bil soustanovitelj zdaj že nekdanje kanadske borze s kriptovalutami QuadrigaCX.

30-letnik, ki je bolehal za Crohnovo boleznijo, je pred enim letom odpotoval v Indijo na domnevno humanitarno misijo, financiral naj bi iskanje domov za dvanajst tamkajšnjih sirot. 9. decembra je zaradi nenadnega poslabšanja zdravja doživel več srčnih napadov in umrl.

Cottenovo smrt je borza QuadrigaCX oznanila šele sredi januarja letos, torej več kot mesec dni pozneje, borza pa je nova vplačila sprejemala še dvanajst dni. Konec januarja je QuadrigaCX nato razglasila nelikvidnost – vlagateljem niso mogli izplačati kriptovalut, ki so jim jih ti zaupali v varstvo.

QuadrigaCX upnikom dolguje okrog 26.500 bitcoinov, 11 tisoč enot kriptovalute bitcoin cash, 11 tisoč enot kriptovalute bitcoin cash SV, 35 tisoč enot valute bitcoin gold, 200 tisoč litecoinov in 430 tisoč enot kriptovalute ether oziroma ethereum. Kriptovalute so skupaj vredne okrog 245 milijonov evrov. Še okrog 40 milijonov evrov borza upnikom dolguje v fiat valutah. Foto: Thinkstock

Razlog za to je bil en sam. Gerald Cotten je bil edini z dostopom do glavnice kriptovalut, s katerimi je razpolagala borza QuadrigaCX. Edini je poznal ključ oziroma šifro za odprtje tako imenovanih hladnih denarnic za kriptovalute.

To pomeni, da so bili podatki o njih na trdem disku, ki ni povezan s spletom, zaradi česar je imun na hekerske napade in deluje kot neke vrste bančni sef za kriptovalute.

Na borzi QuadrigaCX je imelo svoje naložbe več kot 300 tisoč vlagateljev, zvečine je šlo za Kanadčane. Delovala je od leta 2013. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ker je Cotten umrl, do kriptovalut ni mogel nihče drug. Upnikom je borza QuadrigaCX, za katero je vrhovno sodišče v kanadski provinci Nova Škotska letos razglasilo bankrot, februarja ostala dolžna za kar okrog 170 milijonov evrov v kriptovalutah in fiat valutah, zvečine v kanadskih dolarjih.

Danes je ta številka še precej višja, saj so cene kriptovalut od februarja do danes poskočile. Samo pogrešane kriptovalute so ob današnjih tečajih vredne 245 milijonov evrov.

Preiskava je pokazala, da domnevno izgubljenih kriptovalut ni več tam, kjer bi morale biti

V poslovanje QuadrigeCX so se po nalogu sodišča februarja lani poglobili pri revizorski hiši Ernst & Young in naleteli na presenetljivo odkritje, ki je kasneje tudi botrovalo sprožitvi postopka za bankrot borze QuadrigaCX.

Njihova preiskava transakcij kriptovalut, zabeleženih v verigah podatkovnih blokov, je namreč pokazala, da je Gerald Cotten hladne denarnice izpraznil že osem mesecev pred smrtjo, aprila 2018, in njihovo vsebino prenesel v svoje osebne denarnice na kriptoborzah v tujini, nato pa izpraznil tudi nekaj teh.

Na spletu so se pojavile tudi teorije, da so Cottena umorili, ker je imela borza QuadrigaCX težave z likvidnostjo že nekaj mesecev pred njegovo smrtjo. Prav pod videoposnetkom na YouTubu, od koder je ta fotografija, Cottenu v komentarjih nekdo grozi s smrtjo. Foto: YouTube

Se je za nasmeškom in prijetno osebnostjo Geralda Cottena skrival čisto drug človek?

Revija Vanity Fair je pred kratkim objavila obširno razkritje ozadja delovanja borze QuadrigaCX, po katerem je mogoče sklepati, da Cotten ni bil človek, za katerega se je izdajal, prav tako pa je bila legitimnost borze QuadrigaCX ves čas delovanja očitno pod velikim vprašajem.

Cotten je že v najstniških letih postal eden od glavnih akterjev v več različnih piramidnih shemah, ki so vlagateljem obljubljale konstantne visoke donose na njihov prvotni vložek.

Pri tem je Cotten spočetka sodeloval s kasnejšim soustanoviteljem borze QuadrigaCX Michaelom Patrynom, za katerega se je kasneje izkazalo, da je v resnici Omar Dhanani, ki je v prejšnjem desetletju v ameriškem zveznem zaporu odsedel leto in pol zaradi tatvine, obtožen je bil tudi goljufije.

Michael Patryn je sprva zanikal, da je v resnici Omar Dhanani, a so sodni dokumenti kasneje dokazali nasprotno. V ZDA je bil obsojen dvakrat: leta 2005 poskusa goljufije s kreditnimi karticami, leta 2007 pa velike tatvine in računalniške goljufije. Foto: Okrožno tožilstvo Orange County

Borza QuadrigaCX je za nameček delovala drugače od tako rekoč vseh drugih podobnih ustanov. Ker niso imeli bančnega računa, so izplačila denarja potekala v živo v zakotnem poslopju v severnem delu kanadskega mesta Montreal. Pogosto tam ni bilo nikogar, ki bi izplačal prihajajoče stranke.

QuadrigaCX tudi ni imela konvencionalnega računovodstva ali celo pravih poslovnih prostorov. Nad delovanjem borze je v polnosti bdel Cotten, upravljal jo je kar prek svojega šifriranega računalnika, ki ga je imel vedno pri sebi.

Gerald Cotten je v letih pred smrtjo zapravil ogromno denarja. Med drugim si je kupil jahto, športno letalo znamke Cessna, luksuzni avtomobil Lexus, otok, na katerem si je postavil hišo, v katerih je bival zelo poredko. Bil je tudi lastnik skoraj dvajsetih različnih nepremičnin. Foto: Matej Leskovšek

Zanimivo je še dejstvo, da je Cotten svojo oporoko napisal le dvanajst dni pred smrtjo. Večino premoženja je zapustil dekletu Jennifer Robertson in svojima čivavama.

Je sploh res mrtev?

Kot piše Vanity Fair, ni malo takih, ki menijo, da je Gerald Cotten zrežiral mojstrski t. i. exit scam, kar pomeni, da je vzel denar in pobegnil neznano kam, ob tem pa uprizoril lastno smrt.

Cotten (desno) naj bi pred smrtjo obiskal več kot 50 različnih držav. Na spletu se pojavljajo teorije, da tega ni storil zato, ker bi se igral turista, temveč je v tuje banke nosil denar, ki ga je ukradel vlagateljem na borzi QuadrigaCX. Na tej fotografiji je v družbi prijatelja Freddieja Heartlinea. | Foto: Twitter / Freddie Heartline

Eno od prič, ki je bila blizu Cottenu in ki sta jo zaslišali tako kanadska policija kot obveščevalna agencija FBI, naj bi dvajsetkrat vprašali, ali je ustanovitelj borze QuadrigaCX še vedno živ.

Po mnenju obveščevalne agencije FBI je to vprašanje še vedno odprto. Odgovor bodo dobili šele, ko in če bodo kanadske oblasti izdale nalog za izkop Cottenovega trupla.

