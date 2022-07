Elon Musk odstopil od prevzema Twitterja, ta napovedal tožbo

Milijarder Elon Musk je v petek odstopil od nameravanega prevzema upravljavca družbenega omrežjaTwitter, ker ni dobil dovolj informacij o lažnih profilih. Twitter je nemudoma napovedal tožbo, ne glede na to, da je po dogovoru z Muskom upravičen do milijarde dolarjev odškodnine.

Prodajo podjetja Elonu Musku je upravni odbor Twitterja potrdil in glavni izvršni direktor Parag Agrawal vztraja, da se posel izpelje.

Muskov odvetnik Mike Ringler je v pismu Twitterju sporočil, da je Musk skoraj dva meseca zahteval podatke za oceno, koliko profilov na Twitterju je lažnih. Twitter mu podatkov ni dal, čeprav je Musk vztrajal, da je to nujno za izvedbo prevzema.

Predsednik upravnega odbora Twitterja Bret Taylor je odgovoril, da so zavezani dokončanju transakcije po ceni in pod pogoji, ki so bili dogovorjeni.

"V ta namen nameravamo sprožiti pravni postopek in prepričani smo, da bomo zmagali na sodišču v državi Delaware," je sporočil Taylor. Delaware gosti številna podjetja zaradi nižjih davkov in spori se potem pogosto rešujejo tam. Twitter ima obenem sedež v Delawaru.

Foto: Guliverimage

V petek so se delnice Twitterja pocenile za pet odstotkov na 36,81 dolarja, kar je krepko pod ceno, ki jo je bil pripravljen plačati Musk. Delnice Tesle so medtem narasle za 2,5 odstotka na 752,29 dolarja. Po zaprtju borz in po objavi Muskovega pisma se je trend pri obeh nadaljeval.

Twitter je v četrtek novinarjem pojasnil, da vsak dan povprečno odstrani po milijon lažnih profilov, kar je manj kot pet odstotkov vseh aktivnih naročnikov oziroma uporabnikov.

Twitter sicer komaj sledi tovrstnim profilom, ki se odpirajo po tekočem traku, kar počne z izbiranjem naključnih vzorcev po več tisoč profilov in preverjanjem IP naslovov, telefonskih številk in vedenja uporabnikov, da ugotovi ali gre za ljudi ali robotsko vodene profile (bote).

Foto: Reuters

Musk je kot namen prevzema Twitterja, omenjal prizadevanje za večjo svobodo izražanja, a to lahko, kit je zatrjeval, stori le, če se znebijo lažnih profilov. Sam je sicer dejal, da bo za to poskrbel, ko prevzame Twitter, zdaj pa to uporablja kot izgovor, da se odpove poslu. Analitiki menijo, da se spet vede bizarno, saj da je od začetka vedel za ta problem.

Po drugi strani pa Twitter Musku ni dal vseh zahtevanih internih podatkov, ki jih sicer redno daje nekaterim velikim strankam. Število teh botov je po mnenju analitikov veliko večje, kot priznava Twitter.

Musk je javnost razburil z napovedjo nakupa Twitterja v marcu, ko je vodstvo podjetja obvestil, da kupuje delnice z namenom, da postane član odbora ali umakne Twitter z borze, sicer pa bo zagnal konkurenčno podjetje. Aprila je razkril, da je največji delničar Twitterja, podjetje pa mu je ponudilo položaj v upravnem odboru.

Foto: Guliverimage

Musk tega ni sprejel in je namesto tega dejal, da bo odkupil večinski delež po ceni 54,20 dolarja za delnico. Za financiranje nakupa je prodal za 8,5 milijarde dolarjev svojih delnic Tesle in našel še sedem milijard dolarjev od drugih investitorjev.

Liberalna Amerika je bila proti in Musk je bil deležen številnih kritik, ker je med drugim napovedal, da bo na Twitter vrnil Donalda Trumpa. Bivšega predsednika ZDA so črtali po tistem, ko je spodbujal podpornike k napadu na poslopje kongresa 6. januarja lani. Musk je to zameril in izjavil, da ne mara več demokratov in da bo odslej volil republikance.

Levoliberalne skupine in organizacije v petek niso skrivale navdušenja nad propadom posla. "Ne glede na to, kaj govori Musk, posel ni propadel zaradi lažnih računov. Propadel je zaradi njegovega muhastega vedenja, sprejemanja ekstremizma in slabih poslovnih odločitev," je sporočil predsednik neprofitne organizacije Media Matters Angelo Carusone.

