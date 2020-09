Epidemija kot priložnost

Povečanje povpraševanja po elektronskih napravah, ki ga je spodbudilo postopno prebujanje družb po epidemiji, je spodbudilo nekatere proizvajalce, da okrepijo portfelj svojih izdelkov in zajadrajo v vode, v katerih do zdaj niso pluli.

Vedno več dela in zabave opravimo doma – nekaj po svoji izbiri, nekaj pa zato, ker nas je pandemija lani prisilila v to. Čeprav je prva reakcija ob pojavu epidemije in posledičnem zapiranju družb prinesla velike padce v prodaji vsega, tudi elektronike, so spremenjene razmere ob prebujanju prinesla nova uporabniška pričakovanja, kar so nekateri proizvajalci hitro prepoznali kot priložnost.

Televizor kot središče vseh naprav v domu

Kitajskega proizvajalca TCL poznamo predvsem po (cenovno kar ugodnih) televizorjih in nekoliko manj po mobilnih telefonih, ki pri nas sicer niso tako pogosti kot televizorji.

Zato ne preseneča, da so tudi to priložnost izkoristili za predstavitev svojih novih televizorjev, pri čemer poudarjajo, da televizorji niso zgolj samostojne naprave, temveč predvsem žarišče vseh naprav, povezanih v domu.

Na letošnjem (drugačnem) sejmu IFA pa so naznanili tudi svoji prvi tablici TCL 10 Tab Max in TCL 10 Tab Mid ter svojo novo pametno uro Movetime, ki se bo od večine tekmecev poskušala ločiti z integriranim senzorjem padca – funkciji, ki je dobrodošla predvsem za starejše, kajti v primeru zaznanega padca lahko kar samodejno pokliče pomoč na izbrano številko.

Pametna ura TCL Movetime Foto: Srdjan Cvjetović

Dve novi tablici

Tablica Max je namenjena zahtevnejšim uporabnikom. Njen zaslon meri 10,36 palca (26,31 centimetra) in premore sliko v kakovosti FHD+. Njegova posebnost (seveda ne ekskluzivna) je podpora za zaslonsko pisalo (stylus), za delovanje bo skrbel akumulator z zmogljivostjo osem tisoč miliamperskih ur. V prodaji ga pričakujemo v zadnjem letošnjem trimesečju po priporočeni ceni 249 evrov brez možnosti za povezovanje v mobilno omrežje, 50 evrov več pa stane s podporo za povezovanje v omrežja WiFi in mobilna omrežja.

Mid pa je namenjen tistim, ki jim je cena med najpomembnejšimi merili. Za nekaj evrskih desetakov manj boste dobili manjši zaslon (osem palcev, to je 20,3 centimetra) ter manj zmogljivi kameri in akumulator (5500 milimaperskih ur).

Tablica TCL 10 Tab Max

Nova generacija elektronskega papirja

Na svojem glavnem področju, to so zasloni, so napovedali novo tehnologijo NXT, za katero pravijo, da zagotavlja uporabniško izkušnjo kot pri papirju in je hkrati za dve tretjini učinkovitejša od zaslonov s tekočimi kristali (LCD).

Tehnologijo so namenili predvsem večjim zaslonom, ki prihajajo, kot so rekli, kmalu (brez natančnejše časovne opredelitve).

Ura, ki skoraj cel mesec ne bo potrebovala vtičnice

V nove vode je s tablicami zaplaval tudi Honor, blagovna znamka družbe Huawei, a to ni bila njihova edina novost. Predstavili so tudi nove pametne ure, med njimi Honor Watch GS Pro, ki obljublja kar 25 dni delovanja s posameznim polnjenjem akumulatorja (seveda brez rednega uporabljanja spremljanja lokacije med vadbo, kajti GPS je kar precejšen porabnik).

Pametna ura Honor Watch GS Pro

Največja novost Honorjeve ponudbe pa so novi prenosniki. Eden od njihovih skupnih imenovalcev so procesorji AMD Ryzen. Na vrhu je MagicBook Pro s 16 gigabajti pomnilnika, 16-palčnim (40,6-centimetrskim) zaslonom in 512 gigabajti shrambnega prostora, družbo pa mu delata še manjši MagicBook 14 in MagicBook 15.

Svoje novosti bo Honor začel prodajati na izbranih trgih v drugi polovici septembra, a ni jasno, ali bo med temi izbranimi državami tudi Slovenija. Če sklepamo po tem, kako je Honor v zadnjih časih zmanjšal svoje zanimanje in prisotnost za Slovenijo, je skoraj gotovo, da nas ne bo med prvimi.